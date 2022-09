Vyšyvanky, součást ukrajinského kroje, mají místo i v současné módě. Přesvědčte se v pražském obchodě Symbols

Kdy naposledy jste stáli před šatní skříní nebo v obchodě a říkali si, co byste dali za to, mít po ruce odborníka, který by vám poradil, co na sebe? (Možná půl království? Někdy klidně i celé!) Tím odborníkem pro vás nyní může být přední stylistka a módní ředitelka české Elle, jejíž práci nejspíš znáte i z dalších magazínů, Esprit Lidovek nevyjímaje.

Milena Žuravljová totiž právě posunula svůj concept store Symbols o úroveň výš a na krásné pražské adrese Karolíny Světlé 32 mu dopřála vůbec první stálý obchod, kde ji často potkáte. Osobně vás provede paletou značek, která se stává ještě barvitější. Myšlenka se zrodila už roku 2016. Milenin záměr: Přivést do Prahy tzv. vyšyvanky, které jsou součástí ukrajinského lidového kroje, ale své stálé místo mají i v současné módě.

Chtěla Česku blíže představit kulturu země, odkud pochází, a dát ji do kontextu dalších skvělých zahraničních značek. Měly společné to, že byly spíš menší a spíš neznámé, zato velké svou hodnotou – vyráběné často ručně v různých koutech světa a svou kvalitou schopné sebevědomě konkurovat luxusní tvorbě. Byly něčím jiným, něčím unikátním, něčím, co tu do té doby nebylo.

Interiér Symbols zdobí pár citlivě vybraných objektů, jako je obraz Nicolase Makelbergeho (v obchodě k zakoupení) nebo vázy od Anissy Kermiche a Fornasetti s květinami od Avgust Flowers.

První pop-up Symbols se uskutečnil v roce 2017, a to ve spolupráci s Namastery. Původně měl trvat měsíc, během něhož měl oslovit lidi, jimž dokonale sedí tzv. gypset, tedy nekonvenční, kreativní, bohémský přístup k životu, pro který je velmi příznačné cestování. Na opening dorazila třeba i Tereza Maxová nebo Daniela Peštová. Věděly, že je výběr jejich oblíbené stylistky osloví. (Tereza dokonce později s Milenou uspořádala pop-up v tureckém wellness resortu Six Senses Kaplankaya.) Pop-up v Namastery nakonec pro velký úspěch trval dva roky.

Kouzlo tří

„Jenže pak přišel covid a pandemie nebyla ideální dobou k prodeji luxusního resortwear, tedy oblečení určeného především na dovolenou,“ vysvětluje Milena, zatímco stojíme v Symbols pod obrazem Petitesse od Nicolase Makelbergeho, mimochodem také k dostání zde. Prostor ale rozhodně petit není, je štědrý, proudí do něj spousta světla a dýchá. Sortiment je chytře rozřazený do tří místností, z nichž každá jako by sehrávala vlastní roli.



První je věnována původní myšlence, najdete v ní převážně resortwear. Druhá místnost koncept rozšiřuje o komerčnější značky, co sice stále mají silný příběh, ale neomezují se pouze na resort kolekce. Dobrým příkladem je třeba nizozemská značka Rika Studios, jejíž nadčasová móda se vyrábí v evropských rodinných ateliérech s velkým důrazem na dokonale zvládnuté řemeslo a kvalitní materiály.

Třetí část patří značkám vyráběným ručně. Například mexické Kasia Kulenty, jejíž bavlněné šaty nádherných tónů jsou oslavou pomalé módy. Látky se ručně stříhají, šijí, splétají i barví šikovnými ženami z městečka nedaleko Tulumu, kde se řemeslo předává z generace na generaci a s tím dostává vždy o kapku současnější rozměr.

Nabídka obchodu je ale koherentní a krásně navazuje na název Symbols. Každá značka něco symbolizuje. I proto se vcelku velkému prostoru dostalo také ikonickým kabelkám Cult Gaia, jejichž geometrický tvar a děravé provedení je nezaměnitelné a navzdory jisté excentričnosti nadčasové.

Nebály se tedy Milena a její byznys partnerka Irina Sparavalo otevřít si obchod v dnešní nejisté době? „Zvažovaly jsme to velmi důkladně, ale pak se nám naskytl tento prostor a my se do něj zamilovaly na první pohled,“ říká. „A věděly jsme, že to zkrátka musíme zkusit.“

Cesta kupředu

Milena svou lásku k módě sdílí s maminkou Lolitou. (Dědeček byl velký fanoušek zpěvačky Lolity Torres, nenechte se rozhodit mylnou představou o tom, jak se nechává unést čtením Nabokova a pak podle něj pojmenovává svou dceru.) Lolita Žuravljova v Čerkasech, městě o 270 tisících obyvatelích, vždy vyčnívala z davu nejen svou krásou, ale také životním stylem. Vypadala jinak a chovala se jinak. Cestovala, když cestování nebylo běžné, a přivážela oblečení, jaké se na Ukrajině příliš nevidělo. V zemi mívala i tři velké obchody, dnes už si drží jen jeden menší. Pochopitelně nyní žije s Milenou v Praze. Budete-li mít to štěstí, natrefíte na ni v Symbols jakbysmet.

„Hodně mi pomáhá. Ani ne tak s výběrem značek a oblečení, vkus máme trošku jiný, ale spíš s obchodní stránkou podnikání, má s ní přece jen mnohem více zkušeností,“ vypráví Milena. „To nejcennější, co mi předává, je ale způsob komunikace se zákazníky. Často si v Praze, a to i v luxusních buticích, všímám, že jste jako klient personálu buď jedno, anebo vás naopak tlačí do nákupu. Ona ale umí najít rovnováhu mezi oběma protipóly. Má velice charismatický přístup, který mě baví. Vystupuje mile a krásně o věcech vypráví, aniž by vás do čehokoliv nutila.“

Zbývá jediné: „Vyrazit do Paříže a Milána. Snažím se do Symbols dostat ty nejlepší značky, ale není to jednoduché. Spousta z nich má jasnou představu o tom, jakou mají image a jak si přejí být prezentovány, a to včetně ostatních značek v obchodě. A všechny do jednoho chtějí mít nejprve potvrzené, s kým budou prostor v Symbols sdílet. Nyní se proto chci zaměřit na to, že jim náš koncept představím osobně, aby věděly, že nám mohou důvěřovat.“

Modely, na které je Milena nejvíc hrdá, jsou nadále ty, které byly u samotného zrodu Symbols: vyšyvanky. Stojí za nimi značky jako Bazena, March11 nebo třeba Fayna Vyshyvanka. „Jsou za mě stále číslo jedna,“ říká a krátce se zamýšlí. „Je to zvláštní. Když jsem vyrůstala na Ukrajině, mít na sobě vyšyvanku by pro mě byla ta nejtrapnější věc na světě. Připadalo by mi to naprosto necool, možná až nevhodné. Ale to se časem postupně měnilo, vstupovala do toho jistá národní hrdost a dnes si to užívám. Vnímám jejich uměleckou a řemeslnou stránku, tu kulturu a tradici, kterou symbolizují. A nosím je ze všeho nejraději.“