Jak bydlí designéři: Židle TON ze sklepa, vyrobený nábytek a masivní jídelní stůl

Bydlí v malém bytě 1+1, ale že mají málo místa, by vás nenapadlo. Do bytu vměstnali totiž i piano, housle, kytaru a kytarové kombo. „Cítíme se tu všude dobře. Ve všech ohledech splňuje byt naše požadavky, máme tady prostor pro práci, dostatečně velkou kuchyň na vaření, ale i místo pro čtení a dostatek úložného prostoru,“ říká designérka Agnieszka Kozłowska.

Co mají ale opravdu rádi jsou chytré spotřebiče a jiné vychytávky, které jim usnadňují život. „Mezi naše nejoblíbenější patří lampa, která je zároveň bednou a hraje. Je to propojení značky Sonos a Ikea, opravdu stojí za to. Hraje perfektně, není třeba se složitě připojovat, budí nás naší oblíbenou písničkou a teda i svítí,“ říká Kozłowska.

Doplňky do bytu kupují nejčastěji v řetězcích a v online obchodech jako Westwing, H&M Home nebo Bonami. „Při zařizování bytu jsme se snažili, aby byl základ spíše klasický a vyžít se můžeme v doplňcích, které můžeme i častěji střídat. Proto jsme zvolili klasickou bílou kuchyni, nadčasové obkládačky, světlou sedačku a neutrální postel, která se nám bude líbit i za deset let. Za to koberec, lampy nebo plakáty máme barevnější. Některé doplňky jako třeba obraz u jídelního stolu jsme si společně sami vytvořili,“ říká designérka.

A jestli si vzali někdy něco od popelnici? S úsměvem oba přiznávají, že ne, ale že to je spíše tím, že se jim nic nelíbilo. „Při zařizování jsem hodně koukala na různé bazary. Podařilo se mi tak najít staré noční stolky ještě z období před válkou. Jsou tuším z ořechového dřeva a zaplatili jsme za ně za oba možná tisícovku. Sami jsme si je repasovali a jsme rádi, že máme něco s kouskem historie, a ještě z kvalitního dřeva. Pokud se počítá i sklep, tak tam jsme našli dvě staré židle TON, které jsme upravili a natřeli a každý den je používáme,“ vysvětluje Kozłowska.

Agnieszka Kozłowska a Adam Farny

„K většině nábytku máme nějaký vztah, jelikož jsme si velkou části vyrobili, předělali nebo upravili sami. Pokud bych měla vybrat oblíbenou koupenou věc, tak to bude náš jídelní stůl. Záleželo nám na tom, mít místo, u kterého můžeme pracovat, ale zároveň i trávit večery s kamarády, což tento masivní stůl 100% splňuje,“ říká její partner Adam Farny.

A doplňuje: „Nejoblíbenější vyrobenou věcí je náš kulatý konferenční stolek. Dřívka jsme řezali a lepili po kousíčkách několik měsíců. Pokud jde o předělávku, tak to budou naše terakotové skřínky. Původně to jsou skřínky do spíže od Ikea. Koupili jsme dvě, natřeli je, přidali nohy a úchytky, a je to.“