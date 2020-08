Tvar obličeje a tvar brýlí? Výsledkem by měl být ovál, je nejharmoničtější, říká Žilka

Každý, kdo nosí brýle, ví, že se vyplatí investovat do kvalitních obrub. Do Žilka Optik Studio však chodí i zákazníci, kteří žádnou vadu zraku nemají. Jen tak, aby brýle dotvořily jejich osobnost. O tom všem mluví pro Lidovky.cz majitel studia a známý optik Filip Žilka.

Brýle, nebo kontaktní čočky?

Asi oboje. Jde o to, na čem vám záleží. Pokud chcete styl, pak brýle. Pokud chcete sportovat, někdy vám brýle mohou vadit, protože omezují zorné pole. Ale i při sportu se brýle používají jako ochrana očí, třeba v cyklistice. Na kole dost fouká a oko se vysouší, proto čočky nejsou vhodné. Do brýlí se navíc dají použít barevné filtry – například při běhu v mlze se používá žlutá folie, aby běžec lépe viděl. Prodávám brýle, mám brýle radši. Neberu je jako doplněk, ale jako stavební kámen identity člověka. Jsem tu od toho, abych pomocí designu brýlí pomohl vyjádřit vaši osobnost, aby vám v brýlích bylo dobře.

Jak vás vůbec napadlo prodávat brýle?



Asi když jsem v zahraničí viděl výrobu brýlí u designérů, kteří tím žijou, jejich vášeň pro řemeslo. Beru brýle jako další orgán, který sice měníte, ale výsledek je vždy ten samý. Vy potřebujete vidět, což bez brýlí nejde, a mým úkolem je najít ten správný orgán. Je to velmi intimní a individuální záležitost. Každý designér brýlí navíc tvoří pro určitý charakter člověka. Máme v Žilka Optik Studio devět designérů, abychom mohli každému zprotředkovat emoci, kterou daná značka vyjadřuje.

Jak to vypadá konkrétně? Z vlastní zkušenosti vím, že vy brýle nosíte zákazníkovi z trezoru, není to tak, že přijde a sám si začne zkoušet obruby.

Máme školení a dovednosti, které se týkají fyziognomie a neverbální komunikace člověka. Když přijdete do optiky, analyzujeme, jak se tváříte, jak chodíte, jaké máte linie v obličeji. Potřebujeme osobní rozhovor a čas, abychom zjistili, co děláte, jak fungujete, v čem je vám dobře, zda máte nějaké přání nebo ne. Podle odpovědí vám pak nabízíme brýle. Výsledek musí být vždy vedený potřebou člověka, ne naším egem a touhou vás předělat nebo vyjevit pravdu skrz design.

Sledujete, co má člověk na sobě?

Určitě. Jedny brýle nevyřeší všechno. Váš obličej zůstává stejný, můžete přibrat nebo zhubnout, ale pořád to budete vy. Ale co se mění, jsou vaše emoce, v tom je zakopaný pes. Senzitivním lidem jedny brýle nestačí – někdy chce být člověk veselý, vezme si barevné tričko a k tomu barevné brýle. Jindy zase chce být nenápadný, proto volí jemné brýle, výrazné by mu ten den nesedly.

Jak vybíráte značky?

Ony si mě tak trochu vybírají samy. Znám se osobně s Alainem Miklim a spoustou světových jmen. Poskytují mi informace, co se v oboru děje, kdo měl zajímavý nápad, komu se co povedlo. Může jít třeba jen o jedny brýle v celé kolekci. Miluju příběhy. Když prodáváte emoce, potřebujete příběh, protože bez něj jsou brýle prostě jen rám, i když skvěle zpracovaný. Aby brýle promluvily, ožily, potřebuju znát jejich příběh, jak vznikly, kdo a kde je dělal a proč. Pokud objevím firmu, která mě oslovuje nejen designem, ale i příběhem, tak ji vezmu. Nezajímají mě loga zvučných značek. Designér, který vyrábí brýle pro vás, nikdy nepoužije výrazné logo. Název značky znáte jen vy a pak ten, kdo vám na ulici vysekne poklonu a vy mu název prozradíte.

