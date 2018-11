Pes ve Spojených státech postřelil na lovu svého pána

LOS ANGELES Vážné střelné zranění utrpěl v americkém státě Nové Mexiko muž, který si vyjel se psy na lov. Jeden z nich, kříženec Charlie, totiž zavadil o spoušť nabité pušky ležící na zadním sedadle vozu a svého páníčka postřelil. Čtyřiasedmdesátiletý lovec se podle lékařů zotaví. Jeho rodina si Charlieho, který po incidentu skončil v útulku, již přivezla zpět domů, informoval místní list Las Cruces Sun News.

Sonny Gilligan si minulý týden vyrazil na lov zajíců do pouště západně od města Las Cruces, které leží poblíž americko-mexické hranice. Před cestou zpět domů uložil nabitou pušku na zadní sedačku svého vozu. Jeden z jeho psů ovšem zavadil packou o spoušť a svého majitele sedícího za volantem postřelil.



„Měl jsme velké štěstí, že jsem se dostal ke svému telefonu,“ řekl Gilligan místnímu listu Las Cruces Sun News. Poté, co si přivolal pomoc, upadl totiž kvůli velké ztrátě krve do bezvědomí. Záchranáři jej ale včas našli a převezli do nemocnice.



„Střelec“ Charlie se spolu se dvěma dalšími Gilliganovými psy Scooterem a Cowboyem dostal po incidentu „za mříže“. Z dočasného pobytu ve zvířecím útulku jej nicméně brzy vysvobodil Gilliganův syn. Nyní jsou všechna tři zvířata doma a postřelený lovec se zotavuje v rehabilitačním centru.

Podobné nehody jsou sice vzácné, v minulosti se už ale několikrát stalo, že lovecký pes svého majitele nedopatřením postřelil. V lednu například myslivec při podobném incidentu přišel o život v Rusku.