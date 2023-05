Osudový kostým. Z úboru soudružek i stenografek se stal symbol nebojácných žen

Jak to měl před šedesáti lety natřít růžový kostýmek první dámy USA Jacqueline Kennedyové norkovým kožichům? Patří vůbec někdejší uniforma stenografek do současného šatníku a co o nositelkách vypovídá?

Ten kostým se možná zapíše do dějin, napadlo leckoho, kdo na začátku března sledoval inauguraci nového českého prezidenta. Když jeho žena Eva Pavlová vynesla zářivě fuchsiový kostýmek, bylo to jako zjevení. Autorkou modelu je návrhářka Štěpánka Pivcová; kolový lem kabátku se Pavlové vlnil kolem boků, zatímco zapínání bylo velmi minimalistické, jen na pásek ze stejného materiálu – vlněného žoržetu.

Mnohé diváky kostým upoutal nejen rafinovaným střihem, ale i nepřehlédnutelným barevným odstínem. Takové oděvy většinou končí v muzejních sbírkách a zachází se s nimi v rukavicích. Ostatně ve vitrínách významných expozic se ocitla i řada jiných dámských kostýmů, které by mohly vyprávět příběhy o odvážnách ženách toužících po svobodě, ale také o tragických chvílích končících smrtí.

Na světlo až za 80 let

K pečlivě chráněným kouskům patří růžový komplet ze sáčka a sukně, jenž náležel první dámě USA Jacqueline Kennedyové. Do dějin ale vstoupil neblaze. Psal se rok 1963 a prezidentský pár Ameriky se chystal na návštěvu Texasu. John Kennedy tehdy vyslovil požadavek na garderóbu své ženy – ať jim prý „ukáže, co je to dobrý vkus“. Čekalo je totiž setkání s texaskými republikány a jejich ženuškami obvykle navlečenými do norkových kožichů a diamantových šperků.