Šperky jsem navrhovala pro ženy, ale zájem o ně mají i muži, říká designérka

Lidovky.cz: Právě jste představila svou první kolekci šperků, vaše značka je však známá díky kabelkám. Rozhodla jste se kožená zavazadla pro ženy opustit?

Rozhodně ne. S koženými kabelkami pokračujeme i nadále, zlepšujeme se a zjišťujeme nové možnosti. Kůže mě fascinuje čím dál tím víc, jelikož technologie se postupem času rozvíjí, a to i třeba směrem k udržitelnosti. Co se týče šperků, nejde o impulzivní krok. Připravovali jsme se na jejich výrobu již delší dobu, ale nalezení správných dodavatelů a techniky je náročný proces. Zároveň tím, že se pohybujeme v segmentu doplňků, byl přesun ke šperkům přirozeným krokem.

Lidovky.cz: Shamal, Norte či Levanto. Každý prsten z vaší nové kolekce má své jméno. Jak jste názvy vybírala?

Celá kolekce je pojmenovaná „Ventus“, což v latině znamená „vítr“. Inspiraci již dlouhodobě čerpám z cestování a poznávání světa a k tvorbě této první kolekce jsem se, konečně, pustila během lednové cesty po Mexiku. Nápad jsem měla už dlouho předtím, ale vše potřebuje svůj čas a jedinečný okamžik. Spolu se svým partnerem, jak životním, tak pracovním, jelikož při tvorbě značky fungujeme jako duo, jsem projela celé Mexiko jako vítr. Detaily naší společné cesty nebyly nijak plánovány, a tak se vlnila stejně jako vítr i celá kolekce Ventus. Vítr pro nás zároveň představuje něco, co ještě není prozkoumané. A právě jako vítr i my čekáme, kam nás život odvane.

Konkrétně na tuto cestu odkazuje prsten s názvem Norte, který nese své jméno po silném chladném větru vanoucím nad územím Mexika a přilehlého zálivu. Jeho minimalistický tvar je obohacen asymetrickou vlnou, která symbolizuje tvar poloostrovu Yucatán.

Lidovky.cz: Jak pracujete, když šperky navrhujete? Co vás nejvíce inspiruje?

Celý proces začíná vždy od nápadu a vize. Pak si dělám rešerši a zaměřuji se především na designy, které nutně nekopírují poslední trendy, ale zůstávají a zůstanou tu s námi ještě léta. Mým cílem je vytvořit takový produkt, který zůstane s nositelkou třeba i po celou cestu jejím životem. Inspirují mě však i tvary a materiály. Stříbro pro mě symbolizuje ušlechtilost a navíc je s ním možné vytvořit nespočet variací. Ráda pracuji s materiály, které mají co říct.

Lidovky.cz: Pozorujete například lidi na ulici, co nosí? Ovlivňují vaši práci současné trendy?

Přiznám se, že lidi na ulici pozoruji každý den, je to pro mě již automatický režim. Vnímám lidi, nebo spíše bych řekla osobnosti, jako jednu z mých největších inspirací. Jim věnuji veškerou svou tvorbu, a tak přirozeně vnímám, co nosí i co jim chybí. Inspiruje mě jejich různorodost i to, jak se v dnešní době vyjadřují pomocí stylu, skrze který obnažují svou povahu a exponují svůj životní styl a filozofii. V tvorbě se také řídím jedním z nejdůležitějších citátů mého života: „Když něco tvořím a potřebuje to jen pár lidí, tak to není něco, co by bylo v životě potřebné. Je to spíš instalace pro muzeum.“

Lidovky.cz: Vaše prsteny jsou minimalistické, pracujete pouze se stříbrem a zlatem. Co máte na těchto materiálech nejraději?

Jak už jsem zmínila, stříbro i zlato pro mě představují ušlechtilé materiály, které vnímají veškeré vaše vzpomínky, nálady, vaši cestu i energii a zapisují je do své podstaty. Vždy to bylo. Navždy to zůstane. Šperky by měly být něčím, bez čeho neodejdete z domu. Váš talisman, vaše síla. Každý otisk by měl být vnímán jako vzpomínka, kterou je možné předávat z generace na generaci.

Lidovky.cz: Nosíte v hlavě nápady na další šperky, nebo se teď opět zaměříte na navrhování kabelek?

