Vtip do módy patří stejně jako respekt k tradicím, říkají návrháři značky Jarda Praha

Co byste si vybrali? Alkohol, sex, nebo módní značku Jarda Praha? Že nevíte? Tři designéři, kteří za ní stojí, mají jasno. Tedy alespoň podle jednoho z produktů na jejich relativně novém e-shopu – černého trička s tímto jednoduchým kvízem. Recese? Vtip? Nadsázka? Anebo jen sarkastická značka, která se nebojí nevkusu, humoru ani doslovné inspirace? Všechno najednou, a ještě k tomu ambice a kapka vzdoru proti vážné módní scéně v Česku. To je Jarda Praha, módní projekt Jaroslava Vícha a Anny Ryšánkové z ateliéru Liběny Rochové na UMPRUM a Niny Dvořákové.

Do suterénního prostoru vinohradské vily, kde tři bývalí studenti Vyšší odborné školy oděvního návrhářství v Holešovicích pracují, vedou úzké schody. Z hlavní místnosti plné rolí látek a odstřižků se linou tóny žhavých hitů populární hudby, vonná svíčka se sem tam připomene jemným zasyčením. Stropní zářivky tu kvůli lednové tmě svítí nebývale ostře. To proto, aby Nina Dvořáková dobře viděla na šaty, které zrovna stehuje. Sedí u jednoho ze dvou velkých stolů, kde designéři stříhají látky a přemýšlejí nad svými návrhy. Na svém díle, černých flitrových šatech bez rukávů, pracuje neslyšně. Až by jeden řekl, že monotónní pohyby rukou doprovází neskrývaným flegmatismem.

Ony blýskavé šaty se stojáčkem jsou kouskem z jejich poslední módní přehlídky, na níž představili už čtvrtou kolekci. A stejně jako v minulých letech vzbudili svou show s více než 30 originálními looky nejen v módních kruzích rozruch.

Otázka originality

I když… originálními. O značce se v několika posledních měsících mluvilo i proto, že módním odborníkům její modely až příliš připomínaly kolekce Balenciaga. Nebyly to jen samotné kousky – například oversized pánské bombery, kšiltovky s kovovými cvočky, celočerné overalové šaty s rukavicemi nebo dříve uvedené „chlupaté“ střevíčky –, ale i nálada (chcete-li používat stejné názvosloví jako Jarda Praha, tak vibe), v níž se módní přehlídka nesla.

Hlasitá hudba, výrazný světelný doprovod, ponurá atmosféra připomínající metalový koncert pro VIP smetánku… Zkrátka atmosféra evokující Balenciagu, která se kvůli zasmušilým výrazům svých modelů stává předmětem internetových memů.

Módní designéři Jaroslav vích a Anna Ryšánková chodí na UMPRUM, Nina Dvořáková má vystudovanou Vyšší odbornou školu oděvního návrhářství v pražských Holešovicích. Tam ostatně vymysleli svou první přehlídku. Tak se zrodila značka Jarda Praha.

„Jestli jsme chtěli provokovat?“ opakuje nahlas mou otázku Jaroslav Vích. „Asi jo,“ říká s tázavým tónem v hlase. „Nám to spíš bylo jedno,“ ozývá se Anna Ryšánková. Právě za svými tvůrčími partnery dorazila ze školy, kde dokončovala klauzurní práci na tradiční přehlídku ArtSemestr. „Říkali jsme si, že když už budeme dělat show, tak ať je pořádná. Mlha, laser, hudba na plný koule. Když už, tak už,“ doplňuje Jaroslav Vích.

Tvůrčí trio bez okolků přiznává, že u některých kousků se právě Balenciagou inspirovali a stylingem se pak vše pokusili zasadit do českého kontextu. „Inspirujeme se spíš estetikou a přizpůsobujeme ji lidem na míru,“ vysvětluje Nina Dvořáková, „té estetice se nedá vyhnout, je všude. Podle mě je povrchní si myslet, že v módě jde udělat něco originálního, když kolem sebe neustále vidíte podobné trendy.“

Nina Dvořáková humorně poznamenává, že alespoň co se střihů týče – zejména u věcí vyráběných na nošení –, je těžké přijít s něčím nikdy nespatřeným. „Lidé přece pořád budou mít jen dvě nohy a dvě ruce,“ říká a poprvé od začátku rozhovoru doprovází stehování i mírným úsměvem. „Mrzelo nás ale, když o přehlídce lidé psali, že byla zbytečná. Obětovali jsme tomu fakt hodně času,“ připomíná, že přípravy na show trvaly několik měsíců.

