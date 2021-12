V pandemii jsem cítila, že lidé chtějí české designéry podpořit, říká šperkařka

Když se ohlédnete, s kolika jste začínali značkami a s kolika spolupracujete dnes? Kam se Tvorba celkově za ty roky posunula?

Oproti prvním měsícům se nám počet nabízených značek více než zečtyřnásobil. Nemyslím ale, že je to na škodu. Za ta léta vnímám největší posun v objemu zkušeností, které jsme nabyli. Stále se držíme konceptu kurátorovaného výběru české autorské tvorby, ale získali jsme větší cit a lepší odhad na nabízené zboží. Opustili jsme ideu prodeje dětského zboží a zaměřili se naopak částečně také na nabídku malých českých nakladatelství. Poznali jsme lépe naše zákaznice a zákazníky, vyzkoušeli si, kdy je s tvůrci pro obě strany lepší ve spolupráci nepokračovat a utvrdili se v tom, že chceme mít takový obchod, ve kterém pro nás samotné bude radost nakupovat.

Marie Poláčková je česká designérka, která stojí za úspěšnou značkou šperků ko-ra-le.cz.

Co kromě oblečení u vás návštěvníci mohou zakoupit?

Kromě oblečení nabízíme doplňky jako třeba batohy, ponožky, kabelky, ale i šperky a nášivky. V poslední době se hodně a rádi zaměřujeme na dárkové zboží. Autorská keramika, porcelán, svíčky, vyšívané taštičky, papírenské zboží, dětské hry a pečlivě vybrané knížky – to vše u nás má své místo. Někdy si děláme legraci, že se nám z obchodu pomalu stává knihkupectví. Ale všichni, kdo za Tvorbou stojíme, knihy milujeme a připadá nám, že tvorba malých českých nakladatelství, která často spolupracují i s českými autory a ilustrátory, našemu showroomu sluší.

Je pro vás citelný trend slow fashion a preference ekologických a udržitelných materiálů?

Určitě. Už když jsme před čtyřmi lety Tvorbu otvírali, byla jedna ze zásadních otázek na tvůrce, kde nabízené zboží vzniká. Při počátku každé nové spolupráce se vyptáváme. Jaký je původ látek? Kde bylo oblečení ušité, jaké je složení, to vše se samozřejmě odráží na ceně, ale my jsme si vědomi, že stejné otázky nám budou klást i naše zákaznice. A tak se bez této debaty žádná naše spolupráce neobejde a bez adekvátních odpovědí a kvality zpracování spolupráci nenavazujeme. Je nám jasné, že na rozdíl od online světa naše zákaznice na showroomu prostě neopijeme rohlíkem a ani to není náš cíl. Jsme za uvědomělé a informované nakupující rádi. Vnímáme se jako součást konceptu, kdy méně je více a souzníme s tím, že jeden kvalitní český kabát vám může bez ohledu na trendy vydržet při správné péči celý život.

Zajdete si vy někdy sama do obchodu s „rychlou módou“?

Osobně se mi už léta daří převážnou část svého šatníku vyzdrojovat v second handech. Milovala jsem je ještě když nebyly tak “in” jako dnes a manžel se mi občas směje, jak můžu prodávat oblečení, když se sama oblékám z 90 procent v sekáči. Já mu ale argumentuji tím, že mně pak jednou za půl roku nebo za rok nedělá problém dát peníze za kousek od malého tvůrce, který se cenou na úroveň slow fashion nikdy nemůže dostat. A k původní otázce? Ale jo, do normálního obchodu si občas zajdu pro bavlněné spodní prádlo, manželovi pro ponožky nebo dětem pro punčocháče.

V čem se liší provozovat obchod s konfekčním oblečením a obchod s autorskou tvorbou? Jaká jsou největší úskalí?

Myslím, že největším úskalím, na které narážíme, je schopnost malých tvůrců být připraveni a zásobeni na sezonu. Nejsme z jiné planety, je nám jasné, že zvlášť v době covidové není legrace včas obstarat látky a našít, ale bohužel se často setkáváme s tím, že v době, kdy bychom potřebovali mít v obchodě třeba mikiny a kabáty, na štendrech bohužel stále visí trička s krátkým rukávem a sukně. Každému to říkáme, tvůrce to postupně učíme. Sezonu od sezony to vychytávají, ale mnoho z nich celé podnikání začíná od píky, nevědí jestli dřív řešit faktury, nový web nebo střih letních šatů, a tak jim toto načasování prostě často ujede. My to naprosto chápeme a vzhledem k objemu mentoringu, který tvůrcům poskytujeme, si občas připadáme jako takový inkubátor pro malé tvůrce. Ale na problém, že třeba nemají dost našito, zboží vyprodají na svém eshopu a k nám se už z toho důvodu nedostane, narážíme často. Ale možná jsou to skvělé problémy. Ukazuje to totiž, že je o českou tvorbu zájem.

