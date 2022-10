Jak bydlí designéři: starožitná křesla, velký bazén a hořící krb

Dům, ve kterém Pipková s rodinou žije, má velkou kuchyň, po které návrhářka toužila. „Ráda mám také jídelnu a obývací část, ve které trávíme největší část dne, je to centrum našeho rodinného života. Jsem ráda, že máme místo, kam se všichni pohodlně vejdeme a můžeme být všichni spolu,“ říká.

Venku se zase nejraději pohybuje kolem bazénu. „Posezení u bazénu si užívám, můžu se dívat na děti, jak dovádí ve vodě nebo na zahradě. Pracuji tady, ale i odpočívám. Je to místo, kde dělám ráda cokoli a přitom mám přehled o tom, co kde tropí děti nebo náš čtyřnohý mazlíček,“ dodává návrhářka.

Dům má Pipková v podstatě zařízený, doplňky do něj tedy příliš často nenakupuje. „Máme v Kutné Hoře obchůdek s květinami a doplňky, takže nejčastěji nakupuji přímo u nás. Když někde objevím něco, co se mi opravdu líbí, objednám to i pro naše zákazníky do obchodu,“ vysvětluje návrhářka.

Martina Pipková

A co poklady od popelnic? „Přiznám se, že moc kolem popelnic nechodím, kromě těch našich u domu. Bydlíme na kraji menší vesnice. Kdysi jsem u popelnic našla šanony, které se mi líbily a přišlo mi škoda je vyhodit, tak jsem si je vzala. Nemám ráda plýtvání, při výrobě našich modelů se snažíme minimalizovat veškerý odpad i dopad na planetu, naše tašky jsou ekologicky rozložitelné a neustále se snažíme snižovat naši uhlíkovou stopu.“

V domě má ale pár oblíbených kousků, na které nedá dopustit a svůj domov by si bez nich představit neuměla. „Zdědila jsem krásné starožitné křesla po pradědovi. Je neuvěřitelně pohodlné a miluju si v něm jen tak posedět, číst si nebo třeba koukat na oblíbený film. Vždy když si do něj sednu, tak se zklidním a opadne ze mě veškerý stres. A když si k tomu zapálím oheň v krbu a naliju sklenku dobrého vína, tak mi v té chvíli nic ke štěstí nechybí,“ říká na závěr návrhářka.