Vypadat v Koreji jinak je prokletí. Jak to chodí u kadeřníka?

Mám na mysli takovou, kterou člověk nezvládne sám, tedy alespoň já ne na profesionální úrovni. Ano, kadeřník. Nepřestávám blahořečit své bývalé studentce Aničce (to už víte, že všichni zdejší studenti češtiny si vybírají česká jména), kterou jsem učila ještě v Praze.

Ona a její tři korejští spolužáci byli taky ti, kdo mě v Praze vzali poprvé do korejské restaurace, a zasvětili pak do chutě korejského barbecue při mé letmé návštěvě Soulu před lety. Když jsem v Koreji začala pracovat na jejich domovské univerzitě, cítili se povinováni mi pomáhat s prvními kroky praktického života. A že to v pandemické době úplně jednoduché nebylo.

Anička už je pracující maminkou skoro tříletého kluka a bydlí ve soulské čtvrti Jamsil. To je ta, kde se tyčí se svými 123 patry nejvyšší budova nejenom Soulu, ale celé Jižní Koreje. Právě poblíž ní se vydala tenkrát ještě s kočárkem hledat kadeřnici pro svou učitelku. Ne že by to učitelka nezkusila sama. Měla jsem na lístečku korejsky napsáno, co bych ráda, a zkusila postupně čtyři kadeřnictví „u nás na vsi“. První děs nastal, když jsem promluvila anglicky, druhý při pohledu na mé světlé vlasy.

Problém je nejenom v barvě, ale taky v kvalitě evropských vlasů. Korejské vlasy jsou prostě jiné a jinak se s nimi taky pracuje. Upřímně – já je všem Korejkám závidím. Mají krásné, husté, silné a lesklé vlasy. Málokdy je nosí nakrátko a skoro nikdy jinak než rozpuštěné. Když si je moje studentky zapletly do copů na tancování polky a náramně jim to slušelo, nedalo mi to, abych se nezeptala, proč si z takových krásných vlasů netvoří nějaké účesy běžně. Odpověď byla typicky korejská – to bychom ale vypadaly jinak! Vypadat v Koreji jinak je prokletí. Netřeba být jiný, rozuměj výstřední.

Darina Ivanovová Darina Ivanovová učila češtinu pro cizince v programu Česká studia na FF UK v Praze a na Beijing International Studies University, odkud psala pro Lidovky.cz příspěvky pod názvem Čínský šok. Krátkodobě působila i na jiných univerzitách v zahraničí, nejčastěji ve Finsku. Je spoluautorkou učebnic Basic Czech I. a II., spoluzakládala program Czech Studies_online, kde působila jako akademická koordinátorka. Od září 2021 pracuje na Hankuk University of Foreign Studies v Soulu. Baví ji cestování, design a architektura.

Anička kadeřnici našla, a to ne ledajakou. „Moje“ Jae mluví anglicky, a protože žila a stříhala v Londýně, nemá potíž ani s dorozuměním, ani s mými jemnými světlými vlasy. Anička se mnou vyrazila i na první návštěvu kadeřnictví. Pohledem personálu to muselo být docela zajímavé entrée. Nemohly jsme se vejít do vchodu s kočárkem, takže se automatické dveře střídavě zavíraly a otvíraly, mluvily jsme spolu chaoticky divnou řečí a do toho začal plakat Aniččin potomek. Pak jsem se začala divit já.

Kadeřnictví jsou v Koreji smíšená, a tak jsem měla čest trávit čas s kravaťáky z okolních administrativních mrakodrapů. Když jsem poprvé viděla tolik mužů s natáčkami a pečlivě barvenými vlasy, mohly mi vypadnout oči z důlků. Mužské vlasy jsou chlouba a instituce. Ne nadarmo měl prezidentský kandidát ve svém programu, že plešatost bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Mezi staršími muži už je vidět tu a tam někdo s prošedivělými vlasy, ale hlavně stará generace lpí na dobarvování, což je samozřejmě často okaté a směšné.

Příjemný je přístup k zákazníkovi. Vejdete, vaše svršky a tašku uloží do osobní skříňky, obléknou vás do lehkého pláštíku a usadí nejdřív ke stolku se zrcadlem a na klín vám dají jakýsi anatomický štuclík, aby se vám sedělo pohodlně a měli jste kam složit ruce. Tam se odbývá barvení či ondulace, s hezky servírovaným nápojem dle libosti. Věnuje se vám více lidí, hlavní kadeřnice jen stříhá. Vlasy se myjí vleže a teď to přijde- součástí mytí vlasů je masáž hlavy a šíje! Vrním pokaždé blahem. Při minulé návštěvě mé blaho získalo nový level. Před ruční masáží kadeřnice zahlásila - aqua head spa!

Se speciálním přístrojem s hlavicí (ne nepodobnou té sprchové) pulzním tlakem masírovala pokožku hlavy. Jak mi bylo vysvětleno, je to obdoba akupunktury, poněvadž se masírují meridiánové body hlavy (což je dobré proti stárnutí!) a zároveň se účinně odstraňujou odumřelé buňky a veškeré chemické nánosy na vlasech. Foto toho zázraku přikládám.

Když už sedíte na místě ke stříhání, kadeřnice promne v rukou aromatickou mast a přejede vám rukama před obličejem, aby vám vytvořila osvěžující aromatickou clonu. Pak už se jen zlehka umně dotkne vašich ramen, aby je uvolnila. V téhle fázi už bych odešla i bez stříhání, které se mi jeví jako nepodstatný přívažek k předchozí péči. Moje kadeřnictví není žádné hogofogo, řekla bych lepší průměr. To kdyby vás napadlo, že to takhle nechodí všude. Ptáte se na ceny? Stříhání 450- 600 korun, barvení 1000-1500, úprava účesu 300-600. Všechny výše uvedené příjemnosti jsou nedílnou součástí a v ceně.

Minulé jaro mi paní kadeřnice řekla, že si bere tříměsíční volno, ale že mám být bez obav, že vše o mně je uloženo v počítači, že budou vědět, co si se mnou počnout. Podivila jsem se, že tak dlouhá dovolená, načež poodhalila plášť – a vykouklo na mě těhotenské bříško! Tak jsem se pro změnu podivila, že tak krátká mateřská dovolená. V Koreji je to běžné, žádné sociální jistoty naší vlasti. Porodila na Den dětí, který se slaví v Koreji na začátku května, a v srpnu už byla zpátky v procesu.

Mám Jae ráda, dává mi pocit ukotvenosti v cizím prostředí, a na místních masážích hlavy už mám vypěstovanou závislost. Aničko, skvělý výběr!