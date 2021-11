Muži nežádají o ruku jen ženy. Česká designérka vytvořila zásnubní prsten pro gaye

První český zásnubní prsten pro muže, kteří milují jiné muže, je na světě. Vytvořila ho česká designérka Kristýna Malovaná, kterou už nebavilo, že se o manželství pro homosexuály přestalo mluvit v takové míře, jakou by zasloužilo. Tak se zrodil nápad vytvořit zásnubní prsten pro muže.

Do masivnějšího, ale jednoduchého kroužku nevložila designérka diamant, ale spinel. „Spinel nosil i Karel IV. na svatováclavské koruně, byl výsadou králů a svou krásou se vyrovná i safíru. Jeho krásy a vlastností si cenili i Indové. Přišlo mi to symbolické. Když už jsem měla možnost jako první vytvořit zásnubní prsten pro muže, kteří milují muže, chtěla jsem, aby to nebyl ledajaký kámen,“ vysvětluje designérka.

A dodává: „Láska je individuální věc, a tak bychom měli mít všichni stejnou možnost ji projevovat svobodně. Chyběl mi na trhu zásnubní prsten pro gaye, což pro mě byla výzva, vytvořit produkt, který tu evidentně chybí a měl by existovat.“