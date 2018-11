Oslava a bohatství. Hauch Gallery prezentuje v Obecním dvoře dvě výstavy

Dvě témata, oslava a bohatství, propojuje dvěma jedinečnými výstavami Hauch Gallery a kurátorka Lenka Lindaurová v kulturním pop-up projektu Canapé by Soffa v Obecním dvoře. Výstava The Flowers reaguje na oslavu dvacátého Designbloku a naznačuje, jak silná je symbolika květin v dějinách umění, které na rozdíl od nich není pomíjivé, ale věčné.

A výstava Mr. Pokerman: Kunstkabinet 21. století představuje téma bohatství prostřednictvím části umělecké sbírky majitele největšího českého kasina a sběratele Leona Tsoukernika. Díla jsou prezentována ve stejném duchu, který vládne v hangáru sběratele, kde jsou díla umístěna a kde je osobně navštěvuje. Umělecké bohatství představují obě výstavy v Obecním dvoře na Starém Městě do 11. listopadu.



Michal Bačák, John Baldessari, Jan Brueghel, Tony Cragg, Jiří Georg Dokoupil, František Lesák, Jiří Matějů, František Matoušek, Markéta Othová, Petr Pastrňák, Petr Písařík, Janja Prokić, Gerhard Richter, Josef Sudek, Vladimír Skrepl, Dušan Šimánek, Václav Špála, Jakub Špaňhel, Emil Filla, Andy Warhol.

Květiny symbolizují nevinnost, krásu a vášeň, ale také zlo, zmar a smrt. Výstava The Flowers naznačuje, jak silná je tato symbolika v dějinách umění, které na rozdíl od květin není pomíjivé, ale věčné. Minisérie uměleckých děl připomíná, že zatímco staré mimetické umění se marně pokoušelo zobrazit květiny jako živé, moderní umění si je přivlastnilo podle svých okamžitých potřeb. Jak dokládají ikonické obrazy Andyho Warhola, dramatické dílo Josepha Beuyse nebo přístup Johna Baldessariho, který květiny dokonce učí mluvit.



Květiny také připomínají naši trvalou vazbu k přírodě, která je nekonečnou inspirací a přirozeným bohatstvím. Jiný pohled na bohatství – jako na cosi spektakulárního, ohromujícího i záviděníhodného – návštěvníka uchvátí na výstavě Mr. Pokerman: Kunstkabinet 21. století. Je ukázkou současné škály artefaktů ve světě byznysu a zahrnuje zvučná umělecká jména i osobní umělecké „lásky“ majitele největšího českého kasina a sběratele Leona Tsoukernika. Část sbírky je prezentována ve stejném duchu jako v hangáru, kde jsou jinak díla tohoto sběratele umístěna.

„Témata jsou pojednána metaforicky a to v podobě zdánlivě protichůdných přístupů: The Flowers je projekt čistě umělecký, trochu dojemný i kýčovitý. Mr. Pokerman je pohled do zákulisí současné podoby sběratelství po vzoru slavných ‚kunstkammer‘. Je okázalou demonstrací bohatství, moci a krásy. Klade sugestivní otázky, vyvolává úžas i pokušení. Je zároveň oslavou života, přírody, umění i šťastného konzumu,“ shrnuje Jan Třeštík, majitel Hauch Gallery, unikátní výstavní projekt.