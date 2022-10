Skandinávský duet. Švédská IKEA a finská značka Marimekko představila první společný potisk a produkt

Venku bylo kolem dvanácti stupňů nad nulou, od přístavu se hnal studený vítr a navzdory optimistické předpovědi pršelo. Prý typické Švédsko. Před helsingborgskou halou Magasin 405, kde celosvětově rozšířená nábytkářská značka IKEA zrovna prezentovala svou vizi budoucnosti v rámci festivalu H22 City Expo, probíhaly poslední práce na několik měsíců připravovaném výstavním prostoru.

V něm bylo možné zhlédnout expozici mapující, jak různě lidé po celém světě bydlí a jak si zařizují byty, vizuálně silné instalace koncipované jako alegorie našeho života mezi čtyřmi stěnami, ale také poslední velkou novinku globálně nejúspěšnějšího prodejce domácího a venkovního vybavení: spolupráci s finskou textilní a oděvní společností Marimekko. Ta vznikla v 50. letech minulého století pod taktovkou Armii Marie Ratii a jejího muže Vilja a nejen v severských zemích se díky netradičním a snadno rozpoznatelným autorským potiskům rychle stala respektovanou ikonou a v minulosti několikrát navázala spolupráci se světovými brandy, například s firmou Adidas, Uniqlo, Aesop, Converse nebo H&M.

Spolupráce svou severských ikon získala první obrysy. Na konci května odhalila švédská IKEA a finská značka Marimekko první společný potisk a produkt

Společným tématem nového propojení Marimekka a IKEA, od nějž se očekává stejný úspěch, jako měla například spolupráce s nedávno zesnulým kreativním ředitelem Louis Vuitton Virgilem Ablohem, na jehož produkty se v obchodních domech stály fronty a pak bodovaly na sekundárním trhu, se stala sauna, respektive finská (a obecně skandinávská) tradice saunování. „Víte, proč jsou Finové jedni z nejšťastnějších lidí na světě? Protože chodí do sauny,“ řekl na slavnostním uvedení Henrik Most, vedoucí kreativního týmu IKEA Sweden ke spolupráci se světoznámou značkou, mezi jejíž nejvíce ikonický potisk patří Unikko připomínající vlčí máky od finské designérky Maiji Isoly.

„Finové běžně chodí do sauny alespoň jednou týdně a mnoho z nás má doma vlastní. Jen pro ilustraci, ve Finsku jsou tři miliony saun na pět milionů obyvatel,“ navázal se smíchem v hlase Sami Ruotsalainen, designér značky Marimekko a autor prvního zveřejněného potisku, oděný v košili z produkce své firmy. První vzor, který se odhalil téměř rok před puštěním kolekce do prodeje, je hravý, lehký a až dětsky optimistický. Vychází z podoby listu reveně kadeřavé, tedy rebarbory, která je v zemi tisíců jezer velmi rozšířená. „Asi nejvíce ze všeho se mi na vzoru líbí jeho barvy. Když si dáte tento potisk do prostoru, okamžitě díky tomu změní charakter a ožije,“ dodal designér Sami Ruotsalainen ke vzoru, který IKEA umístila na jednoduchý sprchový závěs.

Sauna jako životní styl

Saunování, které se stalo výchozím bodem spolupráce, v rámci níž vznikne několik produktů a hlavně několik speciálně navržených vzorů, je ve Finsku velká věc. „Sauna je skvělá, když se chcete socializovat, ale také když chcete být sami. Je to ideální místo, kde můžete být jen se svými myšlenkami, ale také místo, kde se můžete skvěle dobít,“ řekla k ústřednímu motivu kolekce drobná blondýnka Minna Kemell-Kutvonen, vedoucí designérka potisků v Marimekku, jež ve finské firmě pracuje už více než 30 let.

„Z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud vás čeká nějaká těžká konverzace, je lepší ji mít v sauně. Lidé se snáze otevírají,“ prohlásila. Nejde tak jen o skvělé místo k rozjímání, které mimochodem všichni z tvůrců pravidelně navštěvují. Saunovou kulturu si tohle severské duo zvolilo i proto, že v posledních dvou letech vzrostla poptávka po trávení času v přírodě, ale také po aktivitách, které pomáhají zlepšovat celkovou psychickou pohodu. „Cítíme, že tyto potřeby ve společnosti čím dál více rezonují,“ řekl Henrik Most.

Celá kolekce nesoucí název BASTUA, kterou bude možné v obchodních domech IKEA zakoupit od března 2023, je určena pro všechny, tedy nejen pro šťastlivce, kteří doma mají saunu. „Nechtěli jsme z nákupu vyloučit lidi bez přístupu k sauně. To by nebylo inkluzivní,“ prohlásil Henrik Most s tím, že produkty budou použitelné univerzálně. „Rozhodně si myslíme, že kolekce bude pro všechny ze všech zemí. Nejde jen o saunování jako takové, ale o moment klidu, o atmosféru, kterou si díky těmto věcem budete moci vytvořit,“ doplnila ho Minna Kemell-Kutvonen. Více ale autoři této spolupráce prozradit nemohli. Zatím je tedy znám jen první potisk a fakt, že i další se budou inspirovat prvky z finského saunového světa.

Kolekce není obestřená tajemstvím jen tak – IKEA už v minulosti dokázala, že mezioborové přesahy umí dobře a že čím méně o nich dopředu pustí do světa, tím větší zájem u zákazníků vyvolá. Už výše jsme zmínili superúspěšnou kolekci Virgila Abloha, který pro nábytkářský dům vytvořil například koberec s motivem účtenky, ale i nábytek.

Za velmi povedenou spolupráci se však považuje i spojení modrožluté nábytkářské ikony s výraznou britskou módní a textilní návrhářkou Zandrou Rhodes, designérem Tomem Dixonem nebo nedávno uvedená kolekce s dánskou značkou LEGO. Jinými slovy, je nač se těšit, tak si nezapomeňte dát upomínku na březen následujícího roku.