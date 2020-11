Měsíc a hudební síň nad řekou. Koncertní sál na břehu Tyne v britském Gates

Jméno Gateshead možná mnohým čtenářům nic moc neřekne. Přesto tohle 78tisícové anglické město stojí za pozornost: nalezneme v něm jednu z nejzajímavějších ukázek moderní architektury na starém kontinentu.

V našem putování po nejzajímavějších současných koncertních budovách dnes zavítáme do Evropy, konkrétně do Velké Británie. Navštívíme město Gateshead v severovýchodní části Anglie, kde na břehu řeky Thyne vznikl v letech 1997–2004 vskutku pozoruhodný objekt, navržený Normanem Fosterem.



Koncertní budova Sage Gateshead se stala součástí komplexu Gateshead Quays, který zahrnuje rovněž Baltic Center of Contemporary Art (což je významné centrum moderního umění, vzniklé přestavbou starých mlýnů) a most Millenium Bridge, spojující Gateshead a Newcastle.

Stavbu koncertního sálu inicioval místní orchestr Royal Northern Sinfonia a společnost Folkworks, hledající zázemí pro další žánry: rockové, popové, jazzové a world music koncerty. Do hry pak vstoupil hlavní sponzor, softwarová společnost Sage Group, sídlící v nedalekém Newcastlu, a v roce 1997 byla vypsána soutěž, z níž vyšel jako suverénní vítěz ateliér Foster and Partners.

Slimák na břehu

Stavba byla slavnostně dokončena v prosinci 2004. Budova má ocelovou konstrukci, kterou kryje plášť, tvořený zakřivenými skleněnými panely. Uvnitř se nacházejí tři koncertní sály – hlavní pro 1700, menší pro 450 návštěvníků a ještě zkušební prostory s malou síní, zvanou Northern Rock Foundation Hall. Všechny tři síně zdánlivě tvoří jeden celek, tvar objektu však naznačuje, že jsou uvnitř odděleny tak, aby se jednotlivé produkce vzájemně nerušily.

Velký důraz byl kladen na perfektní akustiku, což platí především pro hlavní sál Sage One, inspirovaný budovou Musikverein ve Vídni. Uvnitř se nacházejí speciální mobilní stropní panely, jimiž lze prostor upravovat dle typu produkce, stejně jako závěsy na stěnách, tvořených žebrovou dřevěnou konstrukcí. Všechny tři sály lze navštívit i během dne, kdy jsou otevřeny pro veřejnost.

V Sage Gateshead koncertuje nejen významný britský komorní soubor Royal Northern Sinfonia, ale také zde vystoupili například Nick Cave, James Brown, Pet Shop Boys, Sting nebo Herbie Hancock. Zajímavé jsou i zdejší hudební kurzy a školní představení.

Přijetí stavby samozřejmě nebylo jednoznačné. Jedni ji považují za špičkové dílo současné architektury, jiní kritizují tvar budovy, která prý připomíná obřího slimáka. Naštěstí převládá první názor, ostatně večerní pohled na rozzářenou budovu je skutečně podmanivý. Objekt získal řadu ocenění, např. British Construction Industry Award nebo RIBA Award for Inclusive Design. Celkové náklady nepřesáhly 70 milionů liber.

O autorovi stavby jsme psali v rámci této rubriky již mnohokrát. Lord Norman Robert Foster, baron of Thames Bank (* 1935 v Reddishi u Stockportu), studoval architekturu na manchesterské univerzitě a v americké Yale School of Architecture v New Heavenu. Své síly spojil s další výraznou osobností britské scény Richardem Rogersem, oba se stali představiteli stylu high-tech, později se však jejich cesty rozešly. U obou pracoval Jan Kaplický, jenž v 90. letech zprostředkoval jejich přednášky v Praze. Foster – bývalý letec RAF – tehdy přiletěl svým soukromým tryskáčem.

Celkový pohled na budovu

Možná nepřekvapí, že si oblíbil avantgardní design automobilů tatra. Sám si model 87 stříbrného aerodynamického vozu opatřil. Nyní se pokouší rekonstruovat futuristický Dymaxion Car architekta-vizionáře Buckminstera Fullera.

Seznam Fosterových realizací je dlouhý a zahrnuje řadu staveb, které se staly ikonami high-tech stylu. Patří k nim mrakodrap Hong Kong Bank v Číně, televizní věž v Barceloně, kopule berlínského Reichstagu, Millenium Bridge a stadion ve Wembley v Londýně, knihovna Berlínské univerzity, dostavba nádraží v Drážďanech, mrakodrap Hearst Tower v New Yorku a desítky dalších staveb na všech kontinentech.

Český otisk

I u nás se s Fosterovým designem můžeme setkat – pro firmu JCDecaux navrhl typizované přístřešky pro zastávky městské hromadné dopravy, rozmístěné třeba v Praze. Jeho obří studio Foster and Partners zaměstnává desítky architektů a inženýrů, prošli jím i někteří Češi. Za své dílo získal mnoho vyznamenání včetně Pritzkerovy ceny (1999) a britská královna ho povýšila do šlechtického stavu. Fosterovy tvorby se velmi vážím, jeho koncertní halu v Gatesheadu pak považuji za jedno z jeho nejzdařilejších děl.



Seriál vzniká za spolupráce se Sdružením pro architekturu a rozvoj.