Během pandemie jsme dostali zpět do naší domoviny turisty i z Bogoty či Panamy, říká Martin Feč

Privátní lety byly dlouhou dobu synonymem luxusu a bohatství. Pandemie koronaviru zasáhla i toto odvětví a možná se i díky tomu začne v budoucnu stále více přibližovat většinové populaci. Martin Feč se svým týmem v charter advisory, běžně zajišťujícím privátní a skupinové lety, během pandemie a lockdownu pomáhal dostat české a slovenské občany zpět do země.

„Hledali jsme cestu, jak pomoci. Ozývali se nám zoufalí lidé z různých koutů světa, psali emaily, zprávy na Facebooku, nonstop linka nepřestávala zvonit. A tak jsme na jaře 2020 sebrali síly, pár dnů a nocí jsme si dali nepřetržité online režimy, vyřídili často s potem na tváři nutná povolení, která se tou dobou, stejně jako pandemie, měnila ze dne na den, a odbavili 15 repatriačních letů s 2115 lidmi a 28 zvířecími mazlíčky na palubách,” vysvětluje v rozhovoru Feč.

Lidovky.cz: Jak vlastně funguje vaše společnost? Co přesně děláte?

Jsme největší letecko-brokerský tým na českém a slovenském trhu. To znamená, že se klientovi, ale třeba i početné skupině snažíme vždy zaručit nejvhodnější variantu privátní letecké přepravy. Vše je samozřejmě o vztazích, ale i zkušenostech. Letadla sami nevlastníme, nicméně na základě smluv s provozovateli letadel, jejich majiteli či dalšími brokery (působícími především na evropských, ale i vzdálenějších trzích) vyřešíme většinu velmi specifických požadavků. Nejsou nám ale cizí například ani vnitrostátní a vyhlídkové lety vrtulníky či přeprava nákladu. Kromě samotné přepravy se zabýváme samozřejmě i doplňkovými službami, jako jsou například transfery, požadavky na catering, pomoc při odbavení, nyní také zajištění testování. Držíme si vysoký standard služeb, na který jsou klienti zvyklí. Mezi ty patří například hlídání počasí pro klidný let či informace o přistání klienta pro nejbližší, ale též bezpečnostní prvek, spolupracujeme pouze se subjekty, které mají pro přepravu osob a svá letadla AOC licenci.

Lidovky.cz: A jak jste se k takovému „povolání“ dostal?

Již odmala mne zajímalo letectví. A to především jako cesta, jak co nejefektivněji využít čas spojený s přepravou. První zkušenosti „z provozu“ jsem nabíral v Bratislavské Sky Europe Airlines již v průběhu studia na vysoké škole.

Lidovky.cz: V první vlně koronavirové epidemie jste zajistili pro občany české a slovenské republiky takzvané repatriační lety. Můžete nám vysvětlit, o co vlastně jde?

Repatriační lety jsou lety odbavované v takzvaných zvláštních režimech s ohledem na přípravu letových tratí i získání příslušných povolení. Repatriační let musí být organizovaný v koordinaci s příslušnými státními autoritami, které mohou statut takového letu schválit pouze v kontextu na návrat občanů z rizikové krajiny.

Lidovky.cz: Jak celá akce probíhala? A kolik občanů jste nakonec přivezli?

Lidovky.cz: Z jakých zemí se lety uskutečnily? Bylo to složité na organizaci?

Pro nás repatriační lety znamenaly změnit nastavení z prodeje celého letadla jedné osobě či subjektu na prodej sedaček v letadle a koordinaci odletů a odletových míst. Znamenalo to fungovat doslova non-stop. Za běhu jsme přetvářeli systémy a nastavení, protože standardně prodáváme let / letadlo jednomu zákazníkovi a zde šlo o stovky pasažérů. Tedy jsme zavedli i nový rezervační systém. Největší počet letů jsme uskutečnili mezi Bratislavou a Londýnem, protože v Británii je velká slovenská a česká komunita a největší počty zájemců byly mezi těmito oblastmi. Ale přepravovali jsme například i rodiny uvízlé na Maledivách zpět do Prahy.

Lidovky.cz: Bylo i hodně zájemců z dalších zemí, odkud se nakonec let nemohl uskutečnit?

Vždy jsme se snažili vyjít maximálně vstříc. Hledali jsme koordinátory, vytvářeli skupiny cestujících, komunikovali přes ambasády, ale i skupiny na sociálních sítích či komerční partnery, jež informace šířili dál. Tedy se nám povedlo zorganizovat i lety mimo naše přímé působiště, a to například mezi Bogotou a Frankfurtem, či Panamou a Frankfurtem. Pár letů se též nepodařilo, většinou z důvodu legislativy a měnících se podmínek, jak pandemie postupovala, ale vždy jsme se snažili takto uvízlé lidi alespoň propojit s ambasádou a nenechat je tak v těžké situaci bez naděje.

Lidovky.cz: S kým jste vlastně repatriační lety řešili? Nabídli jste pomoc Ministerstvu zahraničních věcí nebo jste někde na internetu vyvěsili, ať se vám hlásí zájemci o let domů?

