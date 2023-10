Pokud se jako žena chcete dostat na vrchol, musíte použít mužské principy, říká designérka Jiroušková

Veroniku jsem zastihla v jednom kole. Právě se totiž se svým manželem, designérem Maximem Velčovským, připravovali na festival designu Designblok, na kterém oba v uplynulých dnech vystavovali. Velčovská na něm představila kolekci ubrusů s folklorními dekory vytvořenou v rámci své nové značky Maison Vunka.

Její portfolio je ale široké – od módních doplňků přes textil či tapety po instalace a ilustraci. Vystudovala totiž prostorovou tvorbu v Londýně, kde se jí otevřel nekonečný svět možností, které design a umění nabízejí.

V londýnské galerii se také seznámila se svým mužem, s nímž má dvě malé děti. Od té doby se snaží najít návod na to, jak nejlépe skloubit práci a rodinu, aby si nemusela přistřihnout křídla – a mohla se rozletět a svobodně tvořit.

Jaká u vás doma krátce před začátkem Designbloku vládne atmosféra?

Je to šílené. Nestíháme. Navíc jsme oba typy, co nechávají věci na poslední chvíli, takže je to teď kovbojka. Na jednu stranu je nevýhoda, že máme deadline ve stejnou dobu. Na druhou stranu několik produkčních záležitostí můžeme dělat dohromady. Nejsme navíc žádní nováčci, nevystavujeme poprvé, takže víme, že to zvládneme.

Kdo je větší nervák?

Nervy máme oba a střídáme se. Navzájem si ale vytváříme zázemí. Oba jsme až příliš zodpovědní a v mnoha ohledech si to děláme těžší. Já jsem větší snílek, Maxim je realista, s instalacemi má víc zkušeností a vrací mě do reality.

Na festivalu vystavujete kolekci ubrusů s folklorními dekory. Pocházíte z jižních Čech. Máte k tradicím vztah odmalička?

U nás na Písecku folklor nežije tolik jako na jižní Moravě nebo na Chodsku. Udržujeme obvyklé venkovské tradice. Lásku k folkloru ve mně ale vzbudila maminka, která byla jeho velká milovnice, jezdily jsme spolu na různé výstavy a koncerty. Moje teta zase po pratetě zdědila místní kozácký kroj – chtěla bych si ho taky nechat ušít. V dospělosti jsem pak kouzlu folkloru úplně propadla.

Čím si vás získal?

Fascinuje mě, že existuje staletí a je prověřený časem. Komunita lidí něco vytvořila a předává si to z generace na generaci. Nejde o nějaký trend, je to výsledek života lidí, který odráží jejich tvořivost, vztah k přírodě, zvyky a soulad s chodem roku. Ve folkloru cítím velkou autenticitu a zasahuje mě přímo do srdce.

V designu ale folklor patří k současným trendům, nebo ne?