Můžete rozvést, jak designéři vyrábí brýle pro konkrétní typ člověka?

Například Jacques Marie Mage tvoří brýle pro lidi, kteří z nich chtějí mít výrazný doplněk. Nepoužívá mnoho barev, ale vytváří nadčasový design. Jeho brýle jsou hlavně pro muže, jsou široké, tlusté, masivní. Design modifikuje jen v detailech, takové brýle fungovaly před 40 lety a fungují i dnes. Je to podobné jako s koženou bundou – nosím ji v 18 a budu ji nosit i v 80. Opakem je Alain Mikli. Je orientován na ženy, sám jako introvertní kluk ve škole kvůli brýlím trpěl, ale pak si vytvořil z moduritu barevné obroučky a všichni je najednou chtěli také. Alain Mikli chce ženu udělat vášnivou, barevnou, plnou odvahy a šarmu. Jeho brýle jsou dost ztřeštěné a musíte jich mít více, protože se nehodí na všechny příležitosti. Matsuda je zase hodně precizní, má brýle, kterou jsou obecně dobře přijímané, nejsou ani extravagantní, ani moc jemné, jsou to prostě hezké brýle, jak by řekli lidi. Ale velmi dbá na rukodělnou práci, na preciznost v detailech, sám vyrábí samurajské meče.

Blake Kuwahara se zase proslavil tím, že spojuje dva tvary do jednoho.

Za tuto technologii, kterou vymyslel, získal mnoho ocenění. Navrhne dva tvary – jeden extravagantní a jeden konzervativní -, udělá dvoje brýle a teprve pak je spojí. Vzniká dichotomie, která ale působí harmonicky. Navíc tyto brýle mají šanci oslovit i lidi, kteří nemají tolik odvahy být extravagantní, ale chtějí něco trochu jinak. Je poměrně náročné takové obruby vyrobit, aby se časem neposunuly nebo nepraskly, protože dva tvary mají na povrchu úplně jiné pnutí styčných ploch.

Jaká země je velmoc ve výrobě nezávislých značek brýlí?

Značky jsou celosvětové, ale většina z těch opravdu řemeslně náročných se vyrábí v Japonsku. Japonci jsou trpěliví, zodpovědní, dokáží vytvářet krásné věci, ať už jde o sushi nebo o čajový obřad. Berou práci jako své životní poslání. Jedny obruby vyrábí ručně i tři měsíce. Věřím, že řemeslník do nich svým dotekem něco přenáší, a nositel z nich pak má úplně jiný pocit. Takové obruby stojí kolem 30 000 korun. Zdá se to hodně, ale vlastně to tolik není, když si vezmete poměr rukodělné práce, času, a když to srovnáte s cenami jiného zboží.

I když pracujete s individualitou zákazníků, jaké jsou trendy?

Trendy jsou spíše záležitostí masové produkce – když se třeba velká firma Luxottica rozhodne, že poletí kulaté brýle, nemáte šanci sehnat jiné. Ale dobré firmy se tím zase tolik nezaobírají, možná se inspirují velikostí.

Určitě jsou dnes větší brýle, než byly před deseti lety.

Ano, z mého pohledu je to dobře, je vám lépe vidět do očí a na okolí otevřené oči působí lépe, empaticky. Já jsem například před pěti lety začal prodávat kulaté brýle, sám je nosím už dlouho, protože mám hlavu jako kůň a potřebuji tvarosloví obličeje něčím zjemnit. Když jsem někomu před pěti lety nabídl kulaté brýle, smál se, že Harry Potter stačí jeden. A dnes se tomu už nikdo nepodivuje. Vídám prototypy nových brýlí a chystají se hodně úzké tvary. Alain Mikli mi říkal, že dost často reaguje na společenskou situaci. Chce teď udělat kolekci veselých brýlí, protože člověk se stává tím, co nosí, čím se obklopuje.

Jak to myslíte?

