Získat kvalitní péřový sypek nebylo vůbec snadné, popisují zakladatelky značky s potřebami pro děti

Lidovky.cz: Vaše značka je známá především díky novorozeneckým hnízdům, která jste navrhly a vyrábíte je v Česku. Jak nápad vznikl? Z potřeby?

Nápad vznikl čistě organicky. Seděly jsme se Silvi (Silvia Skala, druhá spoluzakladatelka MimiConceptu) v létě na zahradě. Silvia byla tenkrát akorát v šestinedělí se svým synem a já těhotná s druhým dítětem v třetím trimestru. Bylo to období zařizování výbavy pro děti a na českém trhu téměř nic nebylo a spousta značek ze zahraničí nenabízela dopravu do Česka.

A tak, když Silvia dostala jako dárek dětské hnízdo ze Švédska, napadlo nás, proč něco podobného nezkusit také u nás. Bez dalšího přemýšlení a plánů. V dnešní době už existuje spousta e-shopů a kamenných obchodů s různými značkami jak ze zahraničí, ale i s lokální výrobou.

Lidovky.cz: Mezi vaše tři nejžádanější produkty patří také péřové zavinovačky, především kvůli kvalitnímu sypku. Jak dlouho jste ho sháněly? A jaká je vlastně práce s peřím?

Sypek jsme sháněly hodně dlouho, nebylo to vůbec snadné, protože si na kvalitě zakládáme a vždy se snažíme najít materiál u českých producentů. Oslovily jsme vícero výrobců, testovaly a zkoumaly vzorky a až jeden nás přesvědčil o tom, že jeho peří splňuje naše nároky na kvalitu. Jedná se o českého producenta s dlouholetou zkušeností.

Lidovky.cz: Testovaly jste produkty samy na vlastních dětech? Ptám se především proto, že péřová zavinovačka je sice hřejivá, ale pakliže se polije či znečistí, musí se s ní do čistírny…

Samozřejmě, to už je úděl našich dětí, že na nich vždy testujeme prototypy našich výrobků. Jak jinak bychom věděly, zda fungují a splňují to, co od nich očekáváme? Věříme, že i to je důvod proč jsme úspěšné. Nevyrábíme nic, co bychom samy nepoužívaly v každodenním „provozu”. A ano, peří je sice náročnější na údržbu, ale jednoznačně převáží jeho benefity nad čímkoliv. Je to přírodní materiál a má nejlepší termoregulační vlastnosti. Nedokážu si představit lepší výrobek pro čerstvě narozené miminko, které ještě samo nedokáže udržet teplotu těla, než péřovou zavinovačku. Navíc zavinovaly už naše prapraprababičky. Takže si nedokážu představit, že když ony zvládly údržbu na začátku století, že my dnes v 21. století bychom s tím měly problém. Ale vzhledem k tomu, že my produkty poctivě zkoušíme, tak víme, že si občas miminko víc odříhne, a proto máme v naší nabídce náhradní povlaky na péřové zavinovačky.

Lidovky.cz: Skoro všechny výrobky pro děti, které nabízíte mají GOTS certifikáty. V čem se materiál s tímto certifikátem liší od toho, který jej nemá?

GOTS znamená Global Organic Textile Standard. A je to dnes ta nejpřísnější certifikace pro textilie vyrobené z organických textilních vláken. Garantuje kontrolu celého výrobního procesu textilií. Od farem, kde sklízí bavlnu, přes tkaní vláken a samotnou výrobu látky. Přísně kontrolované jsou továrny a jejich podmínky pro práci. Samozřejmě se to odráží i na ceně, ale rozhodly jsme se jít cestou vyšší kvality. Jsme přesvědčené, že současný moderní rodiče dají spíše na kvalitu než kvantitu.

Lidovky.cz: Fungujete spolu již šest let, jak jste se seznámily a daly dohromady nápad na to prodávat potřeby pro děti?

Seznámily jsme se přes společné kamarády, kteří jsou dnes manželé. Z nás se staly blízké kamarádky, které společně vedou byznys. Kdo by to byl řekl na našem prvním střetnutí. Byl to víkend v Paříži, kde jsme si po pár skleničkách rosé zkoušely vzájemně boty a zpívaly karaoke na české písničky. Od té chvíle jsme věděly, že k sobe patříme, všechno ostatní už šlo samo.

Lidovky.cz: Vyrábíte v České republice, jak snadné či naopak nesnadné to je?

Velikou výhodou je, že si můžeme zajet do výroby pohodlně autem vše zkontrolovat, dolaďovat vzorky přímo na místě a to se odráží na kvalitě produktů. Není to žádná asijská velkovýroba, kdy vidíte produkt pouze na papíře a pak až finální výrobek. A mezitím nemáte šanci do procesu zasahovat a tím ho vylepšovat. Na druhou stranu, začínáme narážet na výrobní limity.