I přes skepsi se ale v nejnovější kolekci Jarda Praha, kterou podpořila svými komponenty Preciosa a boty dodal Footshop, objevilo pár originálních kousků. Třeba elastické legíny s natištěnou fotkou Jaroslava Vícha, šaty s dezénem, kde jsou zvěčněni všichni tři designéři, ale i oversized pyžamový komplet se stejným motivem. Uznejte. Kdo by nechtěl mít designéra svého kousku na triku?

Módní postavičky

Přístup značky Jarda Praha je poměrně neobvyklý, což potvrzuje i způsob, jak designéři své show tvořili. Zjednodušeně to vypadalo takto: otevřeli si bloček, řekli si, jakou náladu by měla přehlídka mít – na konci minulého roku to byl onen drsný metalový koncert –, udělali si seznam čísel od jedničky do čtyřiatřicítky a postupně kolonky obsazovali modely. Kvůli snadnějšímu postupu si k některým číslům vytvořili osobité charaktery, třeba sekuriťáka nebo kamioňáka vezoucího techniku na koncert.

Místo profesionálních modelů se značka Jarda Praha rozhodla využít nejen své kamarády a fanoušky, ale i lidi z ulice. Všechny si designéři vybrali ještě předtím, než se pustili do šití, aby kousky jejich protagonistům seděly na míru. Na mole se prošla i non-modelka, kterou bychom v tradiční terminologii označili jako plus-size, ale také dáma, které bylo přes 60 let. Když se designérů ptám, jestli je tento divácky velmi zábavný přístup do jisté míry z nouze ctnost, přikyvují a připomínají, že třicet profesionálních modelů a modelek by je vyšlo na desetitisíce korun. „Chtěli jsme dát prostor lidem, kteří nám přijdou zajímaví nebo kterým se naše značka líbí,“ říká Anna Ryšánková.

„Je to sice časově náročnější na šití, protože nemáme stejné míry, ale zas to tomu dodá něco nového. Česko je navíc malá země a dobré modelky se používají pořád dokola. I proto jsme to chtěli udělat po svém,“ doplňuje Nina Dvořáková.

„Po jejich“ proběhl i výběr modelů. Pražské sloupy skupina designérů polepila inzeráty, na nichž kolemjdoucí vyzývala, aby o možnosti předvádět kousky Jarda Praha řekli třeba svým babičkám. Totéž návrháři udělali na sociálních sítích, kam umístili svůj vizuál. Byl na něm spoře oděný mladý muž na posteli s rozepnutými černými kalhotami.

„Reklamu jsme dali nejen na Instagram, ale i na Facebook. Tam se to však bohužel s naší cílovkou nepotkalo. Dostali jsme se dokonce do facebookové skupiny Marketingový bizár. Ta má asi 15 tisíc členů a náš inzerát byl jeden z nejdiskutovanějších příspěvků. Lidé nám vyčítali sexuální podtext, nelíbila se jim ani fotka. Psali, že to vypadá, jako kdybychom ji fotili někde na ubytovně,“ směje se Jaroslav Vích, jak se značce povedlo udělat si velkou – byť v očích některých negativní – reklamu.

Tu ještě podpořila událost na této sociální síti, kde k módní show návrháři ve vtipu napsali, že půjde o nejlepší přehlídku roku a že a??erparty bude noc, na kterou nikdo nezapomene. „Mysleli jsme to v nadsázce. Ale co. Dozvědělo se o nás hodně lidí,“ usmívá se Jaroslav Vích.

Prada Milano

Právě po něm je tato pražská módní značka pojmenovaná. Důvod? Ženská jména znějí možná až moc líbezně, zato Jarda jako název luxusního oděvního brandu vzbuzuje přinejmenším lehké pousmání. „Jednou jsme se při šití bavili, jak bychom pojmenovali svoje značky,“ líčí Anna Ryšánková, jak projekt před pár lety vznikl. A přišli na název Jarda Praha, který dnes můžeme vnímat jako jakousi antitezi například na luxusní módní dům Prada Milano.

