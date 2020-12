Plzeňské interiéry Adolfa Loose se budou vystavovat v Tokiu i New Yorku

Západočeská galerie v Plzni připravila pro Česká centra výstavní projekt Loos and Pilsen. Poprvé tak bude prezentovat plzeňské interiéry slavného architekta Adolfa Loose v Tel Avivu a poté v New Yorku, Paříži, Tokiu, Bruselu, Berlíně a Mnichově.

Rok 2020 byl vyhlášen Rokem Adolfa Loose, od jehož narození uplyne letos 150 let (1870 – 1933). Na začátku prosince se uskutečnila premiéra uvedení, a to 1. 12. 2020 v galerii Bauhaus Center v Tel Avivu, odsud pak loosovské téma pokračuje dál do New Yorku, Paříže, Tokia, Bruselu, Berlína a Mnichova.

„Na přelomu let 2011 a 2012 uvedla Západočeská galerie v Plzni jeden ze svých klíčových výstavních a publikačních projektů autorů Petra Domanického a Petra Jindry Loos – Plzeň – souvislosti, čímž iniciovala jednání o převodu jednoho z nejvýznamnějších Loosových interiérů v Plzni, tzv. Semlerovy rezidence, do její správy. V roce 2013 pak byla zahájena rekonstrukce rezidence a současně s tím vznikl plán situovat do těchto prostor Centrum pro výzkum architektury,“ uvedl ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Dodal, že jej těší, že výstavu pro Česká centra připravuje právě instituce, která může přiblížit mezinárodnímu publiku nejen dosud méně známou kapitolu v pracovním i osobním životě Adolfa Loose, ale také upozornit na mimořádně zajímavé osobnosti z řad investorů plzeňských Loosových interiérů.