České triko od umělé inteligence. Návrhářka popisuje, jak s digitální entitou navrhuje moderní módu

Lidovky.cz: Jak digitální navrhování funguje? A kolik zabere času?

Je to obrovská úspora času a práce. Trvalo mi dlouho, než jsem se v tom naučila orientovat, protože těch programů je víc. A navíc teď se do toho ještě motá umělá intelligence. A to zamíchalo kartami kompletně. Nicméně to funguje tak, že si vymyslím nějaké šaty a nakreslím si je přímo ve 3D programu, kde v levé části vidím, jak vypadají na modelce, v pravé části si upravuju střih.

K tomu tam mám „živý mód“. Takže když vyberu material, vidím, jak se bude v prostoru a na těle „pohybovat“, jestli bude padat z ramen, například. Pak mohu stříh vytisknout a poslat do dílny. Nebo ho mohu překreslit na papír – záleží, jak je střih složitý. Největší výhodu spatřuji v tom, že vidím, jak budou šaty vypadat, když je udělám třeba o 5 cm kratší. To šetří peníze a čas. Když navrhuju šaty na míru, nemusím se s klientkou ani scházet. Úpravy můžeme dělat v počítači a posílat si mailem nebo přes WhatsApp.

Návrhářka a designérka Lucie Marková

Lidovky.cz: Mohla byste celý proces zjednodušeně popsat?

S radostí. Když vymyslím kolekci – naposledy teď kolkci triček, začnu na ní pracovat v 3D programu. Rozkreslím si střih, upravím si ho a vyberu si materiál. Pokud je to materiál, který neznám, tak ho objednám, abych ho měla v ruce a viděla, jestli je příjemný na dotek, nebo ne. Ve chvíli, kdy mám hotový střih a mám obrázek na úrovni fotky, už můžu pracovat i s AI. To znamená, že si můžu obrázek zadat do AI a vygenerovat si ho na modelce, podívat si, jak bude vypadat v různých situacích s různými dalšími outfity, jak s černými kalhotami, s džínami, můžu to doplnit čímkoliv, abych zachytila atmosféru. Pak přichází na řadu šití, abych měla model v ruce.

Většina věcí, které na webu prodávám, vznikla digitálním navrhováním. Když přijde objednávka, mohu model upravit v počítači. Zákaznice mi pošle své míry a já si upravím v počítači figurínu, velikost, střih a pošlu jí náhled, jak bude model vypadat v její velikosti. To je obrovská úspora času i peněz. A co si budeme povídat, je to udržitelnější způsob navrhování. A také levnější.

Lidovky.cz: Kdy jste začala používat moderní technologie a s jakými programy pracujete?

Asi před dvěma lety, když řádil covid. Byla jsem doma s malými dětmi, měla jsem málo času a přestala dojíždět do ateliéru. Už mi na to nezbývaly síly. Hledala jsem způsob, jak pokračovat v ateliérové práci a zároveň nemuset trávit tolik času šitím. Začala jsem používat speciální program na digitální navrhování, nejdřív s Clo 3D, pak jsem si začala hrát se Style 3D, s Photoshopem, s Illustratorem, s tím jsem pracovala už dřív, pak to byl celý balíček Adobe a pak přišel na řadu Daz a Blender. Dneska pracuju asi s 25 programy včetně programů, které nabízí AI. A stale se učím, je to proces.

Dřív jsem trávila skoro 10 hodin denně v ateliéru a od rána do večera šila. Od té doby, co se mi narodily děti, to nebylo možné. Digitalní navrhování mi umožňuje trávit více času doma.

Lidovky.cz: Svou poslední kolekci jste s pomocí AI vytvořila za víkend. Pakliže se práce návrhářů bude takto zrychlovat, nepůjde to proti trendu udržitelnosti?

Myslím si, že to bude právě naopak. Nebude nutné mít plné sklady a snažit se věci prodat, návrháři nebudou nuceni dělat slevové akce, aby uvolnili místo novým kolekcím. Zákazník se prostě podívá na web a hned vidí, co je návrhář schopen udělat, hned může vidět, jak bude model vypadat na jeho postavě. To je přece skvělé. Nebude nutné, aby oblečení z řetězců končilo na skládkách, tohle by mohla AI vyřešit.

