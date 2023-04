Čím méně kování, tím lépe. Tak se pozná nadčasová kabelka, říká designérka

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla, že začnete vyrábět kožené doplňky? Co jste původně vystudovala?

Původně jsem vystudovala Zdravotně sociální fakultu a také Pedagogiku volného času na Teologické fakultě a měla jsem opravdu různorodá zaměstnání. K výrobě kožených doplňků mě přivedla touha po změně zaměstnání. Vždy jsem tíhla spíš k manuální a tvůrčí práci. K šití mě přivedla mamka, která na nás šila celé dětství. Neumím šít jako ona, ale vždy jsem si s oblibou krátila, úžila a přešívala koupené nebo staré věci. Když to nebylo k přešití, nebylo to ono. Kůži se věnuji osmým rokem a čtvrtým rokem podnikám na plný úvazek.

Lidovky.cz: A jak jste začala?

Šít kožené výrobky jsem se naučila jako samouk. Učila jsem se podle videí a také jsem si napůjčovala všechny brašnářské učebnice, které byly v knihovně k mání, a ponořila se do studia. Pak přišlo na řadu pořízení kůží a nezbytného nářadí. Ze začátku toho moc potřeba nebylo, ale postupně jsem do zařízení ateliéru začala investovat opravdu hodně. Když jsem měla pocit, že šít už umím, absolvovala jsem praxi u brašnáře, abych si ověřila kvalitu svého řemesla. Od začátku mi šlo hlavně o to šít sice nadčasové věci s jednoduchým designem, ale pečlivě řemeslně zpracované.

Lidovky.cz: Dnes máte v Českých Budějovicích vlastní obchod a ateliér. Co dalšího máte v plánu?

Můj ateliér v historickém centru Českých Budějovic je vlastně splněný sen. I když chvíli trvalo, než jsem našla to pravé místo. Ateliér je dílnou a showroomem v jednom. Možná je to zvláštní, ale já zatím větší ambice nemám. I když se mi myšlenky někdy zatoulají k většímu rozvoji značky, tak si hned uvědomím, že by s tím skončila moje tvůrčí práce, kterou mám na tom všem nejraději a kvůli které jsem se do toho pustila. I když je to někdy náročné a pomoc by se hodila, tak si vždycky uvědomím, že takhle jsem šťastná. Teď se chystám na Písecký víkend módy a designu a velmi se těším.

Lidovky.cz: Všechny peněženky, kabelky, ale i jiná zavazadla šijete ručně – o kolik práce navíc to je proti stroji? A jak fyzicky namáhavé to je?

Mým prvotním plánem bylo vše šít i barvit ručně. Ale to se brzy ukázalo jako příliš fyzicky namáhavé a časově velmi náročné. Především by výrobky musely být mnohem dražší. Pořídila jsem díky tomu silný průmyslový stroj na silné nitě, který se nazývá „špagátovka“. Výrobky pak působí jako ručně šité. Při použití silnějších a pevnějších nití jsou stehy výraznější. Výrazná zdobnost pak zaručí luxusnější vzhled výrobku. Ručně šiji i v současnosti, ale jen drobnější výrobky nebo kabelky z jednoho kusu kůže, u kterého strojové šití není možné.

Ruční barvení v takovém množství se také ukázalo jako nepraktické. Mám jen jednu hůře větratelnou místnost a výpary z barev jsou zdraví škodlivé. Barvím tedy jen okrajově na přání zákazníka. Ale ten výsledek stojí pak za to. Je to stále můj nejoblíbenější vzhled kůže, když je přírodní hlazenice namořena a ošetřena voskem. Po této úpravě může kůže krásně patinovat.

Lidovky.cz: Co podle vás nikdy nevyjde z módy a lidé to stále kupují?

Myslím, že nejoblíbenější jsou velké nákupní tašky a pak psaníčka, která jsou cenově dostupnější. Snažím se o to, aby kabelky byly opravdu nadčasové a univerzální. Zkrátka aby se hodily ke všemu. Mám pro to takový malý trik, čím méně kování, tím lépe. Kabelka pak působí vkusněji. Z barev pak vede černá a zrzavé odstíny. Nejraději vyrábím kabelky z jednoho kusu kůže v minimalistickém, přesto velmi praktickém designu.

Lidovky.cz: Má kůže při zpracování svá specifika? A kde hovězí useň kupujete?

I když se mluví o šití výrobků, tak samotné šití je jen malá část celého procesu. Nejvíce času zabere vymýšlení střihu, měření, celková příprava kůže, osazení kovovými komponenty či úprava hran. To si lidé možná ani neuvědomují. Použití šablon pomáhá také jen do jisté míry, protože každý kus kůže je specifický a neustále se musím přeměřovat, aby byl výrobek ve výsledku dokonalý. Kladu důraz na kvalitu použitého materiálu. Kůži objednávám především z českých koželužen, semiš a některé barevné kůže pak z Itálie.

Lidovky.cz: Dnes jsou velmi populární i batohy. Máte v nabídce nějaký?

Ano, batohy také šiji, pánské i dámské. Nejoblíbenější je minimalistický batoh s horním zipem, který se dá nosit i jako kabelka.

Lidovky.cz: Pracujete také na zakázku?

V minulosti jsem šila převážně na zakázku, ale postupem času se snažím od zakázkového šití mírně odklonit. Především kvůli tomu, abych měla čas na své návrhy a nové kolekce. To přináší mírné riziko, protože jsem si vědoma, že nechat si ušít kabelku na přání je právě to, co ke mně zákaznice táhne.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní výrobky?

Ano, hlavně prototypy nových výrobků otestuji já nebo někdo z rodiny, abych věděla, jestli je výrobek praktický a funguje. Moje nejoblíbenější a nejpraktičtější kabelka se jmenuje Garda. Na tu nedám dopustit.

Lidovky.cz: Jak se mají lidé o kožené výrobky starat, aby jim opravdu vydržely celý život?

Doporučuji kožené výrobky pravidelně ošetřovat balzámem se včelím voskem, který zajistí voděodolnost a delší životnost. Svůj kožený výrobek by lidé také měli chránit před vlhkostí a nikdy jej neprat. Pokud se promočí, pak se musí nechat výrobek pozvolna vyschnout a následně ošetřit voskem. I když kůže hodně vydrží, ani tak by koženou kabelku zákazníci neměli příliš přetěžovat.

Lidovky.cz: Vaše práce závisí pouze na vás. Máte čas jet na dovolenou?

To je asi největší úskalí mého podnikání. Že za sebe nemám náhradu. Často se tak stane, že ateliér musím kvůli nemoci zavřít a zakázky se odsouvají. A dovolenou si jen tak vzít nenechám. Na tu jedu, ať to stojí, co to stojí. Je to ten nejvzácnější čas s rodinou, kdy na sebe máme konečně čas. I když je pravda, že finančně je to na konci měsíce hodně znát.

Lidovky.cz: Podepsala se na vašem podnikání pandemie a inflace? Musela jste například letos výrobky zdražit?

Pandemie ovlivnila mé podnikání opravdu hodně. Především proto, že naplno podnikat jsem začala pár měsíců před začátkem pandemie a pak to bylo dva roky nahoru dolů. Jsem ráda, že jsem to díky zakázkám nakonec ustála. Dlouho jsem zdražovat nemusela, ale po Novém roce jsem musela zdražit i já. Je to především díky dražším materiálům, jako je kůže či kovové komponenty.

Lidovky.cz: Co máte na kůži nejraději?

Na kůži mám nejraději to, že časem patinuje a tím získává na kráse. Z kožené kabelky se tak může stát doplněk na dlouhé roky.