Obojí. Neustále mám nějaké nové nápady a impulzy, pořád přemýšlím a navrhuji. Odhaduji, že mám materiálu asi na deset let dopředu. K samotné realizaci mých nápadů však musí přijít ta správná chvíle. Aktuálně pracuji na další kolekci, která bude doplňovat šperky Ventus a zároveň každý její produkt budete moci pořídit sami sobě i svému nejbližšímu člověku.

Lidovky.cz: Vaše prsteny vznikají v pražské zlatnické dílně. Je pro vás důležitá lokální výroba?

Je to pro mě důležité především z hlediska lidskosti. Stejně jako se inspiruji osobnostmi při samotném návrhu kolekce, inspiruji se jimi i v rámci výroby. Proto pro mě důležitou součást tvorby představuje osobní kontakt a vážím si každé naší navázané spolupráce v rámci lokální výroby. Kolekce šperků budou vždy prvotně vznikat v rámci malých zlatnických dílen v Česku.

Ale jedna z našich filozofií a misí značky je zároveň poskytnout co nejvíc férové ceny. Proto výrobu některých základních kusů alokujeme do malovýroben v Itálii, kde se každý člověk zaměřuje na výrobu každého jednotlivého speciálního kusu. Výroba jednoho produktu je dlouhý proces, který se skládá z mnoha menších či větších kroků. Ani v jednom z těchto kroků však neslevujeme z našich nároků na kvalitu.

Každý rok také jezdíme do Milána na nejvýznamnější mezinárodní veletrh věnovaný doplňkům, kde osobně komunikujeme s dodavateli. Naší náplní práce tak není „jen“ produkce, ale i vyjednávání těch nejlepších podmínek. Chceme se tak přiblížit našim zákazníkům a dodat jim kvalitní, ale dostupný produkt podle jejich výběru a možností. Vidět pak, kolik lidí nejen v Česku, ale i v zahraničí na ulici nosí naše doplňky, je naší hlavní motivací a s tím pocitem se nedá nic srovnat.

Lidovky.cz: Nosíte své vlastní šperky?

Nosím. Nejen proto, že testuji jejich pohodlnost, ale také se mi líbí, jelikož vždy tvořím něco, co bych chtěla nosit já sama. Snažím se navrhovat produkty, o které bude zájem. Je však pravda, že jsem začala nosit své kabelky a šperky pořádně až tento rok a trochu bych se v tom přirovnala ke rčení, že „kovářova kobyla chodí bosa“. Vnímám to tak, že je tvořím hlavně pro potěšení druhých, a ne to své.

Lidovky.cz: Jsou pro vás inspirativnější – v životě i tvorbě – více ženy, nebo muži?

Už delší dobu to nerozděluji. Mám ráda charismatické osobnosti, které mají co říct a vyznávají svou filozofii, jež komunikují prostřednictvím svého zevnějšku. Inspirovat mě může úplně kdokoliv. Veškeré kolekce máme zatím spíše pro ženy, ale co se týče šperků, již se mi ozvalo několik mužů, že by je rádi nosili. Tvarově si troufám říci jsou dosti unisexové.

Lidovky.cz: Máte nějaké české nebo zahraniční vzory?

Mám hodně zahraničních, jak značky, tak i konkrétní lidi, a to z hlediska tvorby, marketingu, byznysu i focení. Dělám si osobní průzkumy skoro každý den. Každý z nich je odlišný, někdo má vznešené hodnoty a filozofii, někdo zase dokáže vyvolat silné emoce a jiný je šikovný v designu či brand image. Mě baví tyto všechny aspekty propojovat. Bez nich nikdy nevybudujete úspěšnou značku.

Lidovky.cz: Je relativně běžné, že si lidé nechávají vyrobit šperk podle svých představ. Kdyby vás někdo oslovil, vytvořila byste mu šperk na míru?

Kdyby to byl zajímavý projekt, tak proč ne. Já jsem taková, že se do věcí rychle nadchnu, a když mě něco inspiruje, jdu do toho, protože mě to baví. Jsem takový kreativní upír, čerpám z tvorby energii a dodává mi sílu. Nicméně existuje i obrácená strana mince, a to že vyrobit šperk nebo samotnou kabelku je ultra náročný proces a ne vždy z prvního pokusu vychází produkt podle plánu a představ.

Lidovky.cz: Co podle vás nikdy nevyjde z módy?

Etika, lidskost, vášeň a láska. Tyhle všechny hodnoty se tvoří, když člověk dělá úplně cokoliv, ale s láskou a touhou v tomhle světě po sobě něco zanechat. To si myslím, že je win-win situace ze všech možných stran módy i trendu.