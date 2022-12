Její brož nosí i slovenská prezidentka. Chtěla jsem vytvořit jedinečné uzávěry náušnic, říká designérka

Lidovky.cz: Jak a kdy vznikl nápad založit si vlastní značku se šperky?

Vše, co k člověku nějakým způsobem přichází, se děje v určitý čas. Nápad na založení vlastní šperkařské značky byl svým způsobem jednoduchý. V té době jsem hledala náušnici, kterou bych chtěla dát do uší svým dcerám.

Lidovky.cz: Pracovala jste ve zdravotnictví. Jak jste se vůbec dopracovala ke šperkům? Máte tento obor vystudovaný?

Ve zdravotnictví jsem pracovala pět let, vždy mě to ale táhlo ke kráse umění, architektuře a divadlu. Zkušenosti a čas člověka formují a posouvají dál. Tak se stalo i to, že si v 35 letech – po všech možných studiích včetně vysoké školy – sednete mezi patnáctileté děti zpátky do lavice učebního oboru. Zlatnický obor jsem ale nedostudovala, věděla jsem, že cesta k tomu, abych byla schopná „dokonalý“ šperk vlastnoručně vyrobit, by byla neúměrně dlouhá.

Lidovky.cz: Jak dlouho už značka funguje?

L’Antidote funguje pět let.

Lidovky.cz: Co pro vás bylo nejsložitější, když jste se značkou začínala?

Zcela jistě skloubit rodinu se vznikající firmou. A to v ten moment, kdy si plně uvědomíte, že čas hraje proti vám, děti velmi rychle rostou a vy víte, že nevrátíte ani vteřinu, kterou jste mohla trávit s nimi. To byl právě jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla nepokračovat ve zlatnickém učebním oboru.

Lidovky.cz: Vymysleli jste unikátní uzavírací mechanismus náušnic. V čem spočívá jeho jedinečnost?

Jeho jedinečnost spočívá v jeho pohodlí, bezpečnosti a také v jeho estetickém provedení. Jedná se inteligentní „šroubovací“ systém, jehož sofistikovaně propracovaná konstrukce a tvar svádějí k jeho nošení odzadu dopředu. Ocení ho zcela jistě všichni, kdo nosí náušnice – ať už to jsou ženy, děti nebo i muži.

Lidovky.cz: Kolik lidí na uzávěru pracovalo a jak dlouho vývoj trval?

Uzávěr náušnic byl jeden z našich primárních úkolů vůbec. Pro náš tým to byla současně obrovská výzva, která provázela a stále provází změnu smýšlení a vůbec celkového přístupu k náušnicím. Nechtěli jsme se smířit s nevzhlednými puzetami. S náušnicí, která je na první pohled krásná, ale pokud se na ni podíváte i z druhé strany, už si to o ní tak úplně nemyslíte. Uzávěr schvaloval Úřad pro průmyslové vlastnictví v Praze 6. Měli jsme velmi jasné představy o jeho funkci, tvaru a absolutně nám nechybělo nadšení, takže šlo ve výsledku o jedno překreslení.

Lidovky.cz: Kde pro svou tvorbu sbíráte inspiraci?

Inspirací k naší práci je od samotného prvopočátku člověk. Člověk jako samostatná a sofistikovaná bytost.

Lidovky.cz: Kde jsou vaše šperky k dostání? Plánujete do budoucna vlastní showroom v Praze?

Šperky prodáváme online, ale můžete si je vyzkoušet a prohlédnout také v Praze a na Slovensku v Bratislavě na česko-slovenské platformě Virvar. Pak jsou k dostání v concept storu Slavica, který je také v Bratislavě. Vlastní showroom je zatím náš nesplněný sen.

Brož pro slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovoü

Lidovky.cz: Vyrábíte šperky exkluzivně na míru. Jaké jsou nejčastější požadavky zákazníků?

Máme skvělé zákazníky, kteří k nám přicházejí a mají v nás obrovskou důvěru. Proto se jim snažíme vycházet v jejich požadavcích maximálně vstříc.

Lidovky.cz: Které kousky jsou nejoblíbenější?

Z náušnic je to zcela jistě kolekce Muguet, One, Brique d’or, Vesper a Victory. Z náhrdelníků jsou velmi oblíbené Double Muguet, Gradient, Cherries. V prstenech vedou kolekce Nothing, Link, Aureole. Z těch dražších pak Vow ve všech podobách, Triumph a Camelot.

Lidovky.cz: Jaké šperky nejraději nosíte vy sama?

Jsem velkou vyznavačkou náušnic, což mě ani po těch letech nijak neopouští. Také moc ráda nosím naše prsteny, které prakticky nesundavám. To vše v růžovém zlatě.

Lidovky.cz: Hrdou nositelkou vašich šperků je mimo jiné také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Jak na spolupráci s ní vzpomínáte?

Na spolupráci s paní prezidentkou Čaputovou vzpomínám jako na jeden velký závazek: Nezklamat! A to v tom nejlepším slova smyslu.

Lidovky.cz: Pokud by Česko mělo také prezidentku, chtěla byste pro ni šperk vytvořit?

Vážíme všech našich klientek a klientů, ale spolupracovat se státníky je samozřejmě všeobecně velká čest. Proto odpověď zní: Ano.