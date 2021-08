Módní trendy neexistují, jsou smyšlené. I proto dělám věci tak, aby se daly nosit kdykoli, říká návrhářka

Lidovky.cz: K práci v módní branži jste se dostala v Los Angeles. Co přesně jste dělala?

Do Los Angeles jsem se vydala ihned po promoci. Tehdy pro mě jako pro čerstvou absolventku vysoké školy byla otevřená možnost poměrně jednoduše získat pracovní víza jako stážistka. Během svého téměř dvouletého pobytu jsem se snažila načerpat co nejvíce zkušeností. Bylo to pracovně velmi náročné období.

Začínala jsem jako osobní asistentka módní návrhářky, která založila vlastní oděvní značku. Účastnila jsem se tehdy celého procesu vývoje produktu, vzorkování, komunikace s dodavateli a výrobou. A na druhé straně - tou pro mnohé návrháře méně populární částí - administrativou, prodejem, komunikací s obchodními domy.