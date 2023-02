Do kanceláře bych tepláky nenosila, ale módu cítí každý jinak, říká návrhářka

Lidovky.cz: Značku jste zakládala před 20 lety, ale o módu se zajímáte od útlého dětství. Kdy jste ušila svůj první kousek a co to bylo?

Úplně první byly kalhoty s druky, ty jsem si ušila ještě na základní škole. Ale v paměti mi zůstal velmi složitý ostře žlutý kostýmek, ten jsem si šila snad v prvním ročníku gymnázia. Měl řasení po stranách a dvouřadé zapínání. No, byla jsem odvážná a hrozně mě to bavilo, šila jsem pořád.

Lidovky.cz: Kdo vás naučil šít?

Jsem samouk, i když párkrát jsem něco konzultovala s babičkou, která se krejčovině věnovala celý život. Ale byla zcela pohlcena svojí prací, a tak neměla čas mě učit. Teď už to chápu, šití, zrod nových krásných šatů, to byl její život. Já se učila z návodů v módních časopisech. Jsem ve všem dost solitér a nejraději pracuju sama, tak to pro mě bylo přirozené.

Lidovky.cz: Navrhujete klasické kousky, které se hodí každé ženě. Co nejraději nosíte vy?

Kalhoty a jednoduché, elegantní basic věci. Moc barev a kombinací na sobě mě příliš rozptyluje, nejradši mám černou, bílou, i když nosím asi všechny barvy. Naučila jsem se poslouchat samu sebe, vnímat, co mi tělo a mysl říká a co potřebuje. Barvy a oblečení celkově nás umí hodně ovlivňovat. Takže nosím jen to, v čem je mi dobře.

Lidovky.cz: Nosíte také tepláky?

Samozřejmě! Na sport, volný čas, na válení na gauči naprosto nepostradatelný kousek.

Lidovky.cz: Myslíte, že je v pořádku, že tepláky dnes povýšily, takže je lidé běžně nosí do kanceláře?

Do kanceláře bych tepláky nenosila, ale jsem toho názoru, že každý si má nosit, co chce, kam chce. Jen pak nesmí být překvapen, když se mu dostane kritiky. Ale klientkám ráda doporučím naše „tepláky“, respektive jimi inspirované kalhoty. Mají pružný náplet v pase, ušité jsou však z vlny nebo krásné kostýmovky. K nim pak vestu s kapucí nebo blejzr místo mikiny. Je to pohodlné jako teplákovka, jen nevypadáte jako na cestě do gymu.

Lidovky.cz: Vnímáte od pandemie ještě nějaký posun v módě?

Ano, právě ten zvýšený důraz na pohodlí. Na druhou stranu se nyní vrací větší zdobnost, propracovanost střihů, ženskost. Už se nám všem stýskalo po tom vypadat hezky.

Lidovky.cz: Co myslíte, že by měla mít v šatníku každá žena?

To záleží na jejím životním stylu a prioritách. Stylistické poučky o počtu kabátů, šatů a doplňků mohou být vodítkem, ale nezapomínejte na to, že to budete jen vy, kdo bude to oblečení nosit.

Ptejte se proto nejdříve sama sebe – kolik kusů šatů, košil, kalhot potřebuji? Chci více kombinovat, nebo mít spíše ucelené outfity? Baví mě hra s doplňky? Jak často cestuji? Já o sobě vím, že na doplňky moc nejsem a na sukně a šaty mě taky neužije. Ale mám ráda kabáty, kalhoty a saka.

V šatníku by neměly chybět kvalitní kabáty na všechna roční období, jednoduché ženské šaty nebo kostým. Ale vždy v první řadě myslete na kvalitu a styl.

Lidovky.cz: Co je na podnikání a tvorbě značky podle vás nejtěžší?

Asi jako ve všem, i v mém oboru je nejtěžší to všechno udržovat v chodu a neustrnout, podnikání musíte neustále rozvíjet. Pokud to neroste, umře to. V dobrých obdobích nezapomínat na reklamu, hledání nových zákazníků, protože nutně opět přijde období těžší.

Zahrnuje to péči o zákazníky, objednávky materiálů, marketing, udržování chodu dílny, starost o zaměstnance a hledání nových. Nové krejčové hledáme stále, všechno oblečení šijeme v naší dílně a pořád se pomalu rozrůstáme.

Když jsem se o chod firmy starala sama, nebyl vlastně na nic čas, zcela mě zaměstnávaly běžné starosti a péče o klientky a na rozvoj firmy nebyl prostor. Nyní jsme si práci rozdělili s rodinou, každý se postupně učíme vést to svoje oddělení, a zbývá tak čas i energie na přemýšlení o nových cílech a postupném rozvoji. Není až tak těžké začít, nastavit správně reklamu, rozjet to. Podle mého je nejtěžší najít sílu makat na tom dlouhodobě, i když to občas není růžové. Ale znáte to, když to milujete, není co řešit.

Lidovky.cz: Je těžké sehnat šikovné lidi, kteří pro vás oblečení šijí?

Od začátku svého podnikání u mě šije krejčová Alena, další dvě dámy u nás pracovaly do důchodu. Než jsem je našla, tak to vždycky dost trvalo, ale stálo to za to. Noví lidé se hledají těžko, proto každým dnem čekám na příliv nových krejčových, které uvidí ohromnou díru na pracovním trhu. No, vím, že se to hned tak nestane, ale stále doufám. Pod pojmem kvalitní šití si totiž každý představuje něco jiného, u nás je laťka hodně vysoko.

Lidovky.cz: A šijete vy sama ještě dnes?

Nešiju už hodně let, i když jsem z počátku šila i stříhala sama. Postupně jsem už jen stříhala a nyní se věnuji klientkám a navrhuji modely. Na šití potřebujete mít klid, chce to přemýšlet, soustředit se na vypracování. Pokud třikrát odběhnete od rozpracovaného modelu k telefonátu se zákaznicí nebo vás třeba něco napadne a nutně to potřebujete zapsat nebo nakreslit, je to na výsledku znát. Nechala jsem to tedy na naší skvělé mistrové a úžasných krejčových a věnuji se jiným věcem.

Lidovky.cz: Máte raději kalhoty, nebo sukně?

Jsem kalhotová holka. V kolekcích u nás sice převládají šaty, ale já jsem minimalista, miluji elegantní, sportovnější styl. Ale na jaro chystáme nádherné sukně!

Lidovky.cz: Co podle vás z módy nevyjde nikdy?

Kvalita a styl. Zní to jako fráze, ale je to tak.

Lidovky.cz: Na čem teď pracujete? Můžeme se těšit na jarní novinky?

Právě jsme dokončili velkou spoustu basic modelů, které zanedlouho uvidíte na e-shopu. Snažili jsme se vytipovat věci, o kterých víme, že se dobře nosí a dobře sedí a budou tvořit stálou online nabídku. Teď šijeme naši novou jarní kolekci, ve které budou monumentální sukně, komplety s vestičkou a samozřejmě naše milované kabáty.