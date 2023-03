Diamanty v pohybu. Pařížská značka Messika otevřela v Praze svůj první obchod

Stávala v kanceláři jejího otce Andrého Messiky, obchodníka s diamanty, s nímž od dětských let poznávala svět drahých kamenů. „Pamatuji si, že jsme s tatínkem dělali poznávačky,“ řekla Valérie Messika před třemi lety v rozhovoru pro magazín The Eye of Jewelry, „je to rozhodně něco, co mi pomohlo při zakládání vlastního brandu.“

Pohyb a lehkost, které v ní jeden z Calderových „mobilů“, tedy rukou nebo vzduchem rozhýbaných soch, zanechal, si v sobě šperkařka nese dodnes a přetavila je do ženských šperků. Jejím cílem je tvořit kousky, které perfektně sedí. Jejich nositel(ka) díky ergonomickému tvaru (ano, to nezní příliš sexy, realita vás ale přesvědčí o opaku) v podstatě zapomene, že je má na sobě. A to má na sobě diamanty!

Valérie Messika si je totiž nespojuje jen se zásnubními prsteny, k nimž neodmyslitelně patří, ale bere je jako univerzální doplněk pro každou ženu (dokonalou Kate Moss nebo Kendall Jenner v kampaních se nenechte zmást). Tomu odpovídá i cenová politika značky. Pokud se nebavíme o špercích z kolekce vysokého šperkařství, náušnice s diamanty začínají na tisíci eurech, stejně jako minimalistické náramky a prsteny.

Nejen ty si od konce minulého roku můžete konečně prohlédnout i v Praze, v novém butiku na adrese Široká 9. Najdete tu nejen signature kolekce jako Move Uno nebo Joy, ale za pozornost jednoznačně stojí i ornamentální řada s příhodným názvem Bohemian Chic.

Na závěr ještě jedna zajímavost: onen pohyb inspirovaný kinetickým uměním se do šperků Messika propisuje doslovně. Třeba právě v kolekcích Move, kde se speciálně zasazené diamanty ve šperku díky chytrým jezdcům pohybují ze strany na stranu.