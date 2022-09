Moje generace je zhýčkaná. Lidé jsou často přecitlivělí a vztahovační, říká zpěvačka Lenny

Kultura zlomených srdcí – Heartbreak Culture – je název nové desky zpěvačky Lenny. Album, které nahrávala především v zahraničí, je prý generační výpovědí i důkazem, jakou specialistkou je na překračování rozpočtů.

Lenny se s podáním ruky představuje jako Lenka. Je jedna z těch, pro něž byste použili označení sympaťanda – i přes úspěch své muziky, který překračuje hranice České republiky, je milá holka, na níž musíte obdivovat její zápal a píli. Na stole leží jen pár dnů vydané album Heartbreak Culture v rebelských černo-růžových barvách.

V listopadu vystoupí na svém tři roky odkládaném koncertu, který se kvůli covidu nemohl uskutečnit. Vystoupení v hale O2 universum bude zatím největším koncertem Lenky Filipové mladší. Kromě úspěšné hudební kariéry je ale na Lenny inspirativní i její obyčejnost, s jakou bere své fence Borůvce zvané Bobi rozžvýkaný kus plastu či s jakou něhou mluví o dětech svého přítele, rapera a boxera Marpa, kterým je macechou.

Jsem pyšná na to, že jsme si s vydavatelstvím pro spolupráci na albu jen nevybrali nějaké slavné jméno a neuplatili ho k smrti. Takové případy také znám.

Prý jste si s vydáním nového alba splnila spoustu profesních snů. Které to byly?

Především vydat rockové album a spolupracovat s úžasnými lidmi, ať to byl tým holandských producentů, nebo nahrávání ve skvělých studiích v Berlíně či ve vyhlášeném The Motor Museum Recording Studiu v Liverpoolu. Znamenalo to spoustu cestování, což mi vyhovovalo. Nesmím vynechat spolupráci s Danem Lancasterem, který pracoval na mém singlu Overdosed a nyní hraje s kapelou Muse jako klávesák. A pak samozřejmě producent a hudebník Mike Shinoda. Tolik skvělých lidí pohromadě, to pro mě bylo neuvěřitelné.

Shinoda je jinak kytarista skupiny Linkin Park. Jak se vám s ním spolupracovalo?

Mike je jeden z nejpříjemnějších lidí, které jsem kdy ze světově známých celebrit měla možnost poznat. Je to skvělý chlap, naprosto lidský. Lidi mají často tendenci mě a mou kapelu kastovat. Vidí hlavní zpěvačku, a nějaké její muzikanty už ani nezdraví. Mike se ale ke všem choval jako k sobě rovným.