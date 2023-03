Designéři by měli spolupracovat a podporovat se, říká organizátorka módních přehlídek a designových akcí

Lidovky.cz: Produkci nejrůznějším akcím děláte přes 15 let, v posledních letech se však věnujete primárně akcím s udržitelnou módou a řemeslem. Jak tento obrat začal?

Začínali jsme jako malá modelingová agentura, která si produkovala vlastní akce – módní přehlídky, focení apod… Takže jsme se vždy točili okolo eventů zaměřených na módu. Přesun k udržitelné módě byl pozvolný a odvíjel se od toho, jak jsem se více a více seznamovala s módními návrháři, s problematikou udržitelnosti a začínala chápat textilní průmysl a jeho dopady v širším kontextu. Ale budu upřímná, velkou část svého života jsem si prostě kupovala, co mi přišlo hezké, a víc mě u oblečení nezajímalo.

Lidovky.cz: Jak vnímáte český trh s lokální módou? Dáváme přednost originálním kouskům, nebo stále chceme nosit loga světových značek? Důležité je, že zájem o lokální módu výrazně roste. I proto vzniká tolik nových českých značek. Jde bezesporu o pozitivní trend. Ale i mezi lokálními značkami jsou velké rozdíly, ať ve kvalitě provedení, nebo způsobech výroby, a ne všechny značky k tvorbě přistupují tak poctivě, jak by zákazník čekal.

Lidovky.cz: Je něco, na co u zákazníků lokální móda naráží?

Pro mnoho zákazníků je stále primární nízká cena a snadná dostupnost. Lokální móda bývá šitá v malých sériích, ručně a s ohledem na kvalitu materiálů a zpracování. Na ceny fast fashion se tak nelze nikdy dostat. Je nesmírně důležité vysvětlovat, z čeho se cena výsledného produktu skládá a proč nemůže stát tričko 100 Kč, když má být ušito dobře a za fér podmínek pro všechny.

A i když už není nakupování módních kousků od designérů otázkou elit, stále nejsou tyto modely dostupné na každém rohu. Navíc malé značky nemají často dobře nastavený marketing a objevit je může být i dost složité. Zákazníci jsou také zvyklí, že když po něčem zatouží, chtějí to hned. Ale na kvalitní produkty si leckdy musíme počkat.

Lidovky.cz: A jaká je aktuální situace mezi designery a návrháři? Dá se říct, co je pro ně tou největší výzvou, se kterou se často perou?

Velmi častým problémem je nedostatek švadlen a šicích dílen. Jako problematické vnímám také to, že si na sebe nakládají příliš mnoho. Často nejen navrhují, ale také šijí, dělají si marketing i prodej a v podstatě se snaží zvládnout to, co by mělo zastávat několik dalších lidí.

Lidovky.cz: Funguje mezi českými návrháři spolupráce?

U některých značek určitě ano. Ale v této oblasti vidím velké rezervy. Mnoho tvůrců se až úzkostlivě bojí o své know-how, má strach, že je bude někdo napodobovat, ukradne jim nápady nebo například kontakty na dodavatele materiálů. Myslím, že vzájemná podpora, dobře míněné rady a pomoc by mohly celý obor významně posouvat.

Když se dva designéři domluví na společném objednání většího množství látek, mohou je pořídit levněji a pomůže to oběma. Stejně tak společné focení nebo propagace. Samozřejmě nemluvím o přímé konkurenci. V edukování společnosti jsou všechny udržitelné značky společně a dává smysl se navzájem podpořit. A kdo bude chtít někoho kopírovat, tak si bohužel způsob stejně najde.

Lidovky.cz: Jaká prezentace podle vás návrhářům pomáhá nejvíce?

Móda je odrazem osobnosti a způsobem komunikace. Věřím, že funkčním modelem, jak podpořit české návrháře, bude právě i naše akce v Písku. Snažíme se nabídnout prodejní platformu v podobě marketu a zároveň značky zviditelnit v médiích a skrze spolupráce s fashion influencery. V Česku se doslova roztrhl pytel s různými prodejními markety, ale my vidíme přínos právě v kombinaci s kvalitně připravenou módní přehlídkou a propagační kampaní.

Lidovky.cz: V květnu pořádáte Písecký víkend módy a designu. Proč právě v Písku?

Písek je malebné město s mnohaletou textilní tradicí. Máme tu na co navazovat. Navíc nám dává smysl přinášet takovéto akce do regionů a seznamovat s výhodami kvalitního českého designu a řemesla i mimopražské.

Lidovky.cz: Součástí bude i velká módní přehlídka za účasti řady známých modelek a hereček. Jaký na to bývá ohlas na malém městě?

Díky známým jménům se nám daří na akci přilákat i návštěvníky, kteří se jinak o módu a udržitelnost tolik nezajímají. A to považuji za velmi důležité. Mohou se stát novými zákazníky.

Lidovky.cz: Podle jakých kritérií si své vystavovatele a návrháře na přehlídku vybíráte?

Oslovujeme značky, které se nám jednoduše líbí – co se týče estetické stránky a také způsobu, jakým fungují. Dbají na kvalitu, v jejich tvorbě je poctivost a zodpovědný přístup. Co se týče zapojení značek s přírodní kosmetikou, tak navázání spolupráce podléhá kurátorskému schválení mé kamarádky a odbornice na biokosmetiku Lucie van Koten.

Lidovky.cz: Na co se letos diváci mohou těšit?

Páteční večer bude patřit módní přehlídce. Na molu v netradičních rolích zazáří vedle modelek i známé herečky Natálie Halouzková, Michaela Tomešová nebo Tereza Vítů. Speciálním hostem je modelka a propagátorka udržitelného životního stylu Jitka Nováčková.

Známé tváře chtějí svou účastí podpořit české módní značky a poukázat obecně na téma udržitelnosti. Své kolekce představí Lay Sedláková, Dana Bezděková, Ecstatic, Bigbros, Cirkulo, Segriidentity, Tonak, JUSTLOVE label, Mybelka, Kaftanlicious, byMirasha a Šárka Strnadová. Sobotní design market zaplní Palackého sady stánky s módou, přírodní kosmetikou, keramikou, koženými a lněnými produkty, svíčkami a bytovým designem. Gastro zóna nabídne dobroty z lokálních surovin a Aperol chill out zónu. Připraven bude i bohatý doprovodný program včetně malých módních přehlídek, venkovního barber shopu, zábavných aktivit pro děti a dalších vystoupení. Písecký víkend módy a designu podpoří místní hospic Athelas a nadační fond Propolis 33. Pro přesný program doporučuji sledovat náš web.

Lidovky.cz: Do čeho vy sama – z české módy a designu – investujete nejvíce nebo nejraději?

Nedávno jsem si udělala radost dokonalým kabátem od nesmírně talentované designérky Lay Sedlákové. Co se týče módy, snažím se investovat do nadčasových kousků a pomalu si z nich skládám udržitelný šatník. Ale stále mám hodně co zlepšovat. Vedle módy miluji starožitný designový nábytek.