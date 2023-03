Její módu propagují influencerky z celého světa. Nemám byznys plán ani přesně nevím, kolik vydělávám, říká Mentlová

Je to deset jedenáct let, co jsem s Ivanou Mentlovou naposledy dělal rozhovor. Když její jméno vepíšu do vyhledávače, překvapí mě, že od té doby moc dalších rozhovorů nedala. O pozornost médií nijak zvlášť nestojí, poví mi nazítří ráno, když se sejdeme nad latté do kelímku, stálicí jejích instagramových postů, „čím větší, tím lepší“. Nebo jinak: aktivně ji nevyhledává.

Pro některé značky je důležité být vidět v časopisech a inzerovat v nich nové kolekce, jiným prodávají celebrity na červeném koberci a bulvár. Ivanin habitat je v posledních letech ryze virtuální. Kromě růžku v pražském butiku Space ji najdete pouze na Instagramu, kde počet jejích sledujících dosáhl magických sta tisíc a zahrnuje celebrity, jako je Hailey Bieber a Rosie HuntingtonWhiteley, Elsa Hosk, Leonie Hanne, Pernille Teisbaek a celý zástup dalších světových módních influencerek.

Ivana založila vlastní značku roku 2007. Od té doby opakovaně spolupracovala i s Pietro Filipi, pro niž vytvořila linii Silverline. Třebaže má dnes prst na tepu doby jako málokterý jiný český designér, její tvorba je svou estetikou příjemně koherentní (jen se před šesti lety nadobro rozloučila s kožešinami) a stále je relativně malou značkou, výnosnou zčásti díky nízkým nákladům – butik zatím nechystá, e-shop je v přípravách, ne že by s ním spěchala, a do loňského března neměla ani nikoho k ruce, natož vlastní tým. To vše se ale možná brzy změní.

Lidovky.cz: Vaše značka je neodmyslitelně spjatá s Instagramem. Sdílíte na něm jak svou tvorbu, tak to, co sama nosíte. Na základě čeho se rozhodujete, co zveřejnit?

Jednoduše na základě toho, co funguje. Já jsem nikdy neměla plán, co dělat, abych v budoucnu dosáhla nějakého vytyčeného úspěchu. Vše bylo organické. V jeden moment jsem si začala všímat, že dostávám nejlepší reakce, když svou módu fotím sama na sobě. Vzpomínám si, jak jsem se fotila na Instagram ve své kolekci pro Pietro Filipi, a ta se potom dobře prodávala. Později, jak Instagram nabíral na vážnosti, jsem se snažila, aby fotky působily profesionálněji. V posledních pěti šesti letech se Instagram na módu orientuje ještě víc.

Zatímco dříve lidé napodobovali, co nosily celebrity nebo módní ikony, jako je Daniela Peštová či Tereza Maxová, dneska čím dál silněji vnímám, že nápady hledají především u influencerek. Obzvlášť pak u Skandinávek, které udávají trendy. Osobně mi to připadá fajn. Svým způsobem je to vzdělávající. Proč se neinspirovat? Nemůže mít každý cit pro módu…