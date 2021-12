Pro malé i velké. Nadělte letos pod stromeček český design, vytipovali jsme za vás sázky na jistotu

Letos jsme si pro vás totiž připravili průvodce po nejlepších vánočních dárcích, který společně s námi sestavili slavní, ale i nezávislí čeští designéři a prodejci. Vám stačí sehnat balicí papír.

Ondřej Stára

Vtipné, hravé a místy legračně kontroverzní. Takové šperky tvoří Ondřej Stára pro svůj nedávno otevřený showroom Obchůdek pro radost v Podolí. V nabídce má například zlatý prsten s nápisem „Zrůdo“ v trochu kýčovitém srdci, ale i prstýnek 1+1 zdarma složený ze dvou kroužků.

Do našich vánočních tipů vybral šperkař prsten, který je v jeho nabídce bestsellerem. Jedná se o zásnubní prsten z kolekce Soča, jež je inspirovaná stejnojmennou řekou ve Slovinsku, prý jednou z nejkrásnějších na světě. „Snoubí v sobě klid a divokost, jako je tomu v lidském vztahu,“ myslí si Ondřej Stára, jenž se letos umístil na druhém místě v soutěži Czech Grand Design s kolekcemi Uncut Merch (ve spolupráci s Janem Černým), To bude peněz, to bude peněz a Remember You Will Die. Vybranému 14karátovému zlatému prstenu dominuje diamant o průměru 2,8 mm a jeho povrch má napodobovat peřeje zmíněné řeky.

Pokud by na vás byl tento kroužek příliš tradiční, podívejte se třeba na prstýnek nesoucí název Omotaný kolem kamínku nebo na pánský kousek Mr. Proper.