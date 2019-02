Most chce zkrášlit své centrum, vypíše architektonickou soutěž

MOST Most chce mít hezčí centrum města. Vypíše proto architektonickou soutěž na úpravu prostranství kolem hlavní městské třídy. Novinářům to dnes řekl primátor Jan Paparega (ProMOST). Na práce naváže rekonstrukce kulturního domu Repre a revitalizace parku Střed.

Původně se měl na třídě Budovatelů opravovat pouze povrch vozovky. „Z debaty vyplynuly nějaké problémy z hlediska dopravy, proto jsme se rozhodli dát prostor architektům. Ti navrhnou možnosti úprav celého prostoru,“ uvedl primátor. Architekti či urbanisti se budou zabývat úsekem od křižovatky u Centralu po křižovatku u Prioru.



S dokončením otevřené jednokolové urbanisticko-architektonické soutěže se počítá v srpnu až září letošního roku a s realizací schváleného návrhu na přelomu let 2020 a 2021. V odborné porotě zasednou za nezávislé členy uznávaní architekti, jako je Jan Jehlík. „Cílem je mít centrum města pěkné, aby měli Mostečané důvod se tam jít podívat a trávit tam čas,“ uvedl Paparega.



Na třídu Budovatelů navazuje park Střed, který se zásadně promění. Město získalo grant 25 milionů korun a začalo s přípravou architektonické soutěže. Do podoby parku budou moci mluvit také děti, které budou malovat ideální dětské hřiště či místo pro mládež. Hotovo by vše mohlo být v roce 2022.

Významným zásahem do podoby centra města bude i chystaná rekonstrukce kulturního domu Repre. Náklady na opravy členitého objektu se odhadují na 400 milionů korun.