Vztah princezny Diany s Dodim Al-Fayedem nebo seznámení Williama a Kate. Co nabízí poslední řada Koruny?

První čtyři díly už na Netflixu přistály 16. listopadu, zbylých šest čeká premiéra dnes, 14. prosince. Pokud jste tak ještě neučinili, je tedy nejvyšší čas doplnit si zásobu Earl Greye od značky Twinings, co královské rodině dodává čaj už od roku 1837 a jímž měla začínat den i královna Alžběta II. (trochu mléka, bez cukru).

Když loni v září oblétla svět zpráva o jejím úmrtí, v závěsu ji následovala otázka, kterou jako by se do té doby Buckinghamskému paláci díky mezinárodně oblíbené panovnici víceméně úspěšně dařilo zamést pod koberec: Co vlastně královská rodina dělá?

Odpověď nabídl třeba spisovatel Matthew Engel, který v článku pro Financial Times přirovnal britskou královskou rodinu k nejdéle běžící telenovele na světě. „S ohledem na to, že by se zábava nikdy neměla příliš vzdálit od falešné posvátnosti, jež obklopuje trůn, je součástí královské práce nebýt nudný.“

Jeho slova se potvrdila hned při loučení s oblíbenou zesnulou panovnicí. To proběhlo během londýnského fashion weeku a pochopitelně na něj vrhlo stín. Někteří designéři své kolekce na poslední chvíli upravili, aby skrz ně panovnici vzdali hold, jiní show zrušili. Beztak celý módní svět truchlil u obrazovky. (Čtěte: S napětím sledovali, co si na pohřeb oblečou hosté.)

Královská rodina je totiž vděčným zdrojem fascinace i inspirace. Princezna Diana ovlivňuje módu i 26 let po své smrti: looky, v nichž utíkala před dotěrnými paparazzi, jsou esencí dnes trendy stylu 90. let; kabelka Lady Dior, již vlastnila jako první, nechybí v žádné z kolekcí francouzského módního domu a sexy „šaty pomsty“, co si oblékla v roce 1994, když prasklo, že ji Charles podvádí s Camillou, stále plní média.

Naposledy třeba po večeři, která v září proběhla na počest (dnes už) krále Karla III. a královny Camilly ve Versailles. Charlotte Gainsbourg totiž dorazila v podobně odvážném modelu značky Saint Laurent, a média tím nechala na vážkách: Náhoda? Na některé otázky se odpověď nejspíš nikdy nedozvíme.

A to ani při sledování Koruny, příběhu s tak důvěryhodnými zdroji, že mu údajně neodolala ani samotná královna. (Byť jí prý některé události v seriálu připadaly vykreslené dramatičtěji, než ve skutečnosti byly.) Pokud ovšem toužíte po informacích z první ruky, můžete si svátky zpestřit letošním bestsellerem Náhradník, tedy paměťmi prince Harryho.

Třeba vás také inspirují, minimálně k obměně svého beauty arzenálu: vévoda ze Sussexu v knize vzpomíná, jak se během terapie vypořádával s matčinou smrtí za pomoci jejího oblíbeného parfému – First od Van Cleef & Arpels – či že mu Eight Hour Cream, který Diana používala na rty, pomohl i s omrzlým penisem…