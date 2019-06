Rysí putování. Mladý samec nenašel v Brdech partnerku, tak se vrátil na Šumavu

Mladý rys, kterého na podzim roku 2018 zachytila fotopast v chráněné krajinné oblasti Brdy, se již na konci roku vrátil zpátky na Šumavu, do její západní části a tady trávil celou dobu říje. Potvrdilo to porovnání snímků z fotopastí, na kterých je tento jedinec zachycen. Každé zvíře má totiž jedinečnou kresbu, která při podrobném zkoumání umožňuje jeho přesnou identifikaci.

„Zjistili jsme, že se jedná o samce. Dostal na počest své brdské anabáze jméno Fabián, po patronovi tohoto pohoří. Z jeho cesty tam a zase zpátky je patrné, že krajina jihozápadních Čech zatím stále ještě umožňuje přirozený a svobodný pohyb těchto vzácných živočichů. Věříme, že do Brd ze Šumavy, která je hlavním rysím útočištěm, postupně zavítají další rysové a najdou tu svůj nový domov,“ říká Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podle něj se mladý rys ostrovid vrátil, protože v novém teritorium nenašel partnerku. „Ideální by proto bylo, pokud by už ze Šumavy vyrazil v páru. Pak by existovala velká pravděpodobnost, že by se samec a samice v Brdech usadili a vznikla by tam nová populace,“ řekl Fišer.



„Rysí kotě tráví první rok života s matkou, poté se musí osamostatnit a vyhledat si vlastní životní prostor. Někdy jej nalezne blízko svého rodiště, jindy musí dlouho hledat a nachodit stovky kilometrů. Tito tuláci jsou klíčoví pro tok genů mezi různými oblastmi, tak důležitý pro přežívání menších a izolovaných rysích populací. Jedním za takových tuláků je zřejmě i Fabián. Uvidíme, jak obstojí v konkurenci starších, dospělých rysů na Šumavě, a kde se nakonec usadí,“ dodává Luděk Bufka ze Správy národního parku Šumava.



Putování Rysa

Ochránci přírody dlouhodobě systematicky zjišťují informace o stavu rysí populace a zároveň sledují i osudy jednotlivých zvířat. V probíhajícím mezinárodním projektu „3Lynx“ je do monitoringu česko-bavorsko-rakouské populace rysa zapojeno sedm organizací a řada dobrovolníků.