Nejvíce mě inspiruje materiál, ze kterého šperky vyrábím, říká designérka

Lidovky.cz: Šperky jste začala vyrábět na mateřské. Přemýšlela jste už před tím, že byste si založila vlastní značku?

Asi ne, nepřemýšlela, určitě jsem nepřemýšlela nad tím, že bych si založila zrovna značku šperků. To, že jsem založila značku Du Coeur vyplynulo samo, neměla jsem žádný podnikatelský záměr. Šlo opravdu jen o touhu tvořit. Na začátku hlavně pro sebe a své blízké.

Lidovky.cz: Vaše šperky jsou minimalistické a velmi jemné. Podle čeho tvoříte - tak aby se šperky líbily vám, nebo se díváte, co je zrovna v módě?

Vždy se řídím tím, aby se šperk líbil mně. Každý šperk tvořím v podstatě pro sebe, musí to být kousek, který bych si sama vzala, abych s ním byla spokojená. Módním trendům moc nepodléhám. Samozřejmě sleduji, co je aktuální, pracuji s tím, ale nenechávám se tím příliš strhnout. Mám ráda věci, které jsou nadčasové.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní výrobky?

Ano. Když si nějaký šperk oblíbím, tak ho většinou nesundávám, ale v posledním roce jsem více přišla na chuť tomu, že střídám šperky podle nálady nebo outfitu.

Lidovky.cz: Kde čerpáte nejvíce inspirace?

Nejvíce mě inspiruje materiál samotný. Když vybírám kameny, perly nebo jednotlivé komponenty, tak si dokážu představit, jaký šperk by se mi z nich líbil a ten nápad potom rozvíjím.

Lidovky.cz: Pracujete s drahými kovy, korály, kameny, ale i se sladkovodními perlami. Je nutné se o takové šperky nějak speciálně starat?

Pracuji hlavně se sterlingovým stříbrem, které se běžně používá pro výrobu šperků a stříbro je poměrně náchylné k oxidaci, tedy je potřeba věnovat pozornost tomu, jak je šperk uložen, pokud ho zrovna nenosíme. U perel a kamenů je důležité dávat pozor, aby se nepoškodily mechanicky. Neřekla bych, že je nutná nějaká speciální péče, jen pečovat o ně s láskou.

Lidovky.cz: Když se vrátím k jemnosti šperků, používáte nitky, jak dlouho takové „provázkové“ náramky vydrží, nejsou náchylné k přetržení?

To je velmi individuální. Záleží na tom, jak je náramek namáhaný, vliv na životnost šňůrky mají jak voda, chemické prostředky, tak i práce, kterou děláme, sport, děti, které nám za náramky tahají, je to opravdu individuální. Používám nylonové šňůrky, které jsou velmi odolné, nestává se, že by se náramek „jen tak“ přetrhl, výjimečně se stane, že se šňůrka „prošoupe“ dlouhodobým nošením někde mezi korálky, nebo kamínky. Mně, nebo některým zákaznicím, vydrží náramek na ruce i tři roky na stejné šňůrce, někomu vydrží kratší dobu.

Lidovky.cz: Pracujete převážně se stříbrem, zlato vás neláká?

Práce se zlatem je úplně o něčem jiném. Já nejsem zlatnice a šperky neletujeme, používáme k výrobě jiné techniky. Před narozením druhého syna jsem zvažovala, že bych si ještě dostudovala dálkově obor zlatníka, ale teď na to nemám kapacity ani energii. Zároveň nevím, jestli bych chtěla opustit svůj styl výroby šperků a dělat to jinak. Nehledě na to, že šperky ze stříbra jsou cenově dostupnější a můžu tak udělat radost více lidem.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trvá výroba jednoho kousku?

Záleží na tom, o jaký šperk jde. Princip výroby mých šperků je ve spojování již hotových komponentů, tedy samotná výroba šperku není časově až tak náročná, pokud nejde třeba o náhrdelníky navlékané z perel, nebo kamínků, to zabere více času.

Lidovky.cz: Děláte také šperky na zakázku?

Ano, dělám a dělám je ráda.

Lidovky.cz: Jakým typům šperků se vyhýbáte a proč?

Nemám moc ráda textilní náhrdelníky, těm se vyhýbám jak v tvorbě, tak v nošení. Nepřijde mi to úplně praktické, myslím si, že takový šperk hodně trpí vlivem potu, parfému a podobně.

Lidovky.cz: Co je vaší původní profesí? A chcete se k ní po mateřské vrátit?

Před mateřskou jsem pracovala na HR v jedné nadnárodní společnosti a jako headhunter v IT oboru. Často jsem viděla u lidí z IT touhu po tom dělat něco rukama, vidět hmatatelný výsledek. Moje práce mě baví, Du Coeur je moje prostřední dítě, kterému věnuji obrovské množství času, energie a péče a je pro mě teď už regulérní prací na plný úvazek. Nedokážu si představit, že bych po mateřské sklidila stůl a dělala něco jiného, určitě ne.