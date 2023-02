Gočárovu galerii v Pardubicích čeká zkušební provoz, otevře v září

„Budeme se snažit připravit zkušební provoz, chceme si osahat výstavními prostor výstavními intervencemi, přes léto chceme vyzkoušet využití edukačního ateliéru a audiovizuálního sálu, abychom věděli, jak technologie fungují,“ uvedla Zářecká.

Mlýny navrhoval Josef Gočár, podle něj se galerie jmenuje. Výstavní prostory jsou v bývalé mlýnici, kterou kraj nechával přebudovat od května 2020, stavební práce trvaly zhruba do konce loňského roku. Výstavní prostory mají pět pater, dominuje jim bílá barva, některé prvky jsou dřevěné.

Původně Východočeská galerie od ledna změnila jméno na Gočárovu a do nového roku vstupuje i s novým grafickým vizuálem. „Věřím, že krásně opravená budova mlýnice s charakteristickými červenými a žlutými cihlami a symbolikou vlaštovčích ocasů na střešních římsách bude spolu s písmeny GG novým poznávacím symbolem galerie,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj/KDU-ČSL).

Vítězný návrh nového vizuálního stylu Gočárovy galerie od designérů Matěje Hanauera a Jana Matouška.

Do soutěže o nový styl galerie se přihlásilo 40 zájemců. Do dvoufázové uzavřené soutěže komise vybrala pět účastníků, do druhého kola tři. Vítězný návrh je od grafických designérů Matěje Hanauera a Jana Matouška.

„Základním symbolem nové vizuální identity se stává zkratka GG,“ uvedl Hanauer. Východiskem pro nový vizuální styl Gočárovy galerie je budova automatických mlýnů. „Z ní odvozujeme dílčí principy, historické i typologické odkazy a ve finále i specifickou atmosféru, která bude pro nově umístěnou galerii výrazným a nezaměnitelným znakem,“ řekl Matoušek.

Stěhování podle Zářecké začne co nejdřív, zaměstnanci galerie dělají soupisy. Přestěhují se kanceláře a poslední budou sbírky, budou v novém depozitáři, umístěném ve vyšším patře nové galerie. Kraj za modernizaci stavby dal 361 milionů korun, dotace uhradí 127 milionů korun, stát přispěl 7,5 milionu korun.

Mlýny fungovaly do roku 2013. Město o jejich koupi nakonec zájem nemělo. Pak národní kulturní památku v roce 2016 koupili manželé Smetanovi. Část budov prodali kraji a městu. V areálu mlýnů ještě bude městské vzdělávací centrum Sféra, Galerie města Pardubic a soukromé kulturní centrum Silo. Všechny subjekty se domluvily na společném otevření v září.