Pandemii jsme se snažili využít k větší kreativitě. Prodeje klesaly všem, říkají designéři

Designéři Matouš Macků a Jitka Kopecká spolu tvoří pár v soukromí i v práci. Založili spolu značku Bodline a z kůže dokážou vyrobit vše, od penálů po kabelky.

Lidovky.cz: Před několika lety jste založili vlastní značku, žijete spolu, tvoříte, podnikáte. Jaká to sebou nese úskalí, že jste vlastně neustále spolu?

Jsme vlastně úplně pořád spolu a naštěstí je to právě to, co nám vyhovuje. Člověk musí být trpělivý, umět své nápady a myšlenky dobře vysvětlit a naopak se pak snažit porozumět nápadu druhého. Pak je náš společný čas v práci i v osobním životě příjemný a pohodový. Svá úskalí to ale určitě má. Musíme si jasně stanovit pracovní dobu, protože se často stává, že spolu v dílně přetáhneme a pak už nám nezbývá tolik volného času. Nebo se nám naopak do dílny nechce a spolu se v lenošení podpoříme. Takže určitě to chce velkou disciplínu a jasně stanovená pravidla o které se stále snažíme.

Lidovky.cz: Máte nějak rozvržené činnosti?

Při naší práci je rozvržení činností hodně důležité. Společně děláme takové ty kreativní procesy, jako je navrhování nového střihu, šití prototypu a focení. Matouš má pak na starost těžkou mužskou práci, jako je vyřezávání dílců z kůže, ražení loga, nýtování. Jitka komunikuje se zákazníky, píše ručně psané věnování ke kabelkám, balí balíčky a občas dá nějakou fotku na sociální sítě. Jitka pak s naší švadlenou kožené výrobky šije.

Lidovky.cz: Dnes už nevyrábíte všechny výrobky sami, kdo vás s tím pomáhá?

Je to tak. Na začátku jsme si všechno šili sami. Kožené výrobky se postupně dostávaly mezi lidi, kteří ocenili kvalitu zpracování a výrobky se začali hodně prodávat. Už jsme na výrobu nestačili, tak jsme se v jednu chvíli rozhodli a našli jsme si jednu moc šikovnou paní švadlenu, která nám s šitím hodně pomáhá. Stále ale šijeme v malých počtech a všechny výrobky projdou našima rukama. Za to jsme moc rádi, protože máme nad výrobou stálý dohled, takže každý kousek může být perfektní.

Lidovky.cz: Zaměřujete se výhradně na kůži. V čem je podle vás pravá kůže nenahraditelná?

Pravá hovězí kůže je úžasná v tom, že je neskutečně pevná, pružná a při správné péči vám kabelka z ní vydrží celý život. Kůže má také schopnost své šrámy nošením zatahovat, takže se nestane to co s koženkou, že se začne její povrch ošklivě loupat. Kůže prostě stárne do krásy.

Lidovky.cz: Mnoho veganů odmítá kůži a tak vzniká čím dál tím více náhražek. Myslíte si, že je to udržitelná cesta?

My oba milujeme zvířata. Matouš byl dokonce patnáct let vegetarián. Teď si občas dáme rybu, nebo bio maso. Takže bychom oba byli rádi, kdyby se spotřeba masa celosvětově snížila. Zatím ale lidé konzumují opravdu velké množství masa, a kůže z nich je vedlejší produkt, který je dobrý využít a nevyhazovat ho. Určitě jsme pro inovaci a nové materiály, ale zatím náhražky kůže bohužel nedokáží nahradit vynikající vlastnosti kůže.

Lidovky.cz: Udržitelnost je pro vás podle toho, co říkáte, zásadní. Jak to vypadá v praxi?

Udržitelnost je v dnešní době čím dál důležitější. Vadí nám, když si lidé kupují levné módní výstřelky a nekvalitní doplňky, které se za chvíli začnou párat, rozpadat a za chvíli skončí v koši. Nebo je odloží na dno skříně, protože už se prostě k ničemu nehodí. Precizní zpracování a kvalitní materiál, jako je kůže, obstará tu trvanlivou stránku výrobku. Důležitý je pro nás ale i design. Všechny naše tašky, kabelky a batohy jsou jednoduché a čisté v designu. Proto si naší kabelku budete moct i za deset let vzít k jakémukoliv outfitu a pořád z ní budete nadšení. Jsou to takové evergreeny. Také se snažíme používat pouze třísločiněné kůže, které jsou upraveny přírodními činidly a nezatěžují tolik životní prostředí.

