Chci dělat nadčasové kousky. Oblečení, které můžeme mít v šatníku celé roky, říká návrhářka

Lidovky.cz: Po letech jste se rozhodla změnit koncept své značky. Opustila jste od tradičních kolekcí, které kopírují roční období, a místo toho jste představila tři celosezonní linie. Co vás k tomu vedlo?

Změna konceptu bylo vyústění našeho dlouhodobého smýšlení nejen o značce, ale i o módě a módním průmyslu. Rozhodně to nebylo rozhodnutí ze dne na den, předcházelo mu několikaměsíční diskutování, ladění každého detailu a práce celého týmu.

Zásadním impulsem pro mě byl pocit, že pokud zůstaneme věrni systému prezentování dvou kolekcí do roka, přestáváme být udržitelnou značkou. Počet stylingů v jedné kolekci je cca patnáct až dvacet, což znamená kolem čtyřiceti kusů oblečení, jejichž „životnost“ je ale pouhý půlrok.

Současně ve mně už dlouho klíčila myšlenka capsulového šatníku. Je to pro mě znovuzrození rozumného uvažování při nakupování. Věděla jsem, že přesně tohle naše klientky ocení. Původně jsem v tomto duchu chtěla udělat pouze jednu kolekci, nakonec na této myšlence stojí celá značka. Novým konceptem jsme „prodloužili“ životnost každého kousku a upevnili naše přesvědčení, že nadčasovost je víc než trend.

Lidovky.cz: V čem se tedy jednotlivé linie liší? A dají se opravdu nosit celoročně?

Basic line obsahuje nepostradatelné univerzální kousky pro běžný den, jako jsou jednoduchá trička, pohodlné kalhoty a volnější košile. Classic line představuje byznysovější módu, košilové šaty a další kousky, které se vyznačují výraznějším střihem nebo materiálem, ale přitom se snadno kombinují. Iconic line jsou kusy prověřené desítkami let. Třeba kožený křivák, podzimní trenčkot a další poklady, o kterých ještě nevíte, že vám v šatníku chybí.

Lidovky.cz: Mimo jiné vytváříte také limitované kolekce. Proč jste se pro ně rozhodla? A jsou úspěšné?

Limitované edice jsou takové moje radosti. Celkový koncept kapsulových linií podléhá velmi přísnému rozhodování, který kousek zařadíme do nabídky. Limitky mu ale nepodléhají. Když objevím materiál, do kterého se zamiluju, ale do kapsule se nehodí, případně je látky třeba jen malé množství, vytvořím z ní limitovaný kus. Tyhle kousky jsou prostě pro radost, na osvěžení. Naše klientky je milují a každá limitovaná edice zmizí většinou do pár dní.

Lidovky.cz: Na jaké limitované kousky se mohou vaše zákaznice těšit v nejbližší době?

Do nabídky vracíme oblíbené žebrové šaty Kate. V Classic line je najdete v černé a červené, teď je doplní další barvy jako navy, smaragdová nebo vínová. Šatů v těchto barvách bude ale opravdu jen pár kusů. Limitky jsou spíše impulzivní záležitostí, neplánujeme je.

Lidovky.cz: Ráda bych se ještě zastavila u vašich zákaznic. Kdo si ke dveřím vašeho ateliéru najde cestu nejčastěji?

Naše klientky mají jedno společné: Nechtějí se už honit za posledními trendy. Chtějí kvalitní a nadčasovou módu, která je podrží v běžném životě. Jsou to lékařky, právničky, manažerky, podnikatelky, maminky na mateřské a mnoho dalších.

Lidovky.cz: Mimochodem, jaké byly reakce vašich zákaznic na změnu konceptu značky?

Ona to pro ně nebyla až zas taková změna. Ne pro ty, které za mnou chodí do ateliéru. S klientkami při návštěvách řeším jejich šatník komplexně. Mluvívaly jsem tedy spolu už dlouho před změnou o tom, jak postavit funkční šatník a co v něm určitě nesmí chybět. Jaké doplňky si pořídit a s čím jednotlivé kousky kombinovat. Reakce na změnu máme víc než pozitivní. Celý koncept má nákup a rozhodování ulehčit.

Lidovky.cz: Od začátku tvoříte modely pouze pro ženy. Nepřemýšlela jste ale někdy i o tom, že začnete navrhovat a šít pro muže?

Nepřemýšlela. I když je pravda, ze se mě čas od času nějaký muž zeptá, jestli bych nenavrhla nějakou pánskou capsuli. Pro mě je důležitý proces navrhování a realizace. Musí mě to bavit. A tenhle pocit se mi bohužel s pánskou módou nespojuje.

Lidovky.cz: Podle toho, jak o svých zákaznicích mluvíte, to vypadá, že občas sklouznete od profesionálního vztahu k přátelskému. Je to tak? Stanou se někdy ze zákaznic i vaše přítelkyně?

To se opravdu stává. Moje nejlepší přítelkyně byla jednou z prvních klientek. Já myslím, že je to celkem logické, když za mnou klientka chodí opakovaně a trávíme spolu dost času. Bavíme se nejen o módě, ale hlavně o životě a potřebách. Často sklouzneme k osobní konverzaci. Dáme si kávu nebo skleničku prosecca. Je logické, že náš vztah něčím víc než jen vztahem návrhářka a klientka. A já jsem za to ráda.

Lidovky.cz: Vedle podnikatelky a návrhářky jste ale především matka dvou holčiček. Jak zvládáte skloubit pracovní život s rodinným?

Někdy mám pocit, že spíše nezvládám. Asi jako každá máma. Ale obě role mě naplňují a dělají šťastnou. Díky rodině jsem si uvědomila, že práce není alfa a omega života a že jsou tady daleko důležitější věci než jen perfektně odvedená práce a dokonalé kolekce. Za obě tyhle životní role jsem vděčná, nejsou samozřejmost.