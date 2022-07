Hold princezně Krasomile. Od básnícího dramatika, kterému utekla s králem Miroslavem

Stačí, aby se objevilo jméno s příjmením, a kopie celého článku dojde záhy ke mně, i když jsem tam jen letmo zmíněn – čerstvý příklad – jako autor kusu, v němž hrála paní Dagmar Havlová, a přiloženo je osmdesát jejích portrétů ve formátu A 4. Co je to však proti tomu, že už čtvrté desetiletí dostávám výstřižky pokaždé, když v televizi běží ten boží film. Vždy se v nich zjevuji jako ten, kdo princezně zle ublížil. Je to bohužel pravda pravdoucí, jak na konci potvrdí citát z autobiografie To byl můj život??