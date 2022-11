Čech v Královské opeře. Dirigentské námluvy probíhají podobně, jako když přestupuje slavný fotbalista

Kariéra českého dirigenta Jakuba Hrůši strmě stoupá. Už teď, ve svých jedenačtyřiceti letech, patří do světové extratřídy. To, že bude od září 2025 hudebním ředitelem Královské opery (Royal Opera House) v Covent Garden, je i pro českou kulturu senzační zpráva. Generální ředitel České filharmonie David Mareček řekl, že je to, jako kdyby český trenér šel trénovat Real Madrid.

Mimochodem, i vyjednat smlouvu s dirigentskou hvězdou se prý podobá přestupu slavného fotbalisty. Jen jeden Čech byl před mnoha desetiletími v londýnské Královské opeře na stejně exkluzivním postu – legendární Rafael Kubelík.

Lidovky.cz: Čeho se dirigent nejvíc bojí?

Strach je přehnané slovo, ale osobně bych měl obavu ze stagnace, z rutiny, zakrnění, vyhoření.

Lidovky.cz: Podle internetového hudebního portálu Bachtrack jste nejvytíženějším dirigentem ve své věkové kategorii...

Neříkejte – pořád ještě? Chce se mi říct: Nemám čas to sledovat. Ale vážně: že člověk nějak vnitřně otupí, začne brát tu profesi jenom jako kolotoč navyklých schémat – toho bych se tedy opravdu bál. Zatím jsem to u sebe naštěstí ještě nikdy nepocítil. V tomto smyslu je moje budoucí angažmá v londýnské Královské opeře vlastně ideální: nová výzva, obrovský nový repertoár, kde můžu naprosto přirozeně uplatnit zkušenost jak z opery, tak z koncertní oblasti. A můžu trošku omezit to pendlování mezi různými místy na zeměkouli.