Byla to kombinace aktivit, jež uvádíte. Ministerstvo a přidružené orgány a zastoupení v dílčích zemích se samozřejmě již z hlediska statutu letu jako takového, museli do letů zapojit, či je alespoň schválit. Nicméně především v zámoří byli i sami velmi aktivní. Komunikovali jsme společně přesné odletové informace i měnící se podmínky pro vzlet i přílet do země za pandemie. Hlavním komunikačním kanálem byly sociální sítě a samozřejmě linky, které dala ministerstva či ambasády, a i my k dispozici. Dále tu byl dotazník, který v prvním kroku sdružoval požadavky na odletová místa (abychom zjistili kde všude máme začít usilovat o letová povolení), v kroku druhém časové možnosti zájemců a přesné specifikace k letu. Na základě nich jsme zpětně všechny zájemce kontaktovali a snažili se pro ně najít vhodné východisko.

Lidovky.cz: Děláte kromě repatriačních letů i nějaké další lety pro lidi v krizi?

Ano, ale předně musím říci, že se na ně nespecializujeme, spíše je děláme v případě, že klient nemá moc jiných možností či si to opravdu žádá situace. Jedná se většinou o medicínské lety, či lety v jiných zvláštních režimech, například pro osoby pozitivní na covid. Tyto lety jsou, podobně jako lety repatriační, též odbavovány za zvláštních letových podmínek, například s lékařem na palubě, či se specializovanou hermeticky uzavřenou komorou.

Lidovky.cz: Jak takové medicínské lety vypadají?

Jak jsem již uvedl, podléhají speciálnímu povolení. Let je nutné zabezpečit z hlediska přesných letových tras i informací o nemocném. Dále let po celou dobu dozoruje lékař a let musí mít dopředu stanovený hladký průběh i informovanou posádku.

Lidovky.cz: Kolik českých a slovenských občanů už se vám povedlo zachránit v rámci nich?

Bude to okolo deseti lidí. Na tyto medicínské lety se přímo nespecializujeme, ale poptávek jsme na ně i tak měli několik. Spíše to máme postaveno tak, že se neotočíme zády k někomu, kdo potřebuje pomoci a takové případy za sebou máme.

Lidovky.cz: Předpokládám, že v době pandemie se i privátní doprava hodně utlumila, je to tak? Nebo jste nezaznamenali až tak velký propad, jako klasické letecké společnosti?

Máte pravdu, že letecká doprava a vlastně celý turismus zcela zjevně obdržel šrámy, ze kterých se bude dlouho vzpamatovávat. Velké letecké společnosti zrušili většinu svých linek, protože nebyly schopny je udržet. Mohli bychom říct, že to nám nahrávalo či nahrává do karet. Ale privátní doprava je velmi specifická, a ne každý si místo sedadla v letadle pronajme celé letadlo. Zažili jsme těžší měsíce, kde jsme se ale právě díky repatriačním letům paradoxně nezastavili, ale též měsíce, kdy se létalo minimálně a pak další kdy se lidé i přes omezení například přemísťovali za sluncem a zůstávali tam delší dobu. Pokud mám porovnat paušálně čísla za poslední rok, podstatně se utlumila poptávka po hromadných letech (například na konference), ale zájem o individuální privátní lety se začal oživovat mnohem rychleji.

Lidovky.cz: Privátní létání je samozřejmě poměrně drahou záležitostí. Myslíte si i přes to, že se do budoucna bude stále více rozmáhat a posilovat?

Já v to věřím. Zcela jistě to nebude jen výsadou nejbohatších. Již nyní máme několik možností, jak let privátním letadlem nabídnout i lidem z širší veřejnosti. V nabídce máme například tzv. Empty legs, tedy poziční lety, kdy letadlo letí nějaký přelet za zákazníkem a tento let je možné za výhodných podmínek využít. Nebo například sdílené a seriálové lety, kdy letí skupinka přátel, případně propojujeme destinace tak, abychom zlevnili náklady na stání letadla, či množství přeletů. Za mne je létání malými letadly budoucnost i z toho důvodu, že malé letadlo má širší možnosti na přistání a je mnohem operativnější.

Lidovky.cz: Myslíte, že bude více lidí ochotných si připlatit za privátní let, nebo se naopak služby budou zpřístupňovat i běžným cestovatelům?

Asi bych toto spojil dohromady. Jak sledujeme trh, postupně si stále více běžných cestovatelů je ochotných připlatit za privátní let. A pokud využívají služeb dobrého leteckého brokera, je jim schopen zajistit výhodnější ceny právě díky rostoucímu zájmu a tedy i efektivnějšímu využívání letadel (spojování tras apod.) Stále se však jedná o luxusnější produkt, tedy masový nárůst v blízké době neočeávám. Zákazník však platí za komfort a skutečnost, že na palubě je pouze s tím, s kým chce, odbaví se za 15 minut v podstatě bez cizích lidí apod. Podle nás je právě toto budoucnost létání.