Lidovky.cz: Sledujete světové módní trendy? A řídíte se jimi, nebo raději dáte na instinkt a vyrábíte věci podle svého?

Nám se nejvíce osvědčilo vyrábět to, co by chtěla nosit Jitka. Vždycky se zasní a vymyslí si ideální zavazadlo právě pro ni. Pak už spolu nápad ladíme do vizuální podoby. Samozřejmě, že každého podvědomě ovlivňují trendy kolem něho, ale po pravdě módu moc nesledujeme.

Lidovky.cz: Jak by se o ni měl člověk starat, aby mu opravdu kožený výrobek vydržel celý život?

Kůže může mít různé způsoby úpravy a na každou se používá trochu jiná péče. Na semišové se doporučuje jen impregnace ve spreji, na lícové a hladké kůže se používají balzámy na koženou galanterii. Jestli někdo bude chtít poradit s péčí o konkrétní kožený výrobek, klidně za námi může přijít do našeho sdíleného obchodu Backyardu v Praze, rádi poradíme.

Lidovky.cz: Nedávno jste uvedli nové kousky, co je pro vás při návrhu nového výrobku nejdůležitější?

Na prvním místě je při vytváření nového výrobku určitě jeho funkčnost. Kolikrát si totiž člověk vymyslí sice úžasný design, ale pak zjistí, že není zas tak praktický. Takže tyto dvě věci, design a funkčnost, musí jít ruku v ruce. Také rádi vytváříme multifunkční kabelky, které mají různé způsoby nošení. Takže spoustu našich kabelek se dá nosit elegantně v ruce, crossbody, nebo dokonce i jako batůžek.

Lidovky.cz: Jak vaši práci ovlivnila pandemie?

Pandemie celkově ovlivnila prodeje, které klesly. Hodně nás v tu dobu držely naše stálé zákaznice, které už mají naše výrobky ozkoušené a nebáli se dražší věci nakupovat. Jsme za to moc vděční. Nemůžeme si ale na nic stěžovat. Dál jsme vyráběli a snažili jsme se čas využít kreativně.

Lidovky.cz: Kde jste trávili lockdown a čemu jste se věnovali?

Lockdown jsme trávili v naší jednotě, bývalém obchodě, který jsme si zrekonstruovali na bydlení a z části jsme si udělali dílnu ve které pracujeme. Naštěstí bydlíme blízko přírody, takže jsme mohli chodit i ven. Jinak se pro nás moc nezměnilo, protože v takovém částečném lockdownu žijeme i mimo pandemii.

Lidovky.cz: Co byste si přáli, aby si lidé ze současné situace odnesli a čím byla přínosná, pokud se to tak dá říci, pro vás?

My jsme si hodně uvědomili jak je nejisté naše pohodlí a životní standart, na které jsme si jako lidi zvykli. Svobodu, zdraví a peníze člověk bere už jako samozřejmost, ale spoustu lidí na zemi tyto věci nemá. Začali jsme si i mnohem víc vážit malých radostí a času stráveného s milovanou osobou. Takže určitě mnohem větší vděčnost za to dobré, co člověk má.

Lidovky.cz: Jitko, vy ve volném čase malujete, je to pro vás relax? Jak relaxuje vaše polovička?

Ano, já ráda maluju a celkově ráda tvořím. Teď si budu plnit svůj dávný sen a budu si pořizovat keramickou pec, takže k malování přibude i keramika. Matouš je všestranně šikovný. Teď pár let byl jeho koníčkem a taky aktivní relaxací rekonstrukce naší staré jednoty. Byl to zanedbaný objekt a teď je z toho úžasné loftové místo které vytvořil v podstatě sám Matouš. No a teď si bude vybavovat malou kovárnu, takže myslím, že jeho relaxací bude kování nějakých nádherných nožů.