Když budete spát na super posteli pod stromem, v přírodě, probudíte se s jinou náladou, než když si lehnete do sklepa na nějakou matračku. Když si nasadíte drsné brýle, stane se z vás drsný člověk, načtete prostě energii té věci. Vědci například zkoumali lidi, kteří dlouhodobě podstupují botox. Nejen že ztratili vlastní fyziognomii, ale nebyli schopní vyčíst emoce z obličejů druhých lidí.

Jakou roli hraje tvar obličeje při výběru obrub?

Nemám rád pravidla. Ale existuje jedno, na kterém se shodnou všichni designéři: když skládáte dohromady tvar obličeje a tvar brýlí, výsledkem by měl být ovál, ovál je pro člověka ten nejharmoničtější tvar. Ale ne každý chce toto pravidlo dodržovat, vezměte si Arnošta Goldflama. V brýlích vám musí být dobře. Když vám v nich je dobře, jste nejhezčí.

Setkáváte se s lidmi, kteří stále vnímají brýle jako stigma?

Moji klienti brýle milujou. Ale setkávám se s lidmi, kteří nesnesou mít něco na obličeji, vadí jim si něco na obličej dávat. I moje partnerka (herečka Jana Plodková – pozn. red.) od extravagantních brýlí skončila u jemných. Ne všichni chtějí výrazné brýle.

Ale prý k vám naopak chodí lidé, kteří nemají dioptrickou vadu.

To souvisí s možnostmi, co se s brýlemi dá udělat. Dneska není volba jen sluneční brýle bez dioptrií a dioptrické brýle, můžete mít sluneční brýle s dioptriemi, nebo naopak jen lehounce zabarvená skla, takže vám jsou vidět oči a nejste tak anonymní jako ve slunečních brýlích. Je to prostě jedna z možností, jak se svou image kreativně nakládat. Brýle jsou pomůcka nejen zraková, ale i psychologická – prostě si někdy nasadíte brýle, i když nemáte dioptrie.

Jak moc se liší obruby a tvary slunečních brýlí?

Produkce je podobná, ale sluneční se dělají větší, protože jimi kryjete i oční okolí. Sluneční brýle jsou také bláznivější – když vám není vidět do očí, máte pocit, že jste anonymní, a chcete si zablbnout s něčím dramatičtějším.

Vidíte posun i v materiálech obrub?

Posledních pět let jednoznačně vítězí plast, tak z osmdesáti procent, možná i víc.

Proč?

Textury plastu a barevnost nabízí mnohem širší spektrum zpracování. Ale jsou firmy, jako třeba dánská značka Lindberg, které pracují s kombinací plastu a kovu, protože vyrábějí subtilnější brýle. Pokud chcete něco vyloženě jemného, nabízejí se nejrůznější slitiny, třeba s titanem, který je sám o sobě velmi křehký. Zatím ale není překonaný acetát celulóza - je to nejbližší materiál k rohovině, ale není tak křehký. Vyrábí se z bavlny a jde o velmi zdlouhavý, ale krásný proces, který mi ukázal Alain Mikli. Na začátku je právě ten chomáček bavlny.

Projevují se v brýlích i nové materiály, jako třeba karbon?

Ano, karbonová vlákna používá třeba Philippe Starck. Hodně se vrátil i hliník – je to lehký a krásný kov, ale je velmi těžké ho upravit tak, aby vydržel déle než jen dva roky. Musí se do obrub dávat další mezivrstvy, takže hliníkové brýle jsou dražší. Hodně pozoruji návrat k tradici, řemeslu, lidé se chtějí osobně potkat, vědět, z čeho jsou brýle vyrobené, jaký je za nimi příběh. Například jeden klient se rozhodl pro brýle Jacques Marie Mage z toho důvodu, že značka podporuje vlky a bizony v Yellowstonském národním parku. Tuto značku podpořil i Daniel Craig, což by nikdy žádná značka brýlí nemohla zaplatit, ale jemu se líbil její příběh. Svět může být postavený i jinak než na penězích, jinak, než jsou lidé zvyklí – bizoni a vlci se mají líp, protože lidi potřebují brýle.