Tvorba Důraz klade na originální design, původní zpracování, kvalitu materiálu, provedení a zodpovědný přístup. Prostor nyní dává přibližně 70 značkám, a to včetně autorů doplňkových grafik, svíček, hraček a dalších drobností. Největší výběr nebo výhradní zastoupení v Praze mají značky Artery, ko-ra-le, City Folklore, Michaela Surá, Marai, Bioga, Convertibles, Akari, Czeska, One village a další. „O obchod i zákazníky se staráme s takovou péčí, jakou bychom si přáli sami při nakupování zažívat,“ vyzdvihuje ještě Marie osobní přístup, na který se zákazníci showroomu mohou těšit.

Jakým způsobem funguje navazování spolupráce s novými značkami? Co je pro vás klíčové?

Máme několik kritérií. Tím prvním je rozhodně náš vkus. Značka nás musí vizuálně zaujmout, její tvorba oslovit. Druhá vlna jsou pak otázky týkající se použitých materiálů, kvality zpracování, původu výroby a v neposlední řadě i otázka ceny. Už jsme si vyzkoušeli, kam se s cenou pustit můžeme a kdy už je u nás oblečení neprodejné. Značky buď oslovujeme sami, nebo se nám hlásí do emailu nebo na sociálních sítích. Nejsme a nechceme být nafukovací, takže poslední dobou fungujeme spíše na principu čekací listiny. Vždy, když se u nás jednou za čas místo uvolní, domlouváme spolupráci novou. Významnou roli u nás hraje i to, jak je značka sama schopna se prezentovat v online světě. Pokud vidíme, že její aktivita na sociálních sítích je minimální, nemá sama kapacitu budovat si publikum, je nám jasné, že tuhle sféru za ní celou neodmakáme. Potřebujeme fungovat v synergii, kdy malí tvůrci podporují nás jako showroom a místo, kam si jejich zákazníci mohou jít nakoupit a my zároveň prezentací jejich tvorby je.

Vrátili jste se během letošního léta (tedy v době, kdy nebyly žádné restrikce) do modu jako před covidem, našlo si vás ještě více zákazníků, nebo jste naopak o zákazníky přišli?

Nedávno jsme se detailně koukali na čísla z posledních dvou let. Naše zkušenost je taková, že když byl lockdown, tak velký špatný. Něco jsme “utáhli” eshopem, ale obchod jsme v podstatě dotovali. Když se pak ale otevřelo, zákaznice a zákazníci přišli a říkali nám: “Já jsem si počkala, až zase otevřete. Já tady chci nakoupit, podpořit vás. Chci, abyste fungovali a tuhle divnou dobu ustáli.” To nám vždycky vehnalo slzy do očí. Že nás mají zákazníci fakt rádi a chtějí nejen nám, ale i námi zastupovaným tvůrcům takhle vyjádřit podporu. Myslím, že kolem covidu vznikl celý takový narativ podpory malého českého podnikání. A naše publikum je skvělé a informované, takže vždy, když jsme otevřeli, byly tržby zase dobré.

Měly podobnou zkušenost i značky, které v Tvorbě prezentujete?

Nedokážu mluvit za ostatní, ale já vlnu podpory na svém eshopu se šperky cítila určitě. Minimálně na jaře 2020. To jsem se zuby nehty snažila i já. Pamatuji se, že jsem tenkrát doma šila roušky a přidávala je zákaznicím jako dárek k objednávce. Dnes mi to připadá jako humorné sci-fi, ale tehdy nebylo nikde nic, tak byly fakt vděčné. Určitě myslím, že se jako důsledek pandemie překlopila část nákupů do online světa. Jsme si toho vědomi a pracujeme na nové, uživatelsky vstřícnější verzi eshopu, kam bychom chtěli postupně přidávat i více oblečení. Aktuálně u nás na webu zákazníci najdou spíše dárkové zboží, co se nemusí zkoušet.

Vy sama jste designérka a šperkařka a v Tvorbě vystavujete vlastní kousky, o co konkrétně se nyní jedná?

V Tvorbě mám vystavené téměř celé své portfolio, ale mezi úplné novinky patří ručně foukané vánoční ozdoby nebo nový náhrdelník Flow, který vznikl ze skleněného komponentu, používaného na výrobu lustrů. Ten je pak zdobený pískováním nebo třeba tekutým zlatem. To je teď aktuálně moje největší radost.

Máte pro čtenáře tipy třeba i na drobnější dárky, kterými by mohli potěšit své blízké?

Rozhodně! Velký úspěch u nás mají krásné sojové svíčky ve skleněných dózách, řemeslná mýdla, ručně vyšívané kapsičky od Ivany Hrnčiříkové, autorský porcelán, překrásná dřevěná zvěř nebo třeba fantastická vánoční přání Pokoj tobě ve tvaru pokojíčku.