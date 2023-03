Nejen hedvábné šátky, ale i šperky. Nejvíce mě inspiruje architektura a knihy, říká designérka

Lidovky.cz: Značku jste založila před několika lety a chtěla jste se věnovat hedvábným šátkům. Během let jste však vytvořila rukavice, kabelky a loni jste na Designbloku představila také svou první kolekci šperků Ikarie SG1, letos na jaře je to ucelená kolekce kabelek a šperků Metropolis. Proč šperky?

Přijde mi to jako přirozený vývoj, přidávat k šátkovým kolekcím další doplňky, které se dají spolu navzájem kombinovat, ale funguji i samostatně jako solitéry. Šperky stejně jako kabelky vnímám více jako prostorový objekt, kde se mohu výtvarně vyjádřit v jednodušší formě. Navíc jsem vždy ráda nosila šperky, ale na našem trhu mi chyběly ty větší, výraznější, přitom nositelné. Balancovat mezí extravagancí, výrazností, zároveň komfortem při nošení.

Lidovky.cz: Co vás při vymýšlení šperků inspiruje?

Nejvíce inspirace asi nacházím v literatuře, architektuře a umění obecně. Ráda se vracím do historie, kde je nevyčerpatelná studnice motivů a tvarů, které mohu přetavit do nové, mně blízké formy. Hodně mě ovlivňuje, jak jsem uvedla, právě architektura. Jednotlivá období mají typickou barevnost i výtvarné řešení, která se promítají do interiéru i samotných budov. Například moje tak oblíbené art deco mě inspirovalo v nové kolekci Metropolis. Pojmenovala jsem ji po stejnojmenném futuristickém filmu Fritze Langa z roku 1927, který pracuje s estetikou art deka a překvapuje mě, kolik výtvarných nápadů v tomto filmovém díle dodnes působí tak moderně a současně.

Lidovky.cz: Kde šperky vznikají?

Nejprve tvořím první skici a návrhy. Ve šperkových kolekcích pracuji s koženými šňůrkami, které jsem poprvé použila na našich kabelkách. Zamilovala jsem si jejich všestrannost, ale i to, že jejich použití hezky propojí naše kabelky se šperky. Ale dost práce mi zabralo hledání vhodných komponentů. Kovové kuličky pozlacené 24karátovým zlatem pro ukončení šňůrek si nechávám vyrábět na míru stejně tak jako další díly, aby vznikaly unikátní kousky.

Tento proces mi však od prvních skic zabral více než rok času, hledala jsem vhodné dodavatele ať na výrobu dřevěných komponentů, které jsem navrhla, nebo těch kovových. To je vlastně na celém procesu vždy ten kámen úrazu. Vhodný dodavatel, co umí dělat malé série, ale v perfektní kvalitě a přitom za přijatelnou cenu, aby konečný šperk nebyl v kategorii těch zcela nedostupných. Momentálně máme v nabídce tři šperkové řady – hravou a barevnou Ikarii SG1 s barevnými dřevěnými, ručně mořenými komponenty, jemně sofistikované Hvězdokupy, které volně navazují na vesmírnou kolekci, a potom novinku Metropolis, která už je výraznější.

Ale všechny šperky spojuje jeden společný znak. Většině z nich se dá měnit jejich tvar posouváním komponentů po kožených šňůrkách. Baví mě, že nositelka či nositel si může měnit jejich vzhled, upravovat si jej podle svého. V tom se asi projevuje moje technické, ale i hravé já.

Lidovky.cz: Nová kolekce Metropolis je tvořena hlavně kombinací černé, zlaté, krémové s lehkým dotekem červené. Proč ta poměrně neutrální barevnost?

