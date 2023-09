Až moc mladé slečny mi píší, že je můj táta sexy, přiznává Anna Dvořáková

„O Vánocích se mi zaplní sociální sítě edity z Anděla Páně, kde se až moc mladé slečny vyjadřují k mému tátovi. Snažím se to nečíst. Jsou tam věci typu: Kolik mu je, ten je hot. A já si říkám, nedělej to, je ti třináct a je to můj táta!“ popisuje herečka, která byla ještě dítě, když se její otec poprvé objevil v roli čerta Uriáše ve filmu Anděl páně a mělo to na ni tehdy velký vliv.

„Já jsem si dlouho myslela, že táta čert je. Udělala jsem ze sebe ve školce úplnýho magora. Říkala jsem, že je to fakt čert, že má rohy schovaný pod vlasy. Fakt jsem si to myslela a on toho využíval při výchově. Když jsem zlobila nebo jsem dělala problémy, táta vyhrožoval, že luskne jako Uriáš a vezme mě do pekla. Bohužel mi došlo až moc pozdě, že táta čert není. Asi až v šesté třídě. Všichni si ze mě dělali srandu,“ směje se Dvořáková, která nyní účinkuje v primáckém seriálu Eliška a Damián.

Kromě toho působí na TikToku, kde má 1,3 milionu sledujících a do svých krátkých videí zapojuje celou rodinu. „Rodiče ze začátku mým videím na TikToku vůbec nerozuměli, brali to jako můj koníček. Dneska mě mamka prosí, abych jí videa ukazovala, zajímá ji to a líbí se jí to,“ popisuje.

„U nás je to někdy docela blázinec, takže si točím nějaká svá videa, už tam není element překvapení, smířili se s tím, že mám na sobě třeba kníra nebo cokoliv jiného, už je to u mě norma. Do svých videí zapojuju celou rodinu. Ale nenutím je do toho, většinou se nabídnou sami,“ říká vnučka Luďka Munzara a Jany Hlaváčové, která dětství trávila hodně se svými prarodiči.

„S dědou byla sranda a dodnes je to jeden z mých největších vlivů – morálně, lidsky, byl to velký člověk a měl na mě opravdu vliv. S babičkou a dědou to bylo super, strašná sranda. Děda si vymýšlel blbosti, chodili jsme na procházky a dělali blázniviny,“ vzpomíná.