Od Tutanchamona k paláci Chrysler. Celý svět miluje egyptské symboly, dostaly se i na bankovky i do Vatikánu

Nejslavnější starověké egyptské artefakty jsou převážně luxusními památkami. Novodobé objevy hrobek tehdejší elity však okouzlily celou moderní společnost na obou březích Atlantiku.

Fascinace starým Egyptem se stala fenoménem po Napoleonově tažení do této exotické země. Vůdcovo dobývání bylo od počátku motivováno politickými, duchovními i osobními ambicemi. Toužil ukázat světu, ale také milované císařovně Josefíně, svou skutečnou velikost. Celá výprava vrcholící symbolicky v bitvě u pyramid v létě roku 1798 skončila neslavně. Přinesla však do Evropy a následně i Ameriky nevídanou sumu poznání. Po staletí pískem zavátý odkaz slavné říše vstoupil opět do dějin.