Nemám takové obraty, abych si mohla dovolit experimentovat a nakupovat materiály a pak zkoušet a šít. Ale takhle mohu navrhovat, co chci. A buď se to líbit bude, nebo nebude. Prostě digitální navrhování dává tvůrci obrovskou možnost experimentovat, hrát si. A buď se oblečení někomu líbit bude, nebo nebude. To je v pořádku, ale nemusíte tolik investovat.

Lidovky.cz: Když navrhujete oblečení pomocí digitálních technologií, vnímáte ho stále jako „svoje“?

Rozumím tomu, na co se ptáte. Řada lidí to může vnímat podobně, že vlastně navrhář jen „něco“ zadá a vymyslí to celé AI. Taky jsem tak přemýšlela. Ale pravda to není. Skutečně velmi záleží na tom, co zadáte, aby to byl váš styl, a pak upravujete donekonečna, aby návrh odpovídal vašim požadavkům a tomu, co si představujete. Když jsem dávala dohromady poslední kolekci Nebula, vygenerovala jsem možná více než 300 návrhů. A výsledek? 22 modelů. Většina toho, co jsem udělala, skončila v koši právě proto, že neodpovídala představě, jakou jsem měla.

Lidovky.cz: Promítne se „ulehčení práce“ do finální ceny produktů?

V něčem ano, v něčem ne. Nemusím si třeba lámat hlavu s focením, mohu vidět to, co navrhnu, na modelce třeba uprostřed New Yorku. Můžu zákazníkovi dát lepší představu o tom, jak se má model nosit. Ale nakonec se to do ceny zase tak nepromítne, jde především o materiály, které používám, a ty jsou drahé.

Lidovky.cz: S jakými materiály nejčastěji pracujete? A zohledňuje AI i to?

Snažím se pracovat s materiály, které jsou na hraně technologického vývoje. To znamená s funkčními materiály na sport. Často to jsou materiály, které používají olympionici. Mým oblíbeným materiálem je oděvní prodyšný neopren nebo softshell. Pracuji s nejkvalitnější bavlnou na světě, která má snad všechny dostupné certifikáty. AI samozřejmě zohledňuje i materiál. To je velká výhoda. A já zadávám, jak si představuju, že to bude vypadat.

Lidovky.cz: Máte přehled, kolik českých návrhářů už se cestou digitálního navrhování vydalo?

Několik už ano, ale přesné číslo nejsem chopná říct. Něco jsem zahlédla i na Designbloku. To byla práce s 3D programem. Ale jedna známá mi říkala, že se 3D pracovala, ale rozhodla se pokračovat v klasické práci v ateliéru. Ono taky neznamená, že když něco děláte, hned se to povede. A těch programů musíte ovládat víc, jeden rozhodně nestačí. Když jsem začínala, pamatuji si, že mi skoro tři týdny trvalo „zavázat uzel“. Látka se mi v programu prostě neustále narovnávala a já z toho šílela. Myslím ale, že do deseti let se tímto směrem vydá většina návrhářů. Dnes už existuje mnoho návodů, jak na to.

Lidovky.cz: Co máte s AI v plánu nyní?

Zkouším toho více, pracuji na image fotkách, aby bylo vidět, jak moje nová kolekce funguje na modelech. Také bych chtěla s Ai vymyslet nějaký příběh – například, jak oblečení kombinovat, když jdete do práce a odpoledne do divadla či na nákup. A AI se pořád vyvíjí, uvidíme, co dokáže za další měsíc, jsem zvědavá.

Lidovky.cz: Myslíte, že má vaše práce specifika, která AI nikdy nepochopí?

To v tuhle chvíli neví nikdo. Právě proto, jak se AI vyvíjí rychle. Pracuju s umělou inteligencí v podstatě chvíli a vidím, jak se učí. A je čím dál chytřejší. Takže kdo ví. Jednou bude nabízet třeba I kreativní řešení.