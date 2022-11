Od kožených doplňků až k navrhování oblečení. Chtěly jsme rozšířit portfolio, říkají designérky

Aneta Vojtová a Tereza Mayer si zakládají na jednoduchých tvarech a kvalitních materiálech. Této myšlenky se nevzdávají ani při spolupráci s ostatními designéry.

Lidovky.cz: Proč jste rozhodly spolupracovat s designéry z jiných oborů?

Propojení s designéry z jiných oborů pro nás byl jasný krok od chvíle, kdy jsme se rozhodly naši značku rozšířit o další sortiment. Za celou dobu fungování jsme se naučily dobře ovládat výrobu kabelek a jiných kožených doplňků, stále se však zdokonalujeme. Začít úplně v jiném odvětví, jako je výroba šperků či oděvů, a vyrobit špičkový produkt by samozřejmě nyní nebylo možné. Proto jsme oslovily profesionály a přátele z různých oborů.

Lidovky.cz: Kolekce New Entity měla na Designbloku velký úspěch. Užívaly jste si to?

Určitě máme radost, že byli návštěvníci z kolekce nadšení. Pro nás byl ale letošní ročník Designbloku bohužel velmi hektický, a to především ze zdravotních důvodů.

Lidovky.cz: Probíraly jste s Klárou Holanovou, jaký použijete materiál? Jak spolupráce probíhala?

Výběr materiálu byl pro nás i pro Kláru zásadní. Práce na kolekci vlastně u materiálu začala. Na začátku spolupráce Klára vyrazila na veletrh látek do Německa. Kvůli našemu zadání musela totiž vybrat úplně jiný druh látek, než běžně odebírá pro svou značku. Poté, co nám ukázala vzorníky látek od malých japonských firem, bylo jasné, že právě tyto materiály hledáme. Kvalita přírodních materiálů a také profesionální přístup! Byly jsme nadšené. Kolekce tedy vznikala v úzké spolupráci. Setkávaly jsme se pravidelně a na kolekci pracovaly více než půl roku. Bez pečlivosti a profesionality Kláry a jejího týmu by samozřejmě výsledek nikdy nebyl tak propracovaný. Díky tomu tak mají naše modely skvělý střih, který sedne téměř jakékoli postavě.

Lidovky.cz: V kolekci nechybí základní kousky, které by v šatníku měla mít každá žena. Plánujete ji rozšiřovat, nebo zůstane, jak je?

Toto byla první kolekce a určitě na ni navážeme kolekcí pro jaro a léto 2023. Najdete v ní kousky, které rozvíjejí naši myšlenku základních kvalitně zpracovaných nadčasových modelů se zajímavými detaily.

Lidovky.cz: Často se dnes skloňuje udržitelnost. K výrobě nové kolekce je ale použitý materiál z Japonska.

Pokud by byla možnost získat takto kvalitní materiál v Čechách, samozřejmě bychom volily tuto cestu. Přístup a filozofie japonských firem jsou ale odlišné od evropského přístupu. Kladou důraz na každý detail výroby, a to až po balení produktu do papírových obalů. Estetika japonských materiálů je nezaměnitelná. Vybraly jsme japonskou firmu, která sdružuje malé lokální výrobce. Tato firma jim tak pomáhá s distribucí, která by jinak pro ně byla velmi náročná. V podstatě si troufáme říci, že až nemožná.

Malé japonské firmy používají unikátní technologie a pečlivě vybírají surovinu, ze které látku vyrobí. Mohou si tak dovolit jít velmi udržitelnou cestou. Většina materiálů použitých v kolekci byla vyrobena ekologickým způsobem, což znamená z organické bavlny. Některé navíc i metodou „sun dry“, tedy bez použití zbytečných chemikálií. Tato bavlna se po barvení suší na slunci, vyžaduje tedy menší množství energie na výrobu. Výsledný materiál si zachovává přírodní charakter a je příjemnější na dotek.

Lidovky.cz: Pustily jste se do odvážného projektu. Nemáte strach, že lidé v současné době začnou více šetřit a nebudou mít na designové kousky?

Věříme, že právě naopak. Ve složité době lidé ještě více začnou promýšlet, za co utratí své peníze. Investice do kvalitního kousku, který může zákazník kombinovat se vším, co již v šatníku má, je za nás velmi promyšlený nákup.

Lidovky.cz: Byla pro vás pandemie náročným obdobím?

Stejně jako jako pro všechny pro nás bylo na začátku těžké rychle se v nastalé situaci zorientovat a začít fungovat trochu jinak než doposud. Naštěstí se nám to podařilo. Zaměřily jsme pozornost především na online prodej a také výroba se přesunula do jiného režimu. Byla to složitá doba, ale myslím, že jsme z ní vyšly bohatší o zkušenosti a také vědomí, že kvalitní produkt je žádaný v jakékoli době.

Lidovky.cz: Co je pro vás při spolupráci s jinými designéry nejdůležitější? Jak si vybíráte?

Určitě je pro nás důležité, abychom všichni ctili podobnou filozofii, co se týká výroby, kvalitního zpracování, důrazu na detail. Zároveň musíme mít samozřejmě podobnou estetiku. Také je pro nás důležitá rovina, zda si rozumíme jako lidé. Z vlastní zkušenosti víme, že musí v týmu panovat naprostá důvěra a uvolněná atmosféra, jinak výsledek nebude nikdy přesvědčivý.

Lidovky.cz: O co všechno chcete značku rozšířit? Budete se nadále věnovat navrhování kožených doplňků?

PBG určitě zachová výrobu kožených doplňků pod svou záštitou. Rády bychom ale sortiment i nadále rozšiřovaly o další odvětví. Již na jaře to tak bude. Kromě dalších navazujících kolekcí šperků a oděvů chytáme také představení našeho prvního olejového parfému.