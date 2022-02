Na sociálních sítích může člověk otevřít i témata, o kterých se moc nemluví, říká herečka Schneiderová

Herečka Jitka Schneiderová je jedna z nejelegantnějších žen v Česku. Na všech společenských akcích je vždy oblečená podle dress codu a vypadá zkrátka božsky. Kombinuje šaty od českých návrhářů, jako je Zuzana Kubíčková, Liběna Rochová, Zoltán Tóth či Ivana Mentlová, se světovými značkami a už několik let spolupracuje s italskou klenotnickou firmou Bvlgari.

„Do života mi přišel stylista Honza Pokorný, se kterým jsme přátelé. Díky němu mám možnost si věci vyzkoušet, ráda chodím do showroomů českých návrhářů. Mám doma dokonce malou sbírku jejich šatů. Nevím, jestli se do nich za dvacet let vejdu, ale říkám, že je pak vynese Sofie,“ směje se herečka a zmiňuje svou dospívající dceru, jejímž otcem je herec David Švehlík.