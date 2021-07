Bazén, kickbox, rock n’roll. Co všechno dělá olympionička Barbora Seemanová a proč nemá ráda pozornost

Loni měla Barbora Seemanová vyrazit studovat na univerzitu v americkém Lousville, nejprve kvůli koronaviru svou misi o rok odložila a nakonec ji definitivně zrušila. Místo toho se čerstvá evropská šampionka připravuje v Praze na Strahově pod vysokoškolským sportovním centrem Victoria. „Mám tu profesionální zázemí srovnatelné s tím v zámoří,“ říká milá a skromná sportovkyně v předolympijském rozhovoru pro magazín Pátek LN.



Měsíc po titulu mistryně Evropy jste vybojovala ještě čtyři nejcennější kovy na domácím šampionátu. Baví vás pořád závodit i v Česku?

No jasně, jsem vděčná i za domácí šampionáty, protože se ráda potkávám s mladšími sportovci, chci jít trošku příkladem, motivovat je do dalších tréninků. Teď to bylo o to silnější, že jsme celý rok nezávodili, byl to první domácí závod po roce, takže mě celý šampionát hodně bavil, přece jen česká atmosféra je jiná. Ráda si zazávodím, zpestřím program a ukážu se na domácí půdě mezi ostatními.