Prvním výrobkem značky byly miniaturní bikiny vytvořené ze zbytků koženky. Jaroslav Vích na ně tehdy napsal „JP“, čímž stvrdil, že z původní legrace se v budoucnu může stát i něco víc. A také že ano: v roce 2019 vystoupila značka Jarda Praha poprvé během studentského projektu WE ARE NEXT.

„Ve škole musíme všechno zkoumat do hloubky, takže naše první společná přehlídka byla takový únik. Chtěli jsme si prostě udělat něco podle sebe a nebrat to tak vážně,“ popisuje Anna Ryšánková vůbec první kolekci.

V ní modelky vynesly nejen dobře padnoucí modely, ale i síťovku plnou rohlíků, basu od piva nebo tradiční český chlebíček, který jedna z nich během samotné prezentace okusovala. Hlavním inspiračním zdrojem pro tuto satirickou, ironickou a provokující přehlídku byl český (ne)vkus a tuzemský módní kolorit. Mood board tak obsahoval nejen fotky důchodců z MHD, na nichž designéři cení schopnost kombinovat a vrstvit zdánlivě nekombinovatelné vzory a materiály, ale i snímek tehdejší ministryně financí Aleny Schillerové.

„Měla na fotce šaty s jahůdkovým vzorem a byla celá růžová, protože se asi zrovna spálila někde na slunci,“ směje se Nina Dvořáková. „V Česku moc velký, zásadní styl nemáme, a proto jsme zvolili něco, co tu je a zároveň se do fashion věcí moc nehodí,“ dodává Jaroslav Vích.

Byť jádrem značky Jarda Praha je vtip a recese, neznamená to, že modely nejsou dobře navržené a ušité. „Rozhodně nechceme tvořit nekvalitní věci. Protože pokud bychom to dělali, nemohli bychom si nadsázku vůbec dovolit,“ myslí si Jaroslav JaVích.

Autenticita v kombinaci s kvalitním řemeslem totiž fungují, a to nejen v případě značky Jarda Praha. To dokládá i komunita lidí, kterou se podařilo tomuto mladému brandu vybudovat. Designéři sice přiznávají, že projekt není zatím byznysově životaschopný, v budoucnu by ale být měl. Věří totiž, že vtip do módy patří úplně stejně jako respekt k tradicím. A bez nadsázky by byl tenhle svět o poznání nudnější.

Proč právě Balenciaga

Tvoří podle jednoduché filozofie: aby mohlo vzniknout něco nového, něco starého se musí rozebrat na nejmenší elementy a ty pak v novém kontextu přetavit na zcela novou módní výpověď. Řeč není o nikom jiném než o kreativním řediteli Balenciagy, gruzínském módním návrháři Demnovi Gvasaliovi, který spoluzaložil kultovní brand Vetements a který v čele emoce vyvolávající značky tvoří už od roku 2015. Předtím pracoval pro Maison Margiela a Louis Vuitton.

Přehlídka uspořádaná v bahně? Přemrštěně drahá taška připomínající pytel na odpadky, kožené obličejové masky, upnutý černý overal zakrývající obličej nebo boty Crocs na vysoké platformě? Ano, tohle všechno má v podání Demny Gvasalii, návrháře, jenž po nuceném odchodu z rodné Gruzie vystudoval mezinárodní obchod, ale také design na The Royal Academy of Fine Arts v belgických Antverpách, svůj význam. Nebo alespoň přiznanou nadsázku a vtip. „Nemohl jsem si nechat ujít příležitost udělat ten nejdražší pytel na odpadky na světě, protože kdo nemiluje módní skandály?“ nechal se slyšet po kritice jednoho z kousků loňské kolekce.

Představil jej na přehlídce, kde se modelové v nejžhavějších kouscích značky Balenciaga snažili odolat silnému větru a sněhové vánici a kde se mimo zmíněného vtipu projevila další jedinečná vlastnost tohoto módního designéra: schopnost předat poselství. Kromě prezentace precizní krejčoviny vyjádřil podporu ukrajinským válečným uprchlíkům.

„Válka na Ukrajině ve mně znovu vyvolala bolestivé trauma, které si v sobě nesu už od roku 1993, kdy se to stejné stalo v mé rodné zemi a kdy se ze mě stal permanentní uprchlík,“ řekl Demna ke kolekci, která nejen na sociálních sítích vyvolala oslavné ohlasy. Ty si ostatně stále vysluhují i modely vycházející ze stylu ulice, který tento talentovaný gruzínský designér propisuje do svých kolekcí.