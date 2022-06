Práce z domova? V pandemii rozjeli manželé výrobu svíček s názvy zajímavých míst v Česku

Jejich výrobky nesou jména různých zajímavých lokalit v České republice, jako jsou Macocha, Pravčická brána nebo Boubín. Mají krásné obaly ze dřeva nebo recyklovaného skla a na každém kusu se navíc nachází QR kód, po jehož načtení se zobrazí informace o místě, jehož vůni svíčka nese.

Lidovky.cz: V práci se vám oběma daří, proč jste se rozhodli vyrábět přírodní svíčky?

Kateřina Becherová: Ruční výroba má svá specifika. Není to raketová věda, ale na to, co děláte, se musíte opravdu soustředit. Zároveň tím však získáte prostor na utřídění myšlenek. Je dokázáno, že při tvůrčí činnosti se aktivuje levá hemisféra, která je jinak v ústraní. Proto se stává, že vás v průběhu nějaké kreativní aktivity napadnou řešení problémů, jež se zdály být neřešitelné. Můj manžel je programátor. V čase pandemie měl mnohem víc práce než kdy jindy a myslím, že potřeboval prostě vypnout. Já zase potřebovala do svého obchůdku spolehlivého dodavatele svíček a on se rozhodl, že mi je bude vyrábět. Tím to o Vánocích 2020 celé začalo.

Kateřina a Ondřej Becherovi

Lidovky.cz: Jak taková výroba svíčky vypadá a jak je časově náročná?

V průběhu výroby nám svíčka projde rukama hned několikrát. Ještě než začneme se samotnou svíčkou, musíme si připravit knot. Na rozdíl od většiny výrobců si knoty vyrábíme sami. Je to proto, že kupované knoty jsou zpravidla namáčené do formaldehydu, aby svíčka déle hořela. A to my nechceme. Aby naše svíčky déle hořely, používáme přírodní sójový vosk a nepotřebujeme knot namáčet do chemikálií, které se z něj při hoření uvolňují. Takže jen připravit knot, jsou 3 úkony - nastříhat bavlněnou šňůrku na ideální délku, zacvaknout ji do plíšku a přilepit na dno sklenice.

Pro výrobu samotné svíčky si musíme navážit a rozehřát správné množství vosku, připravit a navážit správné množství vůně - éterického oleje, a pak je pomalým mícháním propojit. Míchat nesmíme ani rychle, ani pomalu. Je potřeba to dělat s citem a láskou. Osobně si myslím, že toto je fáze, kdy se do našich svíček dostává i kus mého muže, protože on míchá opravdu s láskou. Vlastně když si mám představit výrobní proces, vždy si vybavím, jak můj muž stojí u hrnce v kuchyni, míchá a přemýšlí nad další vůní, kolekcí, vychytávkou.

Některé obaly vyžadují odlévat svíčku na několikrát, aby byla hezká, neměla bubliny a hořela přesně tak, jak má. V 90 % se pak svíčky musí ještě „ofukovat“, aby měly povrch krásně hladký a začišťují se případné nehody na vnějších stranách skleničky. Když je svíčka hotová, musí ještě dostat etiketu. Jak zepředu, tak zespodu. Teprve teď je připravena pro zákazníky. Celý proces je časově velmi náročný. Nedá se to dělat frk frk za sebou, protože musíme počkat, než se zahřeje vosk, pomalu míchat, počkat než svíčka pomalu vytuhne… Ale je to láska a neměnili bychom.

Lidovky.cz: Používáte éterické oleje, které si i sami mícháte. Která vůně je nejpopulárnější?

Úplně nejoblíbenější vůně je Macocha. Je to svěží vůně pomeranče se špetkou zázvoru a je oblíbená jak u zákazníků, tak u mého muže. Říká, že Macocha se mu nikdy neomrzí, a že by ji mohl vařit každý den, celý den.

Lidovky.cz: Svíčkám dáváte názvy podle zajímavých míst v České republice. Jak je vybíráte? A co je na nich zajímavé?

Milujeme Čechy. Milujeme všechna ta místa, která nám vyrazí dech. Jsme nadšení turisté a tak byl výběr názvů podle našich oblíbených míst tak nějak přirozený. A taky nám přijde vtipné propojit název místa a svíčky s charakteristikou vůně. Třeba hora Sněžka dostala svůj název, protože je většinu roku bílá, sněhem pokrytá. Tak jsme naši čistou, bílou svíčku bez jakýchkoliv olejů, nazvali právě Sněžka. Protože je taky čistá, bílá.

Lidovky.cz: Kde sojový vosk, ze kterého svíčky vyrábíte, kupujete?

Máme spolehlivého obchodního partnera, který nám zajišťuje sójový vosk bez GMO příměsí.

Lidovky.cz: Když si domů koupím svíčku, která není přírodní, poznám to, když ji zapálím?

Většinou se to pozná podle vůně. Ta umělá je ostřejší, výraznější a nesnesete jí déle než pár minut.

Lidovky.cz: Značku jste založili před rokem a už máte poměrně velkou klientelu. Je o svíčky velký zájem?

Cítíme nesmírnou vděčnost, že je o naše svíčky takový zájem. Za prvního půl roku naší existence jsme prodali 6,5 tisíce svíček. Je to neuvěřitelné a velmi nás ten zájem těší. Úžasné je, když nám někdo zavolá nebo napíše, že mu naše svíčky voní a jakou mu udělali radost. To je skvělý pocit.

Lidovky.cz: Jezdíte i na různé markety a designové přehlídky?

Jezdíme. Jsme malý výrobce, nemáme zaměstnance, kteří by nám s tím pomohli, takže většinou to probíhá tak, že manžel celé noci vyrábí (přes den pořád pracuje jako programátor) a kolem půlnoci nakládáme auto. Já brzy ráno vyrážím na trhy a večer se vracím zpět. Je to fyzicky nesmírně náročné pro nás pro oba, ale ten přímý kontakt s našimi zákazníky je zkrátka k nezaplacení. Nic se nevyrovná tomu, když vidím první reakci na naší Macochu nebo Vodopád.

Lidovky.cz: Zakládáte si na tom, aby vše od skleněného obalu po etikety bylo vyráběno udržitelným způsobem. Kde tedy obaly vznikají a mohou vám je lidé vracet?

Naše kolekce z recyklovaného skla vznikla z použitých lahví od vína. Ty nám opracovává na různé výšky jeden šikovný sklář tady v Čechách. My do nich pak odléváme svíčky. Všechny naše obaly se dají znovu použít a zákazníci nám je mohou vracet. Po důkladném očištění je znovu vracíme do oběhu.

Lidovky.cz: Jak se vám společně pracuje? Máte činnosti nějak rozdělené, nebo prostě děláte, co je třeba?

Je to úžasné. Opravdu. Musím říct, že před svíčkami jsem vůbec netušila, jak kreativní můj muž je. Činnosti máme rozdělené a to tak, že manžel vyrábí, vymýšlí a upravuje recepty a názvy svíček a já dělám všechno ostatní. Zabezpečuji, aby měl vše, co k výrobě potřebuje, řeším etikety, obaly, dělám sociální sítě a marketing. Ale hlavně mám na starosti samotný prodej. Domlouvám zakázky, ale taky balím každou jednu objednávku z e-shopu. Myslím, že společný projekt nám a našemu vztahu rozhodně prospěl, protože jsme v tom druhém objevili to, o čem jsme možná ani netušili, že tam je.