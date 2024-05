Pilulka lásky je nadosah: Může extáze na předpis zachránit unavené dlouholeté vztahy? A stojí to vůbec za to?

Farmaceutické giganty jsou už léta ochotné vydávat fantastické množství prostředků na výzkum látky ovlivňující partnerskou lásku. A všechno nasvědčuje tomu, že brzy se dočkají komerčně nesmírně zajímavých produktů. Odborníci z Oxfordu (poprvé veřejně) slibují, že do tří, nejpozději do pěti let budou mít partnerští poradci k ruce pilulku – na dlouhodobou lásku.

Zakopáváte o partnerovy špinavé ponožky v obýváku? Ničí vám nervy manželčino každodenní luxování? Anna Machinová z Oxfordské univerzity slibuje, že lék schopný obrousit partnerské rozbušky bude už brzo běžně k mání. Tvrdí, že neurochemie lásky je nám už jasná natolik, že lze „posílit naše schopnosti zamilovat se nebo vytrvat ve vztahu, i když to v něm začne skřípat“.