Výstava Salvadora Dalího Enigma se v Praze znovu otevřela po epidemii koronaviru

Výstava Enigma se nachází v Opletalově ulici 1535/4 v Praze a je návštěvníkům zpřístupněna denně od 11 do 20 hodin, během víkendu od 9 do 20 hodin. Cena plného vstupného je 300 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma a studenti a senioři mohou využít zvýhodněného vstupného za 190 Kč.