Největší beatník ze všech. Alkohol a pocit životní marnosti Kerouacovi zničily život

Rodinné kořeny Jacka Kerouaca sahají do Francie. Jeho děd, tesař Jean-Baptiste Kirouack, se ke konci 19. století společně se svou ženou přestěhoval z Bretaně do Nashui, města v americkém státě New Hampshire. O více než 30 let později, v roce 1922, se jejich synovi Leovi a Gabrielle Lévesqueové v nedalekém Lowellu narodil Jean-Louis Lebris de Kerouac – Jack se z něj stal až později, když se začal stýkat i s lidmi mimo francouzskou komunitu. Po nejstarším bratrovi Gerardovi a sestře Caroline byl třetím a nejmladším dítětem manželů.

Kerouacovi mluvili jedním z francouzských dialektů, Jackovou mateřštinou byla francouzština. Angličtinu se Ti Jean (neboli Malý Jan), jak mu doma říkali, začal učit až v šesti letech a ještě v pubertě se s ní občas potýkal. Když mu byly čtyři roky, jeho tehdy devítiletý bratr Gerard zemřel na revmatickou horečku.