V deseti letech se dozvěděl, že nezdědí nic. Tak se ta doba do mě silně vtiskla, říká Karel Schwarzenberg

Lesník a hostinský, jak sám sebe s oblibou označuje – ale také obhájce lidských práv, podporovatel disidentů i exulantů v časech, kdy svět byl rozdělen železnou oponou, a ovšem reprezentant významného šlechtického rodu. To všechno je spojeno se jménem Karla Schwarzenberga.

Kdysi po mně chtěli, abych napsal článek přibližující osudy Karla Schwarzenberga v kontextu událostí minulého století. Bylo to v čase, kdy u nás vrcholila historicky první přímá volba prezidenta a zbývalo jen několik dnů do otevření volebních místností druhého kola.

Pokud by Schwarzenberg vyhrál, byl by to článek o životním příběhu našeho prezidenta. Avšak nevyhrál – a článek nikdy nevyšel. Přesto se k oněm chvílím občas vracím. V paměti mi totiž vyvstávají situace, kdy Schwarzenbergovi odpůrci šířili do veřejného prostoru „informace“ zpochybňující jeho češství a obviňující jeho otce z kolaborace s nacisty. Možná není ke škodě se znovu ptát: Jak to tedy se Schwarzenbergy v našich novodobých dějinách bylo? A jakou stopu v nich zanechala současná hlava rodu?