Značka Silky Gang je typická krásnou barevností šátků, rukaviček nebo kabelek. Cítila jsem to jako přirozený vývoj přinést zklidnění v elegantní černé. Tu jsem doplnila zlatou a krémovou. Zlatá barva – u kabelek a rukavic přesněji platinově zlatá kůže, kterou jsem nechala vyrobit na zakázku, funguje překrásně na celodenní nošení. Nevnímám ji jako odstín jen na večer, krásně rozzáří i váš den. Bílá košile, modré džíny, zlatá kabelka a třeba náš kašmírový šátek, to je skvělý outfit přes den, večer doplníte našimi výraznějšími náušnicemi, páskem nebo náramkem, k tomu boty na podpatku a obstojíte i na večeři v luxusní restauraci.

Lidovky.cz: Změnila jste také design kabelek, od spíše sportovního k více elegantnímu stylu.

Myslím, že směr, kterým jsem jejich design posunula, více odpovídá duchu naší značky. Tvar kabelek SG MIDI je teď v podstatě čtverec – tak jako hedvábný šátek. Základem je malé ucho do ruky, společně s ním se může nosit i střední, které je ozdobeno kovovými komponenty. Nebo si to krátké odepnete a nosíte jen to střední přes rameno. Můžete si také dokoupit kovový řetěz, připnete jej a máte kabelku crossbody. Myslela jsem i na to, že popruhy lze použít také jinak. Ten střední se dá nosit jako náhrdelník. Kovový řetěz užijete jako pásek a rovněž jako náhrdelník. Stírám tak trochu hranice mezi tím, co je šperk a co je součást kabelky.

Lidovky.cz: Na Designbloku jste také představila i novou kolekci šátků, která se tak trochu vymyká vašemu původnímu konceptu „šátků pohádkových“. Proč zrovna geometrické tvary?

Kolekce IKARIE SG1 je sice tvořena geometrickými tvary, ale ve zjednodušené formě ukazuje vesmír a planety na oběžných drahách, takže nejde úplně o abstraktní formy. Ráda bych v budoucnu na šátcích pracovala i tímto směrem, koneckonců i náš vzor Mauglí od Veroniky Zacharové naznačuje výtvarný styl, o kterém mluvím.

Lidovky.cz: V šátkové kolekci se u vás objevily i úzké hedvábné šátky tzv. twilly. Chtěla jste si vyzkoušet něco nového?

Šátky twilly jsou ve světě hodně populární, mají mnoho možností nošení a jsou nenuceně šik. Ale myslím, že mě v této oblasti čeká u našich zákaznic a zákazníků ještě hodně vzdělávání, protože to není běžný typ šátku, co se u nás nosí. Cizinky, které přijdou k nám do showroomu, jsou nadšené, že je máme v nabídce. Ale máme připraveno moc krásných nových kousků na jaro a léto, a tak věřím, že oslovíme i ty ženy, které dosud s nošením twilly váhají.

Lidovky.cz: Kromě značky Silky gang pracujete jako architektka. Kdybyste se jednoho měla vzdát, co by to bylo? Jak těžké je skloubit práci s vlastní značkou?

To je Sophiina volba, ale momentálně trochu vítězí Silky Gang. V rámci našeho architektonického ateliéru si teď vybírám spíše menší zakázky – rekonstrukce, návrhy interiérů nebo odborné konzultace. Neumím dělat věci napolovic a nechci se „utavit“ jen proto, že bych si toho naložila více, než zvládnu. Ale naštěstí máme u naší značky už několik spolehlivých externích spolupracovníků, takže s dobrým time managmentem se dá vše zvládnout, abych neměla pocit, že šidím jedno pro druhé.

Lidovky.cz: Pravidelně se účastníte designových přehlídek. A co plánujete dál?

V procesu už je spolupráce s novými značkami i subjekty, jsem ráda, že k nám ta oslovení přicházejí sama. Ale tak úplně samo to zase není, je už za námi vidět za ty tři roky existence kus práce, která se teď postupně zúročuje. Chystáme také nové kolekce šperků a samozřejmě šátků, zase něco trochu jiného, nerada stojím na místě. Je tu tolik výzev a inspirace... V podstatě jsem už myšlenkami někde na podzim letošního roku a také na jaře toho příštího.