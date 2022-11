Dcera legendárního fotbalisty Antonína Panenky bojovala s nemocí několik let. I když se její stav čas od času zlepšoval, v posledních měsících se jí rozšířily metastáze nádoru.

„Doktoři ji z toho před pár lety vysekali. Teď už prý není naděje. Ze žaludku se jí to dostalo všude. Tonda je z toho strašně nešťastný. Přestal s námi chodit na golf. A když jsem ho potkal, říkal, že je to s dcerou špatné,“ řekl jen pár dní před Martininou smrtí pro deník Blesk jeden z Panenkových reprezentačních spoluhráčů.

Ten později potvrdil i zprávu o úmrtí Panenkovy dcery. „Martina v pátek zemřela. Byla to fajn holka. Taková tichá a mladá. Je nám Tondy moc líto.“

Antonín Panenka s dcerou Martinkou v náruči po příletu z Jugoslávie, kde českoslovenští fotbalisté získali titul mistrů Evropy (1976)

Antonín Panenka měl se svojí dcerou velmi blízký vztah. Bydleli spolu ve dvojdomku v Nespekách na Benešovsku. Ještě v létě se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřil s tím, že se s dcerou vzájemně rádi navštěvují.

„Moji rodiče měli čtyři kilometry odsud přes řeku chatu. Měl jsem dva spolužáky, kteří sem do Nespek jezdili, protože jejich rodiče tu měli chaty. Když měli prázdniny, tak jsem sem za nimi jezdil. Chytali jsme ryby, koupali se a dělali blbosti. Takže se dá říct, že jsem tady to prostředí dobře znal. Bylo tu hřiště, kde jsme pořád mastili fotbal. Líbilo se mi to tu,“ zavzpomínal slavný fotbalista.

„Byl tu rozestavěný okál. Stavbu jsme dokončili. Byl to pro nás spíše rekreační domek, kam jsme jezdili na Vánoce, na víkendy,“ řekl tenkrát Panenka. V jedné části žila dcera s přítelem, ve druhé Panenkovi a vzájemně se rádi navštěvovali: „Dcera ke mně chodí na pivo, já k ní se koupat do bazénu,“ dodal Panenka. Kromě dcery Martiny má s manželkou Vlastou ještě syna Tomáše.

Antonín Panenka je jednou z nejvýznamnějších osobností české a československé fotbalové historie. Ve své aktivní éře platil za výjimečného fotbalistu, na kterého chodily davy. Šikovný záložník s úžasným přehledem a mimořádnou technikou je národním hrdinou, jelikož zemi zajistil triumf na ME 1976. Ve finálovém utkání v Bělehradě proti Německu zahrával v páté sérii rozstřelu rozhodující pokutový kop. Proměnil ho nezvyklým dloubáčkem a Československo slavilo titul. Odvážnému zahrání penalty se dodnes říká po celém světě „Panenka“.