Lidovky.cz: Mají produkty pro děti nějaké jiné hygienické pravidla, která je nutno při výrobě dodržet?

Určitě. Je na to vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienickyých požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let. Je velmi důležité vyrábět produkty v čistém prostředí, kontrolovaném, splňujícím požadované standardy. Všechny naše produkty šijeme v certifikovaných dílnách k tomu určených, které musejí splňovat přísné standardy a to je další velký rozdíl mezi nákupem výrobku od nás a „paní”, která šije a prodává přes sociální sítě. Zákazník nikde nemá záruku, v jakém prostředí a z jakých látek byl jeho výrobek vyroben a jak byl uschován. A zrovna u výrobků pro děti si myslím, že tohle je velmi důležitý aspekt.

Lidovky.cz: Spolupracujete také s nadačním fondem AutTalk, pravidelně zásobujete ženy z Klubu matek samoživitelek, novorozenecká hnízda jste darovaly porodnicím po celé republice. Těší vás pomáhat?

Upřímně strašně moc. Naposledy se nám podařilo díky sdílenému příspěvku na sociálních sítích získat auto pro postiženého chlapečka. Ozval se nám jeden pán s tím, že ve firmě má velké SUV, které nepoužívá, a rád ho nabídne. Tak jsme je nadačním fondem AutTalk propojily a vše klaplo. Bylo to velmi dojemné. Pomáhat považujeme za samozřejmost. Snažíme se o to v rámci firmy a taky soukromě. Vedeme k tomu i naše děti, aby si uvědomovaly důležitost toho, být tady pro druhé. Naše interní heslo je: Když můžu, tak pomůžu.

Lidovky.cz: Inspirovaly jste se nějak na cestách, narážím na lásku k Japonsku a minimalismu vašich výrobků... nebo jste navrhovaly potřeby pro děti především tak, aby byly praktické?

Celé naše životy jsou inspirovány na cestách. Nemyslím, že by to bylo právě Japonskem. Máme obě rády kvalitní, hezký design, módu, architekturu. V každém městě v zahraničí procházíme galerie, muzea, obchody, trhy, antikvariáty. Ale i restaurace a bary. To nás formuje a ovlivňuje a celkově inklinujeme k čistému designu, co se MimiConceptu týče. Naše výrobky, ačkoliv se to nezdá, jsou relativně objemné kusy do domácnosti, nechceme, aby zákazníkům naše produkty začaly “lézt na nervy”, ani aby “svítily v obýváků”. Přejeme si, aby se staly součastí, na kterou je příjemné se dívat. A hlavně dotýkat.

Lidovky.cz: Máte nějaké plány na rozšíření?

Plánů máme pořád nespočet. Letos chceme pokračovat v pronikání na zahraniční trhy. A kolekci rozšířit o další praktické produkty. Proto jsme náš tým letos rozšířily o další pomoc, tak snad se nám vše povede.

Lidovky.cz: Věnujete se značce na plný úvazek?

Jak se to vezme. Je to naše firma, takže musíme. Nejsme ve firmě ale každý den od 8 do 17 hodin. Obě máme děti, kterým se musíme věnovat. Ale v dnešní době díky vyspělým technologiím není problém pracovat odkudkoliv a kdykoliv. Takže když nejsme fyzicky v kanceláři, jsme „na telefonu”. To je asi luxus oproti klasickým zaměstnání. Na druhou stranu pro nás není pojem dovolená, že si můžeme vypnout telefon a 10 dní nic neřešit. Kamkoliv jedeme, bereme s sebou počítač a kontrolujeme, zda je na místě wifi připojení.

Lidovky.cz: A jak zvládáte práci s dětmi?

To je dokola se opakující dotaz z každé strany. Těžko, je to nekonečný boj hledání balancu. Když jsme pak s dětmi, snažíme se věnovat jim. A během rande se svými partnery se mobil odkladá. No work allowed, to platí pro obě strany. Vše je o nastavení pravidel, priorit a hledání balancu. Ale myslím si, že v dnešní době není „pracující máma” nic neobvyklého a nereálného. Kde je vůle, tam je cesta.

Lidovky.cz: Hádáte se při práci, nebo navrhování nových produktů, nebo máte striktně rozdělenou práci a nemluvíte si do ní?

Na začátku jsem obě dvě dělaly všechno a o každém kroku se radily, ale postupem času se to v tak vysokém tempu nedalo stíhat. Práci máme rozdělenou, samo to tak vykrystalizovalo a navzájem se respektujeme. Víme, v čem je každé z nás silná, na druhou stranu jsme stále tým a velká rozhodnutí děláme vždy po poradě a až když najdeme společný konsensus.