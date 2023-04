Novou podobu metra B Českomoravská navrhne Velčovský a studio edit! architects

Podnik letos plánuje vypsat tendr na rekonstrukci, při které původní keramické obklady interiéru stanice nahradí skleněné desky.

Dosavadní keramické obložení stěn a pilířů se ukázalo jako technicky nevhodné, podnik jako náhradu zvolil právě sklo ve spojení se smaltem. Do soutěže na podobu stanice se přihlásilo 43 týmů, z nichž devět postoupilo do finále a připravilo soutěžní návrhy.

Vítězný návrh počítá s využitím skla se speciálním rastrem tvořeným s využitím dvou skleněných ploch, mezi nimiž zůstanou zachyceny bublinky. „Každé sklo tedy vytváří unikátní rastr, ale zároveň je možné jej jednoduše replikovat. Rastr skla zároveň lépe absorbuje potenciální optické poškození a poškrábání,“ uvedl Velčovský. Porota vítězné řešení ocenila jako nápadité, minimalistické, pokorné a realizovatelné.

DPP aktuálně opravuje stanici metra A Jiřího z Poděbrad, která je od poloviny ledna na deset měsíců uzavřená cestujícím. Podnik také vyměňuje stropní desku ve stanici metra C Florenc a připravuje rekonstrukci řady dalších stanic.

Projekt rekonstrukce má na starosti firma Metroprojekt, se kterou nyní vítězové soutěže svůj návrh převedou do projektové dokumentace. Ta by měla být hotova na podzim, do konce roku chce podnik vypsat soutěž na stavební firmu a samotné zahájení prací předpokládá ve druhé polovině příštího roku. Opravy bude DPP koordinovat se soukromým developerem, který kolem stanice plánuje vlastní projekt a po dohodě s podnikem například zateplí nadzemní část vestibulu stanice, udělá nový obvodový plášť